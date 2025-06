Англосаксы и германский нацизм. Части I и II, - Валентин Катасонов

01:00 02.06.2025 Англосаксы и германский нацизм. Часть I

30.05.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Британия – родина "богоизбранных"



80-летняя годовщина Великой победы советского народа над фашистской Германией заставляет нас вновь и вновь обдумывать вопрос о причинах и корнях Второй мировой войны. Против фашистской Германии и ее союзников Советский Союз вел войну совместно с Британией и Соединенными Штатами. Принято считать, что наши англосаксонские союзники были такими же непримиримыми противниками германского фашизма (немецкого нацизма), как и советское государство, и весь советской народ.



Но даже не очень глубокое погружение в изучение причин и корней Второй мировой войны заставляет усомниться, что англосаксы столь же негативно относились к германскому нацизму, как и Советский Союз. Под англосаксами я понимаю правящую элиту Британии и США с ее особой идеологией (не следует относить к англосаксам всех живущих в Британии, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии и говорящих на английском языке). Есть много оснований считать, что именно англосаксы насаждали в Германии нацизм, формировали сознание Гитлера как фанатичного фашиста. А такую роль они выполняли по той простой причине, что нацизм (фашизм) в Британии и США уже имел место. К тому времени, когда Гитлер пришел к власти в 1933 году англосаксонский нацизм имел уже весьма зрелые формы.



Конечно, в самой Германии были предпосылки для нацизма. Некоторые авторы считают, что, мол, нацизм – преимущественно германский феномен. А нацизм в других странах – лишь заимствования германского. На самом деле все с точностью до наоборот: германский нацизм – продукт заимствования англосаксонского нацизма.



Конечно, идеологи и приверженцы британского нацизма не прибегали к использованию таких терминов, как "фашизм", "национал-социализм", "нацизм". Их идеология описывалась с помощью других слов и терминов. По своей сути это была идеология расизма. В советское время было издано немало книг по германскому фашизму, в которых он определялся как одна из форм расизма. Если давать самое краткое определение германского фашизма, то это идеология превосходства так называемой "арийской расы" над всеми остальными. Причем среди "всех остальных" имеется градация, распределение по "сортам". Каких-то из "всех остальных" можно использовать в своих интересах (прежде всего, как рабочую силу), а кого-то лучше уничтожить без промедления.



Расизм может иметь и другие формы. Например, сионизм, который идеологически и политически оформился на рубеже XIX - XX вв.; в нем высшим "сортом" определяется "богоизбранный народ", берущий свое начало от Авраама. И такой "особый" народ не имеет право смешиваться с другими народами. Сионизм был квалифицирован как форма расизма в резолюции ООН 1975 года (она была отменена в самом конце 1991 года – одновременно с прекращением СССР, что нельзя считать случайностью).



Британский нацизм зиждется на догмате о богоизбранности того народа, который еще в незапамятные времена пришел на острова Туманного Альбиона (Британские острова) и который получил название "англосаксы". В учебниках по истории и в энциклопедиях англосаксами называют древнегерманские племена англов и саксов, которые в середине V века переселились в Британию. Термин "англосакс" отделяет эту национальную группу от шотландцев и валлийцев, также проживающих на Британских островах.



Англосаксы спустя более тысячи лет после высадки на Британских островах совершили высадку на другой стороне Атлантического океана, в Северной Америке. Англосаксы приступили к освоению Нового Света. По сути, это начало формирования британской колониальной империи. Захват и освоение территорий англосаксами происходил также в Азии, Африке, Южной Америке, Австралии. За примерно четыре столетия была выстроена гигантская колониальная империя, над которой "никогда не заходит солнце". О британском колониальном империализме я еще буду говорить специально. А сейчас хочу обратить внимание на то, что в XIX веке Британия с ее гигантской империей стала объектом самого пристального внимания со стороны государственных деятелей политиков и даже философов разных стран. Кто-то воспринимал Британию с завистью. Кто-то – с восхищением. Кто-то – с ненавистью. Кто-то – с желанием понять причины успеха Британии и заимствовать ее опыт.



