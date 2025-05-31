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Пересменка в штабе глобалистов, или Кто сменит Шваба? - Олег Сергеев
13:03 31.05.2025

Пересменка в штабе глобалистов, или Кто сменит Шваба?
Юваль Ной Харари и некоторые другие претенденты

31.05.2025 | Олег СЕРГЕЕВ

Фронтмен и идеолог левого либерал-глобализма, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб некоторое время назад ушел в отставку вскоре после того, как заявил, что человечество необходимо "заставить сотрудничать" с глобалистскими организациями со все той же целью продвижения т. н. четвертой промышленной революции, ради которой элиты должны агрессивно реализовывать и навязывать человечеству либерально-левацкую, по сути, программу.

Уход с официальным объявлением Швабом об оставлении поста председателя ВЭФ произошел молниеносно, хотя еще буквально за две недели до этого предполагалось, что он займет до двух лет. Одновременно с сообщениями об отставке фронтмена левых глобалистов стало известно об уходе и его правоглобалистского "альтер-эго" Илона Маска.

Примечательный момент: о том, что Маск "устал от нападок со стороны левых политиков" и поэтому уходит из администрации США, The Washington Post написала во второй половине апреля – почти одновременно с заменой первого лица в Ватикане, а также сообщением швейцарского журнала Die Weltwochе, что "должностные лица высокого ранга" Евросоюза все больше убеждаются в токсичности председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки.



Одновременный уход, точнее спроваживание в отставку, такого количества главных идеологических "светил" современности, включая официальных лидеров католичества и глобализма, явно символизирует ускорение процессов смены общественно-экономической формации на планете. Хотя весьма вероятно, что старые идейно-мировоззренческие системы, включая даже столь фундаментальные, как религиозные и политические (в их либеральной или либертарной ипостаси), уже не будут играть прежней судьбоносной роли. И никакие новые-старые лидеры ничего тут изменить уже не смогут.

Тот же Шваб, главный многолетний фронтмен глобализма и трансгуманизма, мировое пугало для всех правых и традиционалистов, до последнего сопротивлялся своему уходу с поста, который занимал более полувека – с момента основания ВЭФ в 1971 году. Его подельникам в 2024 году даже пришлось организовать против него коллективный иск сотрудников ВЭФ о сексизме и домогательствах в отношении женщин и темнокожих. И даже несмотря на это, 88-летний Шваб, уже вынужденно объявивший о своем принципиальном уходе, планировал еще пару годиков порулить своим детищем (возможно, в расчете на то, что дело упрется в кандидатуру сменщика).

Но, похоже, он стал уж слишком мешать своей же глобальной "левой партии" бороться с "контрреволюционным" штормом, поднятым командой, стоящей за Трампом. В результате в апреле этого года Шваб покинул-таки свой пост досрочно. Получилось, как в советской пословице о его марксистских столпах-предтечах: "Деда убрали, а дело живет, лучше бы было наоборот". Ведь сам глобализм в его уродливо пародирующей советизм левацкой форме и структуры типа ВЭФ при этом никуда не делись. Временным и. о. председателя стал Питер Брабек-Летмате – экс-глава Nestlé, печально известный бизнесом на дерьмовой (в буквальном смысле) воде и высказываниями, что люди не имеют права пользоваться нормальной водой, т. к. это "рыночный товар".

В числе тех, кто стал сразу же рассматриваться на место Шваба – его верный спикер-адъютант, соорганизатор "дискуссионного процесса в Давосе" и соавтор Юваль Ной Харари - израильтянин по происхождению, околовоенный историк и радикальный идеолог либерально-левоглобалистского толка, продвигающий идеи о "взламываемом человеке", замене свободы выбора алгоритмами и глобальном управлении людьми через ИИ. Своего рода пропуском для него на роль главного идеолога нового ВЭФ может стать программная статья за авторством Харари "Мир соперничающих крепостей Трампа" в Financial Times, мечущая громы и молнии против "мира по Трампу".

Однако сам Харари родился в 1976 году. Поэтому в роли глобального игрока уровня Шваба он может выглядеть слишком "юным" и резким антиподом большинства своих нынешних идеологических союзников и противников. Представленных зачастую глубокими стариками и старухами, оторванными от реальной человеческой жизни и существующими в своих во многом фантомных и человеконенавистнических химерах.

