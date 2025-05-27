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Событие недели в СВО: русские БПЛА нависли над Краматорской агломерацией, - Readovka
00:05 01.06.2025

Событие недели в СВО. "Длинная рука" трогает Украину за Краматорск

Евгений Норин

СВО

Пока на переговорном треке продолжают договариваться дальше договариваться, боевые действия идут своим чередом. ВС РФ медленно наступают под Сумами, Ореховом и Купянском, однако самое любопытное происходит в ДНР. Здесь русские войска постепенно приступают к борьбе за последние крупные города, оставшиеся в руках противника. А именно – за Краматорскую агломерацию.



Северо-запад Донбасса – это колыбель восстания 2014 года. Здесь плотно в рядок с севера на юг расположены Красный Лиман, Славянск, Краматорск (два крупнейших города), Дружковка и Константиновка. Суммарно эти городки, некрупные сами по себе, насчитывали около 500 тыс довоенного населения. На местности они выглядят как широкий щит, обращенный на запад или восток, смотря по тому, откуда штурмуют. Ломать его в лоб – не лучшая идея. Прорыв к этой агломерации с севера в 2022 году потерпел неудачу. Но теперь наши войска выходят к ней с юга.

Русская армия наступает на Константиновку с 3 направлений – от Часова Яра, Торецка и по линии между Торецком и Покровском. Одновременно она охватывает Покровск глубже в тылу у Краматорской агломерации. Наступление идет, как обычно, медленно. Однако у нынешней операции есть одна черта, которой не отмечалось прежде.

Здесь стоит отмотать чуть назад. Когда украинскую армию выбили из Суджи, то еще не было никакого "котла", и в тылу у противника оставалась даже не одна, а две дороги с твердым покрытием. Тем не менее ВСУ бежали, бросив огромное количество техники, и поле боя выглядело как после крупного "котла". Почему так произошло? Дело в том, как дроны изменили картину боя. Сейчас БПЛА позволяют держать под огневым контролем даже тыловые районы удерживаемой противником территории. Если тебе удалось добиться перевеса и захватить господство в "малом небе", то реальные эффекты от окружения – в первую очередь перехват путей снабжения, невозможность ротации и вывоза раненых – достигаются без физического "котла".

Именно нечто подобное сейчас происходит под Константиновкой. Русские войска режут логистику вокруг города при помощи орды FPV-дронов. На этом направлении действуют мощные, хорошо подготовленные отряды БПЛА, и противник уже ощущает запах паленого. Передвижение по дорогам для ВСУ уже опасно для жизни не только вокруг Константиновки. К настоящему моменту дроны ВС РФ залетают в Славянск, Краматорск, поражают технику на трассе из последнего на юго-запад и, разумеется, разбирают украинские боевые машины вокруг Константиновки.

Россия долго не имела преимущества над противником в этой области, но постепенно раскрутила промышленность, расставила приоритеты и сейчас действует в нормальной логике конфликтов такого масштаба, заваливая неприятеля техническим превосходством. Систематические усилия дали результат: подразделения ВСУ начинают поколачивать на дорогах, ведущих от Славянска и на север, и на юг. Причем это происходит уже в 40–50 км от линии фронта.

Кроме того, не будет лишним заметить, что активность отечественных FPV-дронов отмечалась и на трассах, идущих на запад от Славянска. Учитывая актуальную конфигурацию ЛБС, то запуск "птичек" был из района Соледара. Это дает основания говорить, что вышеописанная дистанция в 40–50 км является рабочей, но это едва ли абсолютный максимум возможностей наших изделий, противник, по всей видимости, не перестанет сталкиваться с неприятными сюрпризами для себя в плане досягаемости "длинной руки" FPV-дронов русских войск.

Любопытно то, что тут Россия использует какие-то совсем новые сюрпризы, и в Киеве уже озадаченно обсуждают, что это такое интересное с его армией проделывают. В украинской прессе высказали несколько предположений, включая "дроны-матки", которые выпускают FPV на оптоволоконном кабеле, некие модифицированные БПЛА с повышенной устойчивостью к средствам РЭБ, системы самонаведения. Короче говоря, горящие на дорогах грузовики и БТР дали противнику много материала для размышлений.

Все это не будет быстро. ВСУ по-прежнему активно сопротивляются, и территорию сдают крайне медленно и неохотно. Однако общая тенденция очевидна, и она крайне скверная для противника. Если ВС РФ удастся в разумные сроки провернуть тот же прием, который принес успех в Курской области, то это может привести уже к настоящему перелому в конфликте.

Накануне, 30 мая, главным событием дня стала атака ВС РФ на фланг украинских частей у границы России.

Источник - Readovka
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