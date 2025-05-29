 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 31.05.2025
13:03  Пересменка в штабе глобалистов, или Кто сменит Шваба? - Олег Сергеев
12:33  О визите Премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Центральную Азию
11:31  DTM: О гастролях проукраинского иноагентского цирка "Сова" в Казахстане
10:41  Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
01:55  Британия намерена потратить $1 млрд на "армию хакеров", чтобы бороться с Путиным
00:05  Русские войска атаковали фланг украинских частей у границы России – итоговая сводка Readovka за 30 мая
Пятница, 30.05.2025
22:15  О лицемерии МИД Польши, обвинившего российскую сторону в вандализме, - П.В. Густерин
18:05  Франция и Турция: оружейные игры заклятых друзей по НАТО, - Олег Сергеев
17:45  Уолл-стрит ответил на тарифную политику Трампа мемом TACO (Trump Always Chickens Out)
17:32  Первая на планете: трансграничная канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ
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11:16  ФСК: Какими смыслами наполнятся союзнические отношения Узбекистана и Азербайджана?
03:20  Бешбармак из слона: какая участь ждала этих животных в Казахстане, - Caravan.kz
02:37  Мастер-класс между раундами переговоров, - Ростислав Ищенко
02:05  Натовский агитпроп и теория украинской победы, - Владислав Макаров
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01:28  Европа решила поиграть в войну, - Тимофей Бордачев
00:05  Русские войска приступили к финальной фазе штурма Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Четверг, 29.05.2025
22:01  Президент Токаев дал большое интервью Al Jazeera: о реформах, внешней политике и приоритетах Казахстана
18:36  "Свет между мирами": собрания музея "Новый Иерусалим" и Нукусского музея имени И.В.Савицкого (Узбекистан)
18:00  В США признали бесполезность F-16. Им нашлось только одно применение
17:48  Михаил Мишустин поприветствовал помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву
12:14  Саида Мирзиеева по приглашению российской стороны провела в Москве встречи с администрацией президента России
11:43  29 мая - Международный день миротворцев. Украина внесла Владимира Мединского в "Миротворец"
11:14  SwebbTV: Украина - "провал для Трампа". Он недооценил Россию
10:44  Мы все прекрасно знаем, что такое настоящая дружба между Казахстаном и Россией, - Ольга Любимова
01:09  Трансафганская железная дорога – проект, способный изменить в регионе многое, - Азиз Абдраимов
01:00  "Разделяй и властвуй", или Бумеранг сепаратизма, - Алексей Белов
00:57  Российско-узбекистанские отношения в свете крупных инфраструктурных проектов, - Станислав Притчин
00:05  ВС РФ начали бои за Юнаковку Сумской области - итоговая сводка Readovka к исходу 28 мая
Среда, 28.05.2025
23:00  В Евросоюзе создали банк войны, - Олег Розанов
22:30  Транзит власти в Таджикистане. Владимир Путин и Валентина Матвиенко приняли в Кремле Рустама Эмомали
22:00  Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов прокомментировал аварийный полет Starship
21:01  Премьер Казахстана обсудил с резидентом ExxonMobil бесперебойную работу КТК
17:00  Секретный вопрос Джеффа Безоса: один ответ говорит об успешности человека
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15:13  Путин призвал системно преодолевать коррупционные схемы: долбить-долбить-долбить
14:22  Харьков или Одесса, - Ростислав Ищенко
13:52  Что скрывается за историей кофе: Борьба Африки против колониализма, - Синьхуа
13:29  На Иссык-Куле обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок труда стран СНГ
13:17  Президент Таджикистана произвел кадровые назначения в сфере образования, сельского хозяйства и др.
12:29  Руководитель Фонда Самрук-Казына Нурлан Жакупов озвучил, зачем Казахстану бериллий из Руанды
11:51  Видеообращении Путина к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
10:00  Значение военного аспекта крещения Руси для датировки этого события, - П.В.Густерин
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02:12  Ассоциация налогоплательщиков ЕС призвала вернуть немецкое золото из США
00:57  В Узбекистане одобрили закон о компенсации для граждан в случае ядерной катастрофы
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Вторник, 27.05.2025
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Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
10:41 31.05.2025

Встреча с Нурсултаном Назарбаевым
29 мая 2025 года
Москва, Кремль

Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Источник - kremlin.ru
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