Если же выбор все-таки будет сделан в пользу Харари – благодаря, например, еще не совсем дряхлым деятелям типа Билла Гейтса и Ко, – это будет означать, помимо прочего, что левоглобалистские круги делают отныне ставку на то, что "мудрая старость" сменяется "пассионарной юностью". Или, что потерпев поражение (в т. ч. в IT-сфере) от более молодых конкурентов – ровесников Илона Маска – типа Питера Тиля и Ко, они теперь намерены влить в исполнительные структуры своего проекта еще более молодую кровь, чем трамписты.

Хотя и здесь все может пойти совсем не так "молодежно", как кому-то хочется. Единственное, о чем пока можно говорить с уверенностью, это то, что вне зависимости от возраста будущей замены Швабу, курс левоглобалистской "партии" на построение всемирного цифрового концлагеря останется неизменным. И даже ускорится.

Особенно если ВЭФ после Шваба возглавит, как считают некоторые западные СМИ, президент Европейского центробанка властная старушка Кристин Лагард, уже открыто признавшая в разговоре с пранкерами, что продвигаемый ею "цифровой евро" будет использоваться для тотального контроля населения Европы.

Самое интересное, что старт процессу, о котором проговорилась К. Лагард, с погружением общества в "Дивный, новый мир" в духе Хаксли, Оруэлла и самых диких киберконспирологических фантазий, уже дан – фактически в те же самые дни, когда Шваба буквально вытолкали с поста главы ВЭФ. Вот лишь несколько примеров тезисов/сообщений новостных лент ведущих европейских стран, актуализировавших соответствующую проблематику чуть ли не в один день.

Билл Гейтс выступает за внедрение цифровых идентификаторов, считая, что они "сыграют важную роль в борьбе с дезинформацией". Он убежден, что со временем люди будут стремиться к такой среде, где "каждый проходит полную идентификацию".

Франция к середине 2025 года готовится к запуску цифровых национальных удостоверений личности через мобильное приложение France Identité. Программа позволит гражданам проверять свою личность и получать доступ к государственным услугам с помощью смартфонов в рамках расширяющейся стратегии цифровой идентификации, ориентированной на мобильные устройства. Этот шаг опирается на уже предпринимаемые усилия по оцифровке систем идентификации и, как ожидается, будет способствовать повышению роли Франции в формировании европейских стандартов цифровой идентификации.

Швейцария вступила в фазу общественного тестирования электронно-цифровой идентичности (e-ID) через приложение Swiyu, что знаменует собой ключевой шаг в усилиях по внедрению признанной государством цифровой идентификации к 2026 году. Тестирование, начавшееся в конце марта (2025), позволяет жителям конфедерации создавать электронные идентификаторы и выборочный обмен информацией, использование динамических QR-кодов. Приложение Swiyu, доступное для iOS и Android, служит цифровым кошельком, где пользователи могут хранить проверенные учетные данные и управлять ими.

Испания запустила мобильно-цифровую версию своего национального документа, удостоверяющего личность (DNI), позволяющего гражданам носить официальное удостоверение личности на своих смартфонах через новое правительственное приложение. Утверждено Советом министров, инициатива является частью более широкого стремления Испании к оцифровке государственных услуг. Цифровой DNI будет доступен через приложение "MiDNI", через QR-код, утвержденный полицией, через приложение, которое будет запущено в крупных магазинах приложений.

Германия с апреля 2025 года вводит цифровые водительские права на смартфонах. Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта объявило об этой инициативе в рамках более широких усилий по модернизации госуслуг. Цифровое водительское удостоверение будет интегрировано в уже существующую в Германии систему цифрового удостоверения личности гособразца, позволяющую гражданам носить и предъявлять свои удостоверения через приложение для смартфонов. Цифровые лицензии будут юридически признаны на всей территории Германии с потенциальным принятием в других странах ЕС. Реализация согласуется с более широкой инициативой по кошельку European Digital Identity (EUDI), целью которой является создание стандартизированной структуры цифровой идентификации на всей территории ЕС. Система основана на существующих Европейских системах цифровой идентичности, включая переход от эйдас к более всеобъемлющей Кошелек EUDI системе.

На прошедшем саммите ВЭФ доктор Нита Фарахани из Университета Дьюка рассказала, что технология декодирования мозговых волн уже существует и активно внедряется. Докладчик акцентировала внимание на следующем: "Мы уже сейчас можем улавливать ваше эмоциональные состояния благодаря "умным" головным уборам, наушникам, татуировкам. Сегодня мы можем декодировать в том числе лица, которые вы видите / представляете в вашем мозгу и даже ваш PIN-код к банковскому счету".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748685780


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