|Русские войска атаковали фланг украинских частей у границы России – итоговая сводка Readovka за 30 мая
00:05 31.05.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 30 мая в разрезе СВО. Русские войска продолжают успешные локальные атаки в рамках общей подготовки к штурму Купянска и дальнейшего развития наступления вглубь обороны ВСУ за Осколом. На Украине отмечены очередные акции силового сопротивления мобилизации, одна из которых носила массовый характер. Редакция Readovka также рассмотрела появившиеся в американской прессе подробности содержания украинского меморандума о видении формы завершения конфликта.
Малые достижения – дорога к большому успеху
ВС РФ на едином плацдарме за рекой Оскол севернее Купянска продолжают медленно, но верно прогрызать оборонительную систему ВСУ в полосе сел, прикрывающих подходы к городу с севера. Не прекращается штурм главной полосы сел, формирующих периметр безопасности Купянска, а именно – Кондрашовки и Малой Шапковки. Наши передовые подразделения вплотную подошли к селу Моначиновка, штурмовые части готовятся завязать бои уже в его черте. Этот населенный пункт имеет крайне важное значение: овладение Моначиновкой позволит резко осложнить оборону ВСУ в Великой Шапковке и Тищенковке, которые могут быть атакованы как с востока, так и с севера.
В совокупности успех перспективных и в целом неминуемых локальных операций даст ВС РФ подспорье для дальнейшего наступления на Купянск – целостный фронт атаки с возможностью обхода города и удара по трассе Н-26. Это ключевое шоссе, по которому обеспечиваются все части противника как в самом Купянске, так и в оборонительной полосе к востоку от него.
Отдельно стоит остановиться на недавнем сообщении о том, что русские передовые соединения заняли Радьковку. Да, наши подразделения действительно заходили в нее, но вскоре вернулись на исходные позиции. Все согласно директивам командования ВС РФ: операция носила разведывательный характер. Как ранее писала редакция Readovka, без обеспечения флангов атаки на Купянск, даже если до него рукой подать, штурм исключен. Соответственно, удержание Радьковки, даже если она была "подарена" нам противником, нецелесообразно – ни в текущих, ни в перспективных оперативных условиях. Село слишком мало, чтобы эффективно обороняться, и стоит особняком. Частью полноценного оборонительного заслона оно быть не может, и ничто Радьковку с флангов не прикрывает.
Севернее наши войска атакой со стороны границы России опрокинули оборону ВСУ в заброшенном хуторе Строевка и взяли под контроль прилегающие лесные массивы. Данный маневр может предварять другие, в том числе ближе к селу Двуречанское. Это даст русским подразделениям возможность ослабить оборонительный потенциал неприятеля в указанном районе, ведь ему придется реагировать на угрозы как со стороны села Каменка, так и со стороны границы.
Один за всех и все за одного
Readovka уже отмечала, что на Украине отмечаются свидетельства качественного прогресса в сопротивлении насильственной мобилизации. Ранее был зафиксирован случай заранее подготовленной акции силового сопротивления "людоловам". Однако на этом самоорганизация населения не остановилась.
В ночь на 30 мая в Каменец-Подольском Хмельницкой области сотрудники ТЦК попытались насильно забрать мужчину. Но на это отреагировали местные жители – около сотни человек окружили машины "людоловов", пробили шины одной из них и отбили земляка. На этом история не закончилась – народный сход продолжился, люди дежурили и не позволяли служащим ТЦК искать новых "жертв" в близлежащих кварталах.
Очевидный прогресс позитивных общественных процессов на Украине – закономерен. Прямая пропорциональность между ростом числа кладбищ, падением уровня жизни и отсутствием успехов на фронте не может не вызывать агрессию у тех, кто понимает, что он следующий на "утилизацию" во славу Зеленского и стоящих за ним кругов. И это лишь часть весомых причин к сопротивлению, которое будет стабильно нарастать – как количественно, так и качественно.
Нельзя пройти и мимо роста агрессии со стороны "боевых одиночек" или малых групп. Накануне ТЦК по Харьковской области сообщил, что в неназванном городе региона с одним из сотрудников произошел инцидент: возле машины он обнаружил неизвестный предмет, при попытке его поднять произошел взрыв. Итог – оторванная рука. И это лишь те случаи, которые невозможно скрыть и потому ставшие достоянием общественности.
Вчера, 29 мая, главным событием дня стало начало финального этапа штурма Часова Яра.