Среди тех, кто хотел учиться у Британии и повторить ее успех, было немало тех, кто главным секретом, первопричиной успеха считали не могущество ее морского флота, не экономику (к середине XIX века Англия стала мировой мастерской), не финансы (Лондон стал превращаться в мировой финансовый центр, а британский фунт стерлингов стал самой востребованной в мире валютой), а особый "англосаксонский дух".



Суть этого "духа" предельно проста: чувство своего превосходства над другими. А откуда берется это чувство? Его трудно или даже невозможно воспитать. Оно заложено в крови. И такая кровь течет в жилах "богоизбранных". Англосаксы уверены в своей богоизбранности. А раз они "богоизбранные", значит все окружающие для них – люди второго сорта. А некоторые – даже "недочеловеки". "Богоизбранные" англосаксы – высшая раса, призванная править миром. И она им правит, ей это дано "свыше".



Англосаксы о своем особом "духе" на весь мир не трубили и не трубят. Людям второго сорта об этом знать не положено. А в своем узком кругу "избранных" об этом "духе" англосаксы говорят. Понимание ими своего особого "духа" имеет признаки религиозного сознания. Англосаксы уверены в том, что они потомки десяти колен Израилевых. Со всеми отсюда вытекающими для них правами и обязанностями.



Джон Лили (1553-1606 гг.), британский драматург, предшественник Уильяма Шекспира, в 1580 году провозгласил: "Англия как Новый Израиль… избранна и уникальна". Английский священник Уильям Саймондз (William Symonds) в своей проповеди в 1607 году говорил, что изначальный завет Бога с Авраамом в Новое время стал заветом "с английской нацией, избранным народом нового времени". Английский священнослужитель и издатель Самуэль Перчаз (около 1577–1626 гг.) в 1613 году провозгласил, что британская нация является избранной.



Согласно некоторым английским источникам, религия богоизбранности англосаксов в основном сформировалась на рубеже XVI – XVII вв. И эта религия нашла свое прибежище в некоторых протестантских церквях, таких как пуритане, пресвитериане и др. Эта религия стала вдохновлять англосаксов на колониальные захваты.



А также на буржуазную революцию в XVII вв. В частности, одного из ее главных вождей – Оливера Кромвеля. Он называл англичан "народом Бога", а Британию – "Новым Израилем". В 1653 году, произнося свою первую речь в парламенте, Кромвель заявил, что Англия была призвана Богом, чтобы править вместе с ним и исполнять его волю. Кромвель считал, что Бог – не только Творец мира, но им управляет. В том числе и в первую очередь через людей. Но через всех людей, а лишь "избранных". Оливер Кромвель как истинный протестант-пуританин был уверен лично в своей "богоизбранности" и в своем "мессианстве", и богоизбранности с первых шагов восхождения к власти. Он считал, что является Спасителем, и он действительно сумел за собой повести тысячи и миллионы, в том числе профессиональных военных из знатных семей.



В систематизированном виде все эти идеи богоизбранности англосаксов были изложены в изданной в 1840 году книге Джона Уилсона "Наше израильское происхождение" (John Wilson. Our Israelitish Origin). В 1879 году вышла книга Джона Пима Йетмена "Схематическое происхождение народов Западной Европы" (John Pym Yeatman. The Shemetic Origin of the Nations of Western Europe); в ней он продолжает и углубляет теорию, согласно которой в Британии живут потомки Авраама, Иакова и царя Давида. В этом же ряду опубликованная в 1886 году книга Э. П. Ингерсолла "Потерянный Израиль, найденный в англосаксонской расе" (E. P. Ingersol. Lost Israel Found In the Anglo-Saxon Race). В 1890 году увидела свет книга Джона Гарниера "Израиль в Британии: краткое изложение свидетельств, доказывающих израильское происхождение британской расы" (John Garnier. Israel in Britain: a brief statement of the evidences in proof of the Israelitish origin of the British race).



Я называю только малую толику книг, которые издавались в Британии и за рубежом (преимущественно в англоязычных странах) по теме "богоизбранности" англосаксов. Совокупность этих идей получила в специальной литературе название "британский израэлизм" (British Israelism), также "англо-израэлизм" (Anglo-Israelism).



