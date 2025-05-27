DTM: О гастролях проукраинского иноагентского цирка "Сова" в Казахстане

11:31 31.05.2025

Гастроли проукраинского иноагентского цирка в Казахстане детектед



На 3 июня в Алма-Ате запланирован семинар информационно-аналитического центра "Сова" на тему "Свобода слова и лексика ненависти: право и экспертиза".



Спикеры расскажут гостям мероприятия о "нарушении свобод" либералов и всяких оппозиционеров в РФ, поработают на дискредитацию СВО, - в общем, завернут в уши казахской аудитории все то, за что ликвидированную в России "Сову" годами кормили западные спонсоры.



