Теракты Киева против мирного населения на фоне успешного наступление русской армии – итоговая сводка Readovka

00:05 02.06.2025 Дерзкая серия терактов Киева против мирного населения и удар по стратегическим объектам России – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Дарья Продина



СВО



В ночь с субботы на воскресенье 1 июня противник совершил беспрецедентную террористическую атаку. Было подорвано несколько мостов, что спровоцировало железнодорожные катастрофы под Брянском и Курском. В случае с первым есть жертвы, в том числе дети. СБУ также взяла ответственность за атаки БПЛА на аэродромы ядерной триады. Все это было совершено на фоне неутешительных результатов для Киева на фронте. Русская армия продолжила успешное наступление в южном секторе Константиновского направления и начала финальную фазу боев за Часов Яр. В Харьковщине ВС РФ продолжили прогрызаться к Купянску с севера и растягивать силы ВСУ в районе Волчанска.



Террор продолжается



В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области был подорван мост, который обрушился на проходящий поезд Климово – Москва. В результате катастрофы есть погибшие, ранения получили больше 70 человек, включая 3 детей, самому младшему из которых всего 5 месяцев. Спасателям пришлось выпиливать людей из искореженных вагонов, в регионе объявили трехдневный траур. В ту же ночь в соседней Курской области в Железногорском районе был аналогично подорван железнодорожный мост на пути следования поезда, который упал на дорогу и загорелся. Пострадали 3 человека: машинист и 2 его помощника. Начавшийся пожар они смогли самостоятельно локализовать.



Новые правила игры



Спустя несколько часов после двойного теракта в приграничье началась масштабная атака БПЛА, нацеленная на аэродромы в Мурманской области и впервые на Иркутскую область. В обоих случаях удар наносился дистанционно из замаскированной под гражданскую грузовую фуру. В планах была и третья такая диверсия, но "троянская" фура, следовавшая в Амурскую область, подорвалась и сгорела по дороге. Попытки атаковать аэродромы были также в Рязанской и Ивановской областях. Но в Минобороны заявили, что угрозы были подавлены. Противник применил новую тактику, проявил организованность и частично смог реализовать масштабную операцию. По ее итогам, вероятно, будет проведена работа над ошибками и будут учтены новые угрозы со стороны Киева.



Cумское направление



Тем временем на фронте на последней майской неделе русские войска успешно прорвали оборону ВСУ на южных окраинах села Локня и начали непосредственно бои за Юнаковку. Попутно противник был выбит из сел Константиновка, Владимировка и Водолага по соседству. Это означает, что российские войска вышли на общий рубеж атаки оборонительной линии ВСУ в Сумской области, проходящей через сельскую полосу: Алексеевка – Новониколаевка – Варачино – Яблоновка – Юнаковка.



Масштабное наступление здесь не предвидится, основная цель на данном этапе – Юнаковка. Важно учесть, что за этим селом начинаются поля и огромный лесной массив. Взятие же Юнаковки откроет нашим войскам путь в тыл всей оборонительной линии ВСУ и приведет к потере значения их резервной линии обороны, расположенной в полосе Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина. Громадные же по площади леса Сумского района дают российским войскам значительное тактическое преимущество. При дефиците сил у ВСУ прикрыть подступы к лесу без опоры на населенные пункты они не смогут, полевых укреплений у них недостаточно, а густота лесов значительно снижает потенциал применения FPV-дронов.



Все это увеличивает шансы на прорыв к Сумам или как минимум на их оперативное окружение. Командование ВСУ "Север", ответственное за Черниговскую и Сумскую области, понимает критичность ситуации. Возможный ответ – очередная попытка прорыва на территорию России с целью затянуть боевые действия и отвлечь наши силы от наступления на Юнаковку. Теракты на железной дороге в приграничье, также подходящие для ответа врага, косвенно подтверждают это.



Харьковское направление



Русские войска на Харьковском направлении продолжают локальные атаки на прежнюю зону контроля ОТГ "Харьков". На этот раз в актив группировки "Север" ВС РФ попали поселок Тихое и близлежащие крупные лесные массивы под Волчанском. Сопротивление противника относительно слабое, что позволяет и далее расширять зону контроля по северному берегу реки Волчья, вплоть до самой границы России, до которой из района Тихого менее 30 км.



Стоит предположить, что задача ВС РФ здесь состоит в том, чтобы растянуть силы ОТГ "Харьков", развернутой в районе Липцовской сельской агломерации из-за увеличения ЛБС по руслу реки. ВСУ не могут позволить русской армии форсировать Волчью, так как в противном случае попадает под удар логистический центр Белый Колодезь, через который "подпитывается" группировка ОТГ "Харьков" в регионе. Чем ближе подразделения неприятеля развернутся к границе, пытаясь препятствовать нашим силам перейти Волчью, тем меньше у них шансов удрать в случае начала нового масштабного наступления ВС РФ на Харьковском направлении.



Нельзя также исключать и вариант того, что русские войска заинтересованы в растягивании ОТГ ВСУ "Харьков" по течению реки Волчья для еще одной потенциальной затеи. Она может заключаться в том, чтобы нанести фланговый удар от границы через Казачью Лопань по украинским силам в районе Липцов. Идея этой операции кроется, вероятно, в том, чтобы отрезать пути потенциального отступления в сторону Харькова.



