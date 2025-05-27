Событие недели в СВО: русские БПЛА нависли над Краматорской агломерацией, - Readovka

00:05 01.06.2025

Событие недели в СВО. "Длинная рука" трогает Украину за Краматорск



Евгений Норин



СВО



Пока на переговорном треке продолжают договариваться дальше договариваться, боевые действия идут своим чередом. ВС РФ медленно наступают под Сумами, Ореховом и Купянском, однако самое любопытное происходит в ДНР. Здесь русские войска постепенно приступают к борьбе за последние крупные города, оставшиеся в руках противника. А именно – за Краматорскую агломерацию.