В последние десятилетия XIX века британский израилизм вышел за пределы островов Туманного Альбиона, его организации стали создаваться по всей Британской империи, а также в США. В настоящее время наиболее известными являются Всемирная Британо-Израильская федерация (British-Israel-World Federation) и Канадская Британо-Израильская ассоциация (Canadian British-Israel Association).



Одним из наиболее активных популяризаторов идей "британского израэлизма" в США в прошлом столетии был Говард Рэнд (Howard Rand); годы жизни: 1889-1991. Он основал и возглавил Англосаксонскую федерацию Америки, которая объединяла значительную часть WASP (белых англосаксонских протестантов), верящих в свою богоизбранность. Говард Рэнд опубликовал более десятка книг по теме "британского израэлизма", которые, как он заявлял, явились результатом глубокого исследования Ветхого и Нового Заветов.



В британском израэлитизме имеется множество видов и оттенков. Некоторые представители этого идеолого-религиозного учения и движения полагают, что истинные англосаксы, т. е. те, кто считаются потомками десяти колен Израилевых, должны воспринимать потомков остальных двух колен (т. е. выходцев из Иудеи, кого сегодня называют "евреями") как своих братьев и единомышленников и совместно с ними бороться за мировое господство. Такое крыло британских израэлитов называют филосемитами.



Другая крайность в британском израэлитизме: современные евреи являются потомками сатаны (доктрина "змеиного семени"). Или потомками хананеев (тех, кто некогда населял "землю обетованную" и кого уничтожили или согнали с этой земли пришедшие из Египта под руководством Моисея евреи). Или потомками идумеев (последние – потомки Исава, брата Иакова; как известно, Исав потерял право первородства, обменяв его на "чечевичную похлебку").



Такие радикальные британские израэлиты считают, что те, кто себя в наше время выдает за евреев, занимаются откровенным обманом. Наиболее радикальные британские израэлиты уверены, что эти обманщики – потомки сатаны, поскольку они не имеют семитской крови. Это хазары, представители тюркской расы, нагло присвоившие себе звание евреев. Это радикальное крыло британских израэлитов нередко награждают званием крайних "антисемитов". На что радикальные израэлиты отвечают, что они не могут быть антисемитами, поскольку разоблачают самозванцев, в которых нет ни капли семитской крови.



Одним из наиболее известных филосемитов в Британии был уже упоминавшийся выше Джон Уилсон. Не менее ревностным филосемитом был также британский израэлит Эдвард Хайн (Edward Hine), ученик и последователь Джона Уилсона. Годы жизни: 1825-1891. В 1870-х годах Хайн издавал журнал под весьма длинным и многозначительным названием "Жизнь из мертвых: национальный журнал, связанный с идентичностью британцев, потерявших связь с Израилем". Хайн был уверен, что на островах Туманного Альбиона наконец-то сошлись все двенадцать колен Израилевых. А потому Британию можно назвать "Новым Израилем". Из чего Хайн делает вывод: "Англия никогда не потерпит поражения". Хайн дошел до такого состояния религиозного экстаза, что стал себя чувствовать "спасителем" и "освободителем" всех двенадцати колен Израилевых.



Известный еврейский автор Дэвид Бэрон (1855-1926 гг.), ставший в сознательном возрасте протестантом, в своей книге "История десяти "потерянных" колен Израилевых" (History of the Ten Lost Tribes: Anglo-Israelism Examined, 1915 г.) неоднократно цитирует Хайна. В частности, его утверждения, в которых Хайн представляет себя "Избавителем". Тем самым, о котором апостол Павел говорит в Послании к Римлянам 11:25: "Являются ли британцы теми самыми потерянными десятью коленами Израиля? И ведет ли эта идентичность нацию к славе? Если это так, то, где же Избавитель? Он, должно быть, уже вышел из Сиона. Он, должно быть, совершает Свою великую работу; Он должен быть среди нас. У нас сложилось впечатление, что благодаря славе работы идентичности мы пришли во времена национального спасения Израиля Избавителем из Сиона, и что Эдвард Хайн и этот Избавитель - одно и то же".



Что касается антисемитского крыла британского израэлизма, то наиболее ярким его представителем считается английский философ и писатель Хьюстон Чемберлен (1855-1927 гг.). Но о нем я буду говорить позднее.



