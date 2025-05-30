НГ: Неожиданный шаг к нормализации отношений между Токио и Москвой

17:36 31.05.2025

Сделан неожиданный шаг к нормализации отношений между Токио и Москвой

30.05.2025



Вечером 29 мая президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ - вдову бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего при покушении в 2022 году.



Обращаясь к Акиэ Абэ с приветственным словом, которое публикует сайт президента РФ, Владимир Путин сказал: "Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Помню и свои поездки – по его приглашению – в Японию.



Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал. … Мы ему очень благодарны за его позицию, мы с уважением всегда относились к его работе на этом направлении, и мы помним о его вкладе в развитие российско-японского сотрудничества.



Его жизнь трагически оборвалась в результате террористического акта. Но память о нем и о его деятельности, о его работе у нас в России бережно хранится".



