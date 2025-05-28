Тот самый Олень: Украина рушит мосты в преддверии очередного раунда переговоров в Стамбуле

19:57 01.06.2025

Украина рушит мосты в преддверии очередного раунда переговоров в Стамбуле. Сразу три теракта на объектах гражданской инфраструктуры за одну ночь – путепроводы взорваны в Брянской, Курской и Запорожской областях. Много жертв и пострадавших, среди которых дети. Использовались взрывные устройства с дистанционными взрывателями. При этом пока еще не признанный террористический на территории России организация "ГУР Украины" утром официально отчитывается о проведении успешной операции в Запорожской области в Мелитополе, тем самым намекая, что все это дело их кровавых по локоть рук. Вдобавок атака беспилотниками по стратегическим бомбардировщикам в глубине России - фактически удар по нашей ядерной триаде, что вообще-то казус-белли. И все это накануне переговоров.



Хайли лайкли операция ГУР была вдохновлена, санкционирована и организована МИ-6. Англичанка не могла не нагадить. История со стамбульскими переговорами повторяется, уже в виде нелепого фарса. Тогда нас тоже кружили бесконечно в переговорах в стамбульских декорациях, требуя односторонних уступок, а потом приехал Джонсон со знаменитым "давайте просто воевати", парафированная бумажка о мире была разорвана на британский флаг, произошла Буча и контрнаступ. Сейчас происходит ровно то же самое, только в еще более циничной и откровенной форме, при этом британцы в этот раз даже до соглашения не хотят дело доводить.



