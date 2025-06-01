Террор для срыва переговоров, - Егор Волков

11:42 01.06.2025

Террор для срыва переговоров: киевский режим подрывает мосты в России

Не исключено использование беспилотников с целью организации диверсий на железных дорогах



01.06.2025 | Егор ВОЛКОВ



Этой ночью в России рухнуло два моста в приграничных с Украиной областях. Один – автомобильный под Брянском обрушился на проходящий под ним пассажирский поезд. Второй – железнодорожный под Курском – в момент выезда на него грузового состава со 100 вагонами.