***



Англосаксы и германский нацизм. Часть II

02.06.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Британский империализм



В предыдущей статье я коснулся темы британского империализма. Англосаксы спустя более тысячи лет после высадки на Британских островах совершили высадку на другой стороне Атлантического океана, в Новом Свете. Началось освоение Северной Америки. Был дан старт формированию британской колониальной империи. Закон об унии, принятый английским парламентом в 1707 году, провозгласил Британскую империю.



Освоение новых территорий и пространств проводилось путем массового и безжалостного уничтожения местного населения. Современный американский историк Дэвид Стэннард (David Stannard) в своем труде "Американский Холокост: Колумб и завоевание Нового Света" (American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World) утверждает, что в ходе колонизации было уничтожено около 100 миллионов коренных американцев (индейцев). Чтобы представить масштаб этого геноцида, приведу оценку английского экономиста Уильяма Петти, согласно которой в конце XVII веке численность населения Земли составляла 320 млн человек.



Конечно, другие европейские государства также приступили к освоению территорий в разных частях света, формированию своих колониальных империй. Из учебников истории мы знаем, что, начиная с XVI века, Испания, Португалия, Голландия, Франция приступили к созданию своих колониальных империй. Безусловно, интересы европейских стран в разных частях света часто сталкивались, дело доходило до вооруженных конфликтов и войн. На протяжении нескольких веков шла острая конкуренция между европейскими государствами за территориальный передел мира. Эта конкурентная борьба выявила абсолютного победителя. Им стала Британия (англосаксы).



Приведу некоторые цифры для сопоставления масштабов британской колониальной системы и испанской, которая считается второй. Максимального своего размера Испанская империя достигла в 1780 году, в это время площадь империи составляла 13,7 млн. кв. км. А население, по разным оценкам, составляло 20-25 миллионов человек. А вот Британская империя продолжала расти на протяжении всего XIX века и своего максимума достигла накануне Первой мировой войны. Ее площадь составила 34,7 млн кв. км, или примерно 22% земной суши. Недаром о Британской колониальной системе говорили, что над ней "никогда не заходит солнце". На пике мирового могущества Британии в ее империи проживало около 500 миллионов человек (более четверти населения Земли).



После победы над Наполеоном у Британии уже не оставалось серьезных конкурентов в деле территориального освоения Земли. XIX в. время Pax Britanica. Единственной неосвоенной территорией, с точки зрения англосаксов, оставалась Российская империя.



Объяснение грандиозных успехов Британии в построении мировой империи неотделимо от обоснования "богоизбранности" англосаксов. Одним из основоположников идеологии империализма является всем известный английский писатель и философ Томас Мор (1478-1535 гг.), которого считают основоположником утопического социализма. Он автор известного труда "Утопия" (1516 г.). Современный историк Н.С. Иванов пишет об этом произведении: "Хотя описание острова Утопия, названия местных туземных народов, их обычаи носят вымышленный характер, однако и у современников, и у исследователей творчества Мора не вызывала сомнения "географическая привязка" к Новому Свету". И далее он пишет: "Туземцы обрисованы как жалкие, примитивные дикари, которые не имели никаких законных прав на свою собственную землю исключительно из-за того, что они не могли "рационально признать законы природы" и обрабатывать земли, на которых они жили. Они были "грубым и диким народом", вина которого состояла в том, что земли оставались "пустыми и праздными" (известная концепция terra nullius, почерпнутая из арсенала Римской империи и служившая одним из главных предлогов для колониальных завоеваний). Местные жители низводились до уровня животных, лишенных души, и их убийство рассматривалось как благо для "расчистки" необходимой утопийцам территории" (Н. С. Иванов. Генезис Британской имперской идеологии и Новый Свет // Исследования зарубежной истории, 2021. Выпуск 2)



А вот английский философ и географ XVI века Джон Ди (1527-1608 гг.). Считается, что именно он является автором термина "Великобритания" (Great Britain). Джон Ди считал, что для того, чтобы Британии стать "великой", ей нужны земли, большие территории. Джон Ди стал разрабатывать идеологическое обоснование имперских претензий Британии. Он уже видел первые шаги в создании Британской империи и считал, что это признак особого расположения всевышнего к англосаксам. Не исключено, что идеи Джона Ди повлияли на королеву Британии Елизавету I, которая в 1600 году подписала указ о создании Ост-Индской компании (ОИК) для строительства Британской империи. Джон Ди был мистиком, многие идеи, как он сам признавал, получал от общения с ангелами. Так, вот ангелы ему подсказали, что англосаксы – особый народ с особой миссией.



