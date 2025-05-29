Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

10:41 31.05.2025

Встреча с Нурсултаном Назарбаевым

29 мая 2025 года

Москва, Кремль



Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.



