Британия намерена потратить $1 млрд на "армию хакеров", чтобы бороться с Путиным

01:55 31.05.2025

Озвученные 29 мая британским минобороны "амбициозные" планы в сфере ИКТ [Информационно-коммуникационные технологии] показали, что в Лондоне готовы поднимать ставки в борьбе с мифической "российской угрозой".



Бряцая собственным кибероружием, британский официоз заявляет о массовом наборе "хакеров" в ряды своих вооруженных сил и учреждении специализированной командной структуры для координации не только оборонительных, но и наступательных операций в сфере ИКТ. По сути, речь идет о милитаризации информационного пространства с нескрываемым прицелом на осуществление наступательных замыслов против России.



Тем самым британцы косвенно признают свою роль в уже направленной на нашу страну цифровой агрессии. В создании, обучении и спонсировании группировок вроде прославляемой здешними СМИ "ІТ-армии Украины", которая задействуется против России в рамках прокси-войны Лондона и его партнеров. Подобные преступные объединения могут использоваться Западом и в отношении других "неугодных" государств.



Долгосрочные последствия этого провокационного курса, судя по всему, не беспокоят местные власти. И это напрасно.



Проводимая Лондоном подготовка наступательного киберпотенциала к применению против России чревата разжиганием крупномасштабного противостояния в пространстве ИКТ с трудно предсказуемыми, в т.ч. для самой Британии, итогами.



