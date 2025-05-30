Франция и Турция: оружейные игры заклятых друзей по НАТО, - Олег Сергеев

18:05 30.05.2025

Франция и Турция: оружейные игры заклятых друзей по НАТО

Оборонное взаимодействие Анкары и Парижа активизировалось



30.05.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



В последнее время некоторые тюркские эксперты предполагают, что сотрудничество в военной сфере между двумя давними членами НАТО – Турцией и Францией – возрождается и даже "оказывается на повестке дня после многих лет политических и военных разногласий". В качестве одного из подтверждений приводятся ссылки на цитируемый турецкими и азербайджанскими медиа доклад, подготовленный в начале 2025 года по итогам визита пяти сенаторов Комитета по иностранным делам и обороне Сената Франции в Турцию, в котором подчеркивается необходимость расширения стратегического сотрудничества между двумя странами.



Официально Франция и Турция достигли весомого соглашения в военной сфере, относящегося к совместной разработке системы ПВО SAMP/T с Eurosam (партнерство Thales и MBDA) в рамках программы LORAMIDS (система ПВО и ПРО большой дальности) еще в 2018 году. Однако этот проект реализован не был из-за напряженности между Парижем и Анкарой в связи с диаметрально противоположной политикой, проводимой в Восточном Средиземноморье и регионе Магриба (Ливия), на Ближнем Востоке (Сирия, военно-техническая поддержка курдов, которую оказывает Париж, пытаясь компенсировать ослабление своего влияния в регионе), а также в Закавказье.



