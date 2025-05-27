"Военный осведомитель": Объемы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот

23:30 31.05.2025

Заявляемые иностранными структурами объемы поставок в РФ боеприпасов из КНДР достигли новых, эпичных высот.



Так, в свежем докладе MSMT количество артиллерийских боеприпасов поставленных только с начала 2024 г и до середины декабря заявляется на уровне 9 миллионов единиц (это и для ствольной, включая минометы, и реактивной артиллерии).



Из любопытного, в новых сводках появились помимо привычных (122-мм для реактивной, 122-мм, 130-мм и 152-мм для ствольной, 120-мм для минометов) заявляются и новые калибры. 170-мм для ствольной и 240-мм для реактивной. И в дополнение ко всему этому в сводке заявлены еще и 82-мм мины.



Отметим, что вслед за цифрой в 9 миллионов приводится оценка Open Source Center (на канале публиковалась ранее), составляющая от 4,2 до 5,8 миллионов. Последняя также сходится с публичной оценкой ГУР Украины.



