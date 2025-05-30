|НГ: Неожиданный шаг к нормализации отношений между Токио и Москвой
17:36 31.05.2025
Сделан неожиданный шаг к нормализации отношений между Токио и Москвой
30.05.2025
Вечером 29 мая президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ - вдову бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего при покушении в 2022 году.
Обращаясь к Акиэ Абэ с приветственным словом, которое публикует сайт президента РФ, Владимир Путин сказал: "Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Помню и свои поездки – по его приглашению – в Японию.
Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал. … Мы ему очень благодарны за его позицию, мы с уважением всегда относились к его работе на этом направлении, и мы помним о его вкладе в развитие российско-японского сотрудничества.
Его жизнь трагически оборвалась в результате террористического акта. Но память о нем и о его деятельности, о его работе у нас в России бережно хранится".
В ответ Акиэ Абэ поблагодарила Владимира Путина, вспомнив его поездку префектуру Ямагути во время визита в Японию. Госпожа Абэ выразила искреннюю признательность за то, что Владимир Путин так активно развивал диалог с Синдзо Абэ и стремился к развитию отношений между Японией и Россией.
"Действительно, Вы встречались с господином Абэ, с моим супругом много раз: если посчитать, то получится 27 раз. И уже само это свидетельствует о том, какой вклад он пытался внести в двусторонние отношения.
Могу отметить тот аспект, что Вы посетили префектуру Ямагути, его родину – далеко не каждый и никто другой из высших руководителей зарубежных государств не был там. То, что он Вас принимал там, свидетельствует о его особо искреннем отношении к вашей стране. Жители префектуры Ямагути до сих пор с теплотой вспоминают, для них это большая гордость – то, что Вы посетили их префектуру и попробовали местные достопримечательности в виде саке. И это для них очень дорогая память, которая до сих пор на устах у всех.
Но сегодня я хотела бы в качестве главной цели своей беседы выразить Вам искреннюю признательность за то, что Вы так активно развивали диалог с моим супругом и стремились к развитию отношений между нашими странами.
Могу сказать, что мой супруг даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с Вами и питал такую надежду. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что он не смог больше с Вами встретиться: его жизнь оборвалась. Он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс, который он стремился расширять.
Я не политик и не хотела бы сейчас затрагивать какие-то политические вопросы. Могу сказать только одно, что Россия для Японии – очень важный сосед. И для меня было бы счастьем, если бы между нашими странами даже в этот сложный период развивались бы культурные обмены и человеческие контакты", - сказала Акиэ Абэ.
По окончании встречи президент РФ предоставил Акиэ Абэ свой "Аурус", чтобы его гостья переехала из Кремля в Большой театр. Кадры поездки Акиэ Абэ в президентском лимузине опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин, - сообщил "Интерфакс".
Незадолго до поездки Акиэ Абэ в Россию, японское агентство Kyodo писало, что ее встреча с президентом Путиным может быть "сигналом улучшения отношений" двух стран. По мнению профессора Университета Хоккайдо, специалиста по России Мититаки Хаттори, в Токио заранее знали о планируемой поездке Акиэ, но не оказывали в этом активной поддержки, - пишет Газета.ru.