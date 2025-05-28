 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тот самый Олень: Украина рушит мосты в преддверии очередного раунда переговоров в Стамбуле
19:57 01.06.2025

Украина рушит мосты в преддверии очередного раунда переговоров в Стамбуле. Сразу три теракта на объектах гражданской инфраструктуры за одну ночь – путепроводы взорваны в Брянской, Курской и Запорожской областях. Много жертв и пострадавших, среди которых дети. Использовались взрывные устройства с дистанционными взрывателями. При этом пока еще не признанный террористический на территории России организация "ГУР Украины" утром официально отчитывается о проведении успешной операции в Запорожской области в Мелитополе, тем самым намекая, что все это дело их кровавых по локоть рук. Вдобавок атака беспилотниками по стратегическим бомбардировщикам в глубине России - фактически удар по нашей ядерной триаде, что вообще-то казус-белли. И все это накануне переговоров.

Хайли лайкли операция ГУР была вдохновлена, санкционирована и организована МИ-6. Англичанка не могла не нагадить. История со стамбульскими переговорами повторяется, уже в виде нелепого фарса. Тогда нас тоже кружили бесконечно в переговорах в стамбульских декорациях, требуя односторонних уступок, а потом приехал Джонсон со знаменитым "давайте просто воевати", парафированная бумажка о мире была разорвана на британский флаг, произошла Буча и контрнаступ. Сейчас происходит ровно то же самое, только в еще более циничной и откровенной форме, при этом британцы в этот раз даже до соглашения не хотят дело доводить.



Хохлов их кураторы под сурдинку стамбульских мирных инцииатив все это время готовили к контрнаступу, накачивая вооружением. Не опять, а снова. И не говорите, что мы вас не предупреждали. Все эти односторонние перемирия с нашей стороны были в очередной раз использованы врагами для того, чтобы подготовить военный плацдарм. Про Белгородское направление и Теткино вбрасывали специально, чтобы отвлечь внимание – основные силы они собирают на Брянском направлении, поэтому теракт в Брянской области неслучаен, и вопреки заявлениям имеет еще и военное значение. Сейчас идет подготовка диспозиций - борьба за тактические позиции и контроль логистических путей. При этом наши тоже готовятся. В отличие от всяких мирных голубей гнезда Абрамовичей и прочих испуганных патриотов, среди силовиков, знакомых с ситуацией – наивных не было, и все понимали, что в реальности и на земле враг замышляет своими маневрами. На Сумском направлении ожидается движение на встречных курсах.

В сухом остатке "нас снова пытались обмануть". В этот раз мы держали ухо в остро, и на все уловки, надо отдать должное - не пошли. Стамбульский шатер с мирными переговорами, который мы разворачивали только для того, чтобы уважить дедушку Трампа и сыграть на его имидж "великого миротворца", фактически можно уже сворачивать и готовится к санкциям. Разговаривать, конечно, нужно и дальше, и даже после терактов, чтобы показывать всему миру свою добрую волю, не поддаваясь на провокации врага, но понимать нужно отчетливо и не питать никаких иллюзий - ни к чему эти разговоры сейчас не приведут. Киев только симулирует мирные переговоры, но в реальности готовится к эскалации. Мы уже примерно тысячу раз писали, что условия для устойчивого мира на Украине не созрели, и одних словесных интервенций Трампа для их созревания явно недостаточно, а останавливать финансирование украинской военщины американцы не хотят, ибо бизнес.

Так что свиной полуфабрикат пока еще не готов, нужно еще немножко пожарить, при этом добавив на комфорке огня. Только так можно принудить Киев к миру. Начать принуждение можно с ГУР Украины, показательно ликвидировав их верхушку. Работайте, братья, и не обращайте внимание на воркующих голубей в Стамбуле.

Источник - Тот самый Олень
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748797020


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