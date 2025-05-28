Между Шанхаем и Шымкентом официально запущен прямой пассажирский авиамаршрут

23:09 01.06.2025

Пекин, 1 июня /Синьхуа/ -- Рейс, прибывший в шанхайский международный аэропорт Пудун из казахстанского города Шымкент в пятницу, ознаменовал собой официальное открытие первого прямого пассажирского авиамаршрута между восточно-китайским мегаполисом с Центральной Азией.



Как сообщает китайское информационное агентство "Чжунсиньшэ", запуск данного авиамаршрута сократит время в пути между Центральной Азией и Шанхаем до 6 часов.



Рейсы по данному маршруту, согласно расписанию, будут выполняться следующим образом:



По вторникам вылет из шанхайского международного аэропорта "Пудун" будет осуществляться в 02:05 по пекинскому времени, а прибытие в Шымкент - в 06:00 по местному времени. По пятницам вылет из Шанхая будет производиться в 05:50 по пекинскому времени, а прибытие в Шымкент в 10:00 по местному времени. Обратные рейсы запланированы из Шымкента в 15:30 по понедельникам и в 19:50 по четвергам по местному времени с прибытием в Шанхай в 01:00 по вторникам и в 04:50 по пятницам по пекинскому времени соответственно.



Открытие нового маршрута позволит расширить сеть авиамаршрутов международного авиахаба Шанхая и создает более удобный воздушный мост для торгово-экономических, туристических и культурных обменов и сотрудничества между Китаем и Казахстаном.



Напомним, что с 10 ноября 2023 года между Китаем и Казахстаном действует взаимный безвизовый режим. В прошлом году в Китае прошел Год туризма Казахстана, а этот год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане.