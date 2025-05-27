Рухнувшие в Брянской и Курской областях мосты были взорваны, - Следком России

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11:26 01.06.2025
▪️31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи - Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.
▪️В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника.
▪️Уголовные дела по фактам происшествий переданы в Главное следственное управление ведомства.
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