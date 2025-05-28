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|Драка на футбольном турнире LikeCup в Ташкенте - PR-ход, который "вышел из-под контроля"
21:00 01.06.2025
Проведение футбольного турнира LikeCup приостановлено после постановочной драки на матче между артистами и блогерами в Ташкенте. В отношении участников инцидента составлены административные протоколы.
Инцидент на футбольном турнире LikeCup среди артистов и блогеров, завершившийся массовой дракой, прокомментировали в ГУВД Ташкента.
Матч прошел 29 мая на стадионе "Жар" в Шайхантахурском районе столицы между командами "Kotta bola" ("Большой ребенок") и "Malades". Во время игры один из футболистов задел голову другого. Соперники атаковали в ответ, в результате это переросло в массовую потасовку. Позже выяснилось, что это был PR-ход, который "вышел из-под контроля".
Как сообщили в ГУВД, после завершения игры гражданин О. У. 2004 года рождения для увеличения числа подписчиков в социальных сетях и привлечения большего внимания к мероприятию инсценировал конфликт между командами.
"За действия, выражающие неуважение к общественному порядку и нарушающие спокойствие граждан, предусмотрена ответственность", - отметили в ГУВД.
Из-за того что инцидент в рамках LikeCup вызвал резкую общественную реакцию и стал причиной правонарушения, проект временно приостановлен, подчеркнули в управлении.
Установлены личности организаторов проекта, лиц, инсценировавших конфликт, а также всех участников. Составлены протоколы об административной ответственности. Собранные материалы направлены в суд по уголовным делам Шайхантахурского района.