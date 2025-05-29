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|Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
10:41 31.05.2025
Встреча с Нурсултаном Назарбаевым
29 мая 2025 года
Москва, Кремль
Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.