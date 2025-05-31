Пересменка в штабе глобалистов, или Кто сменит Шваба? - Олег Сергеев

13:03 31.05.2025

Пересменка в штабе глобалистов, или Кто сменит Шваба?

Юваль Ной Харари и некоторые другие претенденты



31.05.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Фронтмен и идеолог левого либерал-глобализма, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб некоторое время назад ушел в отставку вскоре после того, как заявил, что человечество необходимо "заставить сотрудничать" с глобалистскими организациями со все той же целью продвижения т. н. четвертой промышленной революции, ради которой элиты должны агрессивно реализовывать и навязывать человечеству либерально-левацкую, по сути, программу.



Уход с официальным объявлением Швабом об оставлении поста председателя ВЭФ произошел молниеносно, хотя еще буквально за две недели до этого предполагалось, что он займет до двух лет. Одновременно с сообщениями об отставке фронтмена левых глобалистов стало известно об уходе и его правоглобалистского "альтер-эго" Илона Маска.



Примечательный момент: о том, что Маск "устал от нападок со стороны левых политиков" и поэтому уходит из администрации США, The Washington Post написала во второй половине апреля – почти одновременно с заменой первого лица в Ватикане, а также сообщением швейцарского журнала Die Weltwochе, что "должностные лица высокого ранга" Евросоюза все больше убеждаются в токсичности председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки.