Купянское направление



А на едином Оскольском плацдарме севернее Купянска ВС РФ продолжают медленно, но верно прогрызать оборонительную систему ВСУ в населенных пунктах, прикрывающих подходы к городу. Идет штурм главной полосы сел, формирующих периметр безопасности Купянска, а именно: Кондрашовка – Малая Шапковка. Наши передовые подразделения также вплотную подошли к селу Моначиновка, штурмовые части готовятся завязать бои уже в черте села.



Овладение Моначиновкой позволит резко осложнить противнику оборону в Великой Шапковке и Тищенковке, которые могут быть атакованы как с востока, так и с севера. В случае комбинированного успеха наши войска получат главное подспорье для дальнейшего наступления на Купянск, а именно целостный фронт с возможностью обхода города для атаки на трассу Н-26. Это ключевое шоссе, по которому обеспечиваются все части противника как в самом Купянске, так и оборонительной полосе к востоку от него.



Севернее же наши войска атакой со стороны границы России опрокинули оборону ВСУ в заброшенном хуторе Строевка и взяли под контроль прилегающие лесные массивы. Данная атака может предварять и другие, которые также будут со стороны нашей границы, но уже ближе к селу Двуречанское. Это даст нашим подразделениям возможность ослабить оборонительный потенциал украинских сил в районе, ведь им придется реагировать на угрозы как со стороны села Каменка, так и со стороны границы РФ.



Константиновское направление (восточный сектор)



На уходящей неделе гвардейцы-десантники 98-й дивизии и их смежники перешли в большое наступление на последние оборонительные рубежи гарнизона ВСУ в Часовом Яре, в микрорайонах имени Шевченко и Леваневского. Бойцам удалось сходу ворваться на передовые украинские позиции и завязать бои, оставив неприятелю выбор либо контратаковать в попытке восстановить положение, либо сдавать Часов Яр окончательно. Кроме того, весьма вероятен вспомогательный рывок наших из района Ступочек на север, через глиняный карьер, по микрорайону Южный, что сделает положение обороняющихся безнадежным.



Задача русских войск очевидна – помимо освобождения Часова Яра, в ходе более масштабного замысла продолжить наступление в направлении Константиновки и села Алексеево-Дружковка. Необходимость осуществления этого маневра вызвана серьезнейшими изменениями в расстановке сил в южном секторе Константиновского направления: противник перебросил крупные группы с разных участков фронта в полосу населенных пунктов Коптево – Полтавка – Русин Яр – Долгая Балка – Бересток.



Полк полицейского спецназа "Корд" (НГУ), 82-я ОДШБр, 36-я ОБрМП, 91-й ОПТБ, 36-й полк НГУ, 12-я бригада ОпН НГУ и 44-я ОМБр: неприятель среагировал на угрозу глобального оперативного масштаба и собрал все, что было под рукой, надеясь тем самым не допустить усугубления оперативного кризиса. Однако вражеское командование бросило все эти силы только на самый проблемный из участков, тогда как Константиновке угрожают изоляцией два: южный сектор и восточный, где как раз доканчивают дело с Часовым Яром.



Константиновское направление (южный сектор)



Наступление на Константиновском направлении в южном секторе успешно продолжается. Удалось овладеть поселками Шевченко Первое, что на стыке с Покровским направлением, и Попов Яр. Передовые подразделения ВС РФ ворвались в Полтавку и Зарю, продолжается штурм Яблоновки.



С освобождением Зари русские войска замкнули первый из предсказываемых котлов: по обеим сторонам трассы Н-20 в районе Старой Николаевки. Важно заметить, что формально у противника все еще есть коридор на поля между селами Заря и Романовка, но он шириной всего в 2 км, что означает практически гарантированное уничтожение частей ВСУ в случае их попытки просочиться на север.



Еще до начала штурма населенного пункта Заря противник начал покидать позиции, отходя в направлении Александро-Калиново. Однако в старых полевых опорниках ВСУ по обеим сторонам шоссе Н-20 еще остались некоторые силы. По скромным оценкам, там, на площади в 10 кв км могут находиться до 2 рот, чье дальнейшее участие в боях за рубежи южнее Константиновки уже невозможно.



Вчера, 31 мая, главным событием недели стало то, что русские войска приступили к борьбе за Краматорскую агломерацию. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748811900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы внесли поправки в Закон по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей

- Олжас Бектенов обсудил с руководством EKAZENT Management GmbH реализацию инвестпроекта в торгово-туристической сфере

- Ерлан Карин встретился с заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК Компартии Китая

- Гизат Нурдаулетов принял участие в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

- Вода как инвестиция в будущее: Канат Бозумбаев выступил на Астанинском экономическом форуме

- Депутаты мажилиса: когда сказать нечего, но очень хочется…

- Самрук мешает бизнесу

- Казахстан и Международная финансовая корпорация нацелены на расширение сотрудничества

- В Астане состоялась презентация казахского издания книги Си Цзиньпина

