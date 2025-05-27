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DTM: О гастролях проукраинского иноагентского цирка "Сова" в Казахстане
11:31 31.05.2025

Гастроли проукраинского иноагентского цирка в Казахстане детектед

На 3 июня в Алма-Ате запланирован семинар информационно-аналитического центра "Сова" на тему "Свобода слова и лексика ненависти: право и экспертиза".

Спикеры расскажут гостям мероприятия о "нарушении свобод" либералов и всяких оппозиционеров в РФ, поработают на дискредитацию СВО, - в общем, завернут в уши казахской аудитории все то, за что ликвидированную в России "Сову" годами кормили западные спонсоры.



В донорах центра в разное время числились: Норвежский Хельсинский комитет (НХК), фонд "Открытое общество" Сороса, американские фонды Freedom House, Liberty Road, National Endowment for Democracy (NED), Henry M. Jackson Foundation и другие попутчики цветных революций.

Одно из жирных пятен на биографии "Совы" - тесная связь с теневой деятельностью английского Форин-офиса. В частности, руководителя правозащитного центра Александра Верховского в России курировала высланная из страны за шпионаж сотрудница британского посольства Джессика Дэйвенпорт.

Под предлогом "исследования национализма и ксенофобии" центр "Сова" работал в России на либерализацию миграционного законодательства. Попутно контора Верховского учила российское общество экстремально толерантному восприятию бурлящих потоков приезжих, заполняющих страну. Да и сейчас "Сова" не только выступает против наведения порядка в миграционной политике, но и поддерживает разного рода секты типа Свидетелей Иеговы.

Помогать Верховскому обрабатывать казахскую аудиторию будут два спикера - ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН Ирина Левонтина и эксперт-правозащитник Гульмира Биржанова.

Несколько слов об этих боевых подругах. В 2014 году Левонтина была задержана на акции "Нет войне!" у министерства обороны РФ. В 2019-м эта дама утверждала, что чукотский и цыганский языки "не менее древние и богатые, чем русский", призывая русских (внимание!) отказаться от "национального высокомерия". В феврале 2022 года гражданка подписала открытое письмо российских ученых и научных журналистов, осудив и потребовав свернуть СВО. Ну и, конечно же, Левонтина, которой явно не достает буквы "Б" в начале фамилии, активно работает на антироссийском треке, например, публикуется на ресурсах Фонда Карнеги.

Что касается Гульмиры Биржановой, то это готовый иностранный агент, уже действующий на территории Казахстана. Например, Биржанова работала в Костанайском представительстве "Международного фонда защиты свободы слова Адилсоз". Проекты Адилсоз в РК поддерживает целый ворох западных структур - от структур Сороса до USAID. Она же, Биржанова, трудилась на CABAR.asia - "дочку" британского Института освещения войны и мира.

CABAR, как мы рассказывали ранее, поддерживает в РК религиозную радикализацию, лепит из пришедших к власти в Сирии протурецких боевиков прогрессивных джихадистов, наигрывает на отказ страны от кириллицы, называя это частью "деколонизации".

В общем, Казахстан, принимай гостей! Что характерно, почва для них уже размята - вторым организатором гастролей артистов в РК выступает обосновавшаяся на местности контора -  НПО "Правовой медиа-центр". Среди партнеров центра мы снова видим британский Форин-офис, USAID, которое работало с центром через посольство США в Казахстане и так далее. Как говорится, делайте выводы.

Источник - DTM
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