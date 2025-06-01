|Террор для срыва переговоров, - Егор Волков
11:42 01.06.2025
Террор для срыва переговоров: киевский режим подрывает мосты в России
Не исключено использование беспилотников с целью организации диверсий на железных дорогах
01.06.2025 | Егор ВОЛКОВ
Этой ночью в России рухнуло два моста в приграничных с Украиной областях. Один – автомобильный под Брянском обрушился на проходящий под ним пассажирский поезд. Второй – железнодорожный под Курском – в момент выезда на него грузового состава со 100 вагонами.
Указание на то, что данные события произошли в приграничных областях, не случайно. Мосты не обрушились "сами по себе" или "от старости", а были специально подорваны украинскими разведывательно-диверсионными группами (РДГ), проникшими на российскую территорию. Не исключено, что операция также включала в себя использование беспилотников для подрыва или доставки взрывчатки.
Киевская хунта всегда поступала так накануне важных международных событий или встреч. Это уже стало своеобразной визиткой Зеленского. Накануне Мюнхенской конференции в феврале этого года была им была осуществлена провокация на Чернобыльской АЭС, которую пытались выдать за удар российского беспилотника. Перед переговорами в Саудовской Аравии в марте – массовый удар беспилотниками по Москве и российской энергетической инфраструктуре.
Однако сейчас киевская хунта перешла к подрыву мостов в момент прохождения железнодорожных составов. Для нее неважно – пассажирских или грузовых. Цель все та же – напугать российское общество массовыми терактами, принудить руководство РФ пойти на уступки в процессе завтрашнего второго тура переговоров в Стамбуле 2 июня, а в идеале – полностью сорвать переговорный процесс, возложив при этом вину на Кремль.
Несмотря на то, что теракт в Брянской области произошел глубоко ночью, российские тревожные службы сработали оперативно и обеспечили помощь пассажирам и их доставку в место назначения (в Москву), используя при этом все возможные средства, включая санитарную авиацию. Вместе с тем, 7 человек погибло, а 69 – пострадали, причем большая их часть госпитализирована.
В Курской области пострадавших меньше – это бригада локомотива грузового поезда, что, однако, не делает этот теракт менее опасным. Российские телеграм-каналы, ссылаясь на источники, сообщают, что было установлено два взрывных устройства – одно под опорой, второе под железнодорожным полотном примерно в 30 метрах до начала моста.
Взрыв привел к обрушению одного из пролетов, который рухнул на автодорогу. Сам локомотив разломился: его передняя часть упала вниз, а задняя осталась висеть над провалом, что может говорить о произведенном взрыве непосредственно под ним. К счастью, грузовой поезд из 100 вагонов был пустым, что уменьшило тяжесть последствий схода с путей.
Особо цинично то, что теракты были проведены в ночь на Международный день защиты детей – 1 июня. Киевская хунта на всех международных площадках постоянно требует "возврата украинских детей" из бывших восточных и южных областей Украины, которые якобы "страдают под российским режимом". На деле, она проводит теракты против пассажирских поездов, в которых едут (возможно, те же самые бывшие украинские, а ныне российские) дети.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал подрыв моста и крушение поезда в Брянской области актом террора. Он подчеркнул, что террористам нет и не может быть оправдания, их преступления против мирного населения, против беззащитных людей – это вызов всему цивилизованному обществу.
Сенатор РФ от Красноярского края Андрей Клишас подчеркнул, что подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка.
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил, что организаторы этой трагедии специально целились в мирных граждан нашей страны, а полпред президента в Уральском ФО Артем Жога подчеркнул, что подрыв и обрушение моста произошли специально перед пассажирским поездом. Такое сделать могли только нелюди.
Следственный комитет РФ уже заявил, что оба моста, рухнувшие в Брянской и Курской областях, были взорваны, квалифицировав произошедшее как теракты.
Не исключено, что переход киевской хунты к подрывам мостов связан в том числе с появившимися у Украины возможностями использования для этого новых разработок беспилотников. Об их появлении в начале января сообщил в своем телеграм-канале Александр Любимов, руководитель Координационного Центра Помощи Новороссии.
Речь идет о том, что украинская компания ТEMERLAND разработала технологию борьбы с железнодорожной логистикой с помощью БПЛА под названием "Ликвидация машинистов военных поездов". Суть проекта состоит в том, что дрон с боезарядом приземляется между рельсами, выключает двигатели и прислушивается к звуку приближающегося поезда. Как только звук достигает определенного порогового уровня, дрон взмывает на высоту 3-3,5 метра, стабилизируется и ждет локомотив, который врезается в дрон на уровне лобового стекла со взрывом.
Такой метод может не только повредить тепловозы и убить машинистов, но и в некоторых случаях привести к сходу поезда с рельсов.
Уверен, что украинских разработчики пошли еще дальше и придумали, как установить дроны на железнодорожных путях, а также у опор мостов таким образом, чтобы подорвать их в момент прохождения поезда по ним или под ними. Или же беспилотники могли выступить как доставщики взрывчатки, которую заложили украинские РДГ, добравшись до указанных мостов.
При этом украинским политикам хватает наглости жаловаться на воздушные атаки России по военным объектам Украины. Сегодня утром глава украинского МИД Сибига так и написал: "Баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников обстреливают людей по все стране. Хотя Россия утверждает, что якобы готовится к встречам для переговоров о мире, на самом деле она наносит удары, терроризирует и разрушает".
Сибига даже не потрудился посочувствовать погибшим и пострадавшим ночью пассажирам поезда, как это сделали бы нормальные дипломаты, невзирая на состояние двусторонних отношений. Он снова обвинил Россию в терроризме, хотя этим занимается именно киевский режим.
Явным признанием ответственности киевской хунты за ночные теракты звучит сказанная накануне фраза Зеленского: "Мы продолжаем Курскую операцию".
Думаю, что в ответ на подрывы мостов в российских регионах, логично было бы разрушить мосты и тоннели, по которым на Украину поступает западное вооружение. Или, как вариант, разобраться с мостами через Днепр в Киеве. Хотя некоторые из них скоро рухнут и сами, как мост Патона, конструкции которого уже несколько лет по частям осыпаются в реку.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что украинские источники утверждают, что также произошла диверсия на железной дороге под Мелитополем на участке из Ростова-на-Дону в Крым, где сошел с рельсов состав с топливными цистернами.
По его мнению, украинские спецслужбы наносят России максимальный урон, который могут нанести: "Будь у них ядерное оружие, они, не задумываясь, его бы применили. Они убивают наших военных чиновников в нашем тылу, взрывают мосты. Если так пойдет дело дальше, то будут пытаться травить воду на городских водозаборах".
Так что единственным действенным средством остается отстранение от власти киевской хунты, демилитаризация и денацификация Украины, что обеспечит безопасность России и ее граждан.