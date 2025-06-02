Известия: С чем делегации РФ и Украины прибыли на переговоры в Стамбул

00:24 02.06.2025

Условия контакта: с чем делегации РФ и Украины прибыли на переговоры в Стамбул

Для чего Киев выдвигает завышенные требования и что его посланники услышат 2 июня



Михаил Салтыков

Семен Бойков

Кирилл Фенин

2 июня 2025



Москва и Киев готовятся ко второму раунду переговоров в Стамбуле, выдвигая встречные инициативы, однако реальная перспектива деэскалации остается туманной. Украина параллельно с террористическими атаками на российские аэродромы передала СМИ некий "план урегулирования" с заведомо невыполнимыми условиями. Киев попытался затребовать аналогичный документ от Москвы, однако ему быстро дали понять, что все условия российской стороны будут озвучены украинским переговорщикам на встрече 2 июня. В том, куда так торопилось руководство Украины, настроен ли Киев на мир и что может означать выдвижение невыполнимых требований, разбирались "Известия".



РФ и Украина на втором раунде переговоров



Москва и Киев подтвердили готовность к новому раунду прямых переговоров, который пройдет 2 июня в Стамбуле. Это будет вторая встреча делегаций, который, как предполагается, знаменует собой попытку вернуться к обсуждению условий прекращения огня. При этом переговорный процесс развивается на фоне очередных провокаций с украинской стороны. Так, 1 июня Минобороны РФ сообщило, что киевским режимом был совершен теракт с применением беспилотников в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. И уже одно это ставит под вопрос реальную готовность Киева к деэскалации.



А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Украины на трагедию, произошедшую накануне в Брянской области, отметила, что Киев выдает та самая "болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО".



- Смотрите, какое злорадство, посмотрите, какая адская радость и у политических деятелей, общественных, и у тех, кого, видимо, этой идеологией заразили, - сказала дипломат.



О планах по передаче украинской стороне официального меморандума 28 мая сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, документ, в котором изложены позиция Москвы по всем аспектам урегулирования, будет вручен киевской делегации во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Условием российской стороны для урегулирования конфликта служит возвращение Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что переговорщики РФ и Украины работают и над перечнем условий для временного перемирия.



– Пока мы же не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды, - отметил официальный представитель Кремля.



Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, что якобы передала Москве свой документ и ожидает аналогичного шага. Дмитрий Песков назвал требование немедленно передать меморандум неконструктивным.



– Согласие Москвы выслать текст своего меморандума украинской стороне до личной встречи делегаций в Турции заведомо поставило бы Россию в слабую позицию, – пояснил "Известиям" аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. - Это изобразило бы Москву так, будто она направляет текст на согласование Киеву, а тот будет определять, имеет ли смысл встречаться в понедельник или отправить документ обратно на доработку. Таким образом размывается эффект постановки украинской делегации перед фактом, как обычно поступают с проигравшей стороной.



1 июня текст украинского документа опубликовало агентство Reuters. Предложения Киева во многом повторяют ранее озвученные позиции: предусматривается полное прекращение огня минимум на 30 дней, обмен пленными и возвращение украинских детей, находящихся в РФ, а финальной целью плана обозначена личная встреча Зеленского и Путина для заключения окончательного соглашения. При этом Украина не признает утрату территорий, не готова ограничивать вооруженные силы и настаивает на репарациях. А текущую линию фронта предлагается использовать как основу для дальнейших территориальных переговоров.



Предлагая такой "план" на переговорах в Стамбуле, Киев пытается сформировать завышенные стартовые позиции, очевидно оставляя пространство для последующих уступок в обмен на дипломатические или экономические преференции со стороны Запада.



Буферная зона



На этом фоне российская сторона продолжает продвигать свою линию. Президент Владимир Путин 22 мая заявил о создании "буферной зоны" для обеспечения безопасности приграничных областей, подчеркнув, что сейчас эта задача решается вооруженными силами.



- Создание буферной зоны - один из главных залогов стабильной ситуации на приграничных территориях. Сегодня мы видим ситуацию в Белгородской и Курской областях. Украина сегодня просто в колоссальном количестве использует беспилотники, причем - для ударов по гражданскому населению, - сказал "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.



По его словам, точные параметры буферной зоны могут определить военные, однако даже с технологической точки зрения для защиты от минометов достаточно 7–10 километров.



- Если речь идет об артиллерии, то это порядка 30 км. Сейчас беспилотники тоже входят примерно в эту категорию, - подчеркнул дипломат.



Мирошник указал, что именно артиллерия и беспилотники создают наибольшие угрозы для гражданского населения. В этой связи, по его мнению, необходимо создание жесткой системы безопасности.



Обмен же пленными, по словам дипломата, - скорее вопрос технической и политической координации, и он вполне реалистичен. Он подчеркнул, что обмен требует четкой пошаговой проработки: нужно сформировать списки лиц, передать их противоположной стороне, провести процедуру верификации и согласовать порядок возврата.



Позиция Запада по мирному процессу



Дипломатическую поддержку самому факту переговоров уже выразили США - глава Госдепа Марко Рубио в беседе с Лавровым приветствовал обмен пленными и подтвердил заинтересованность Вашингтона в продолжении консультаций. Однако продолжение масштабных военных поставок Украине с Запада может подорвать саму возможность компромисса - усиливая мотивацию Киева не отступать от жестких условий.



- Я считаю, что на данном этапе такая военная поддержка может отрицательно сказаться на переговорах о мире, - заявил "Известиям" депутат Европарламента от Словакии Милан Мазурек.



Вместо поставок оружия, по его словам, канцлеру следовало бы сосредоточиться на дипломатии.



- Я бы предпочел, чтобы канцлер Германии, который недавно даже угрожал моей стране - Словакии, сосредоточился на дипломатических усилиях, - подчеркнул Мазурек.



Отвечая на вопрос о возможности приостановки поставок оружия Украине, евродепутат признал, что такие инициативы существуют. В Европарламенте действительно есть силы, выступающие за мирное разрешение конфликта и взаимовыгодное сотрудничество, отметил он. По его словам, он и его политическая группа ЕСН поддерживают прекращение огня. Однако, как добавил Мазурек, на данный момент это не очень реалистично, поскольку у группы просто нет необходимого большинства, чтобы продвинуть подобные инициативы.



Евродепутат убежден, что ЕС способен сыграть конструктивную роль в мирных переговорах между Россией и Украиной. По его мнению, участие Евросоюза в дипломатических инициативах наряду с усилиями Дональда Трампа, Папы Римского или руководства Турции могло бы оказать значительное влияние на стороны конфликта. Однако нынешняя верхушка ЕС "скорее склоняется к продолжению конфликта, чем к его разрешению", отметил он.



Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров Владимир Джабаров в комментарии "Известиям" выразил сомнение в готовности украинской стороны к конструктивному диалогу.



- Есть подозрение, что Киев может попытаться сорвать переговоры или выдвинуть заведомо неприемлемые условия. Но я думаю, диалог будут продолжаться, потому что и Запад подталкивает Украину к переговорам, и мы готовы к переговорам. Дело в том, что если не будут приняты меры по прекращению военной поддержки Украины со стороны Запада, это может продолжаться еще долго, - поделился с "Известиями" сенатор.



Так или иначе, глава российской делегации Владимир Мединский по прилете в Стамбул заявил, что подробно изложит позицию РФ по украинскому урегулированию уже 2 июня.