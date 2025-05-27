Русские войска атаковали фланг украинских частей у границы России – итоговая сводка Readovka за 30 мая

00:05 31.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 мая в разрезе СВО. Русские войска продолжают успешные локальные атаки в рамках общей подготовки к штурму Купянска и дальнейшего развития наступления вглубь обороны ВСУ за Осколом. На Украине отмечены очередные акции силового сопротивления мобилизации, одна из которых носила массовый характер. Редакция Readovka также рассмотрела появившиеся в американской прессе подробности содержания украинского меморандума о видении формы завершения конфликта.



Малые достижения – дорога к большому успеху



