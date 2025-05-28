Драка на футбольном турнире LikeCup в Ташкенте - PR-ход, который "вышел из-под контроля"

21:00 01.06.2025

Проведение футбольного турнира LikeCup приостановлено после постановочной драки на матче между артистами и блогерами в Ташкенте. В отношении участников инцидента составлены административные протоколы.



Инцидент на футбольном турнире LikeCup среди артистов и блогеров, завершившийся массовой дракой, прокомментировали в ГУВД Ташкента.



Матч прошел 29 мая на стадионе "Жар" в Шайхантахурском районе столицы между командами "Kotta bola" ("Большой ребенок") и "Malades". Во время игры один из футболистов задел голову другого. Соперники атаковали в ответ, в результате это переросло в массовую потасовку. Позже выяснилось, что это был PR-ход, который "вышел из-под контроля".