Принято считать, что одним из первых идеологов Британской империи был Р. Хаклейт (1553–1616 гг.). В 1589 г. он опубликовал грандиозную "Книгу путешествий", в которой излагал свои соображения, как снаряжать английские экспедиции в Северную Америку и как ее колонизовать. Для обоснования британского империализма Хаклейт ввел понятие "новой национальной идентичности", превозносил достоинства "истинного английского характера" по сравнению с характером других народов. Британцы всевышним ориентированы на "мировой подход". Британцы могут и должны стать "повелителями мира".



Тему колонизации Нового света продолжил лорд-канцлер Френсис Бэкон (1561-1626 гг.). Свои идеи на этот счет он изложил в "Новом Органоне" (1620 г.) и "Новой Атлантиде" (1626 г.). Центральный персонаж второго произведения Зеведей утверждает, что рабство, истребление и превентивная война могут применяться в тех случаях, когда используются против народа, "который на самом деле представляет собой не народ, а просто кучу, множество, толпу, беспорядочную массу или скопление людей". То есть, когда "люди на самом деле не организованы в нацию или государство, а существуют как стадо животных". Обращение с аборигенами как со скотом оправданно, когда надо установить гражданское правление и "естественное право", если побежденные люди "подобны животным или безмозглому телу, неспособному управлять своими действиями". Аборигены могут себя называть хоть "королевством", хоть "государством", но если на деле они оказываются "бесформенной кучей людей" (heap of people), то к ним надо применять жесткую силу.



При обсуждении британского израэлизма и империализма невозможно не вспомнить британского премьер-министра Бенджамина Дизраэли (он же – граф Биконсфильд). Годы жизни: 1804-1881 гг.. Он имел еврейские корни, его предки были сефардами. О Дизраэли написаны книги, он – незаурядная личность. Кстати, не только государственный деятель, но и писатель. В своих книгах он размышлял в том числе о богоизбранности тех, кто жил на островах Туманного Альбиона. Он прекрасно знал версию насчет того, что англосаксы – потомки десяти колен Израилевых. Но тут также живут те, кто считает себя потомками двух остальных колен и кого прямо называют "евреями". Дизраэли – один из них. И он считает, что первым и вторым делить нечего, они все "богоизбранные". И их сила – в единстве. Из истории надо уметь извлекать уроки. Трагедией ветхозаветных евреев стало то, что в Х веке по Р. Х. единое Израильское царство разделилось на два: северное (сохранив прежнее название, в него вошло 10 колен Израилевых) и южное (получило название "Иудея", два остальных колена). В каком-то смысле Британию, по мнению Дизраэли, можно считать аналогом единого Израильского царства времен царей Давида и Соломона. И надо сделать все возможное для того, чтобы этот "Британский Израиль" сохранял свою целостность, укреплял и расширял свою империю Pax Britanica.



Надо иметь в виду, что Дизраэли был у руля Британии в непростые времена. Английский капитализм грозил расколоть английское общество. По причинам не религиозного или идейного характера, а по социально-экономическим причинам. Обострялись противоречия между буржуазией (капиталистами) и рабочими (пролетариатом). О чем писал Карл Маркс в своих работах, прежде всего в "Капитале" (фактически это портрет английского капитализма).



Чтобы снять эти противоречия, Дизраэли предложил ряд мер, которые позднее стали называть "социал-империализмом". Объединять граждан островов Туманного Альбиона, по мнению Дизраэли, должна идеология "единой британской расы". Капиталисты и наемные работники должны исходить из того, что их общее благополучие зависит не только и не столько от того, как будут складываться социально-экономические отношения внутри Англии, сколько от того, как успешно будет проводиться колониальная (империалистическая) экспансия страны. Примечательно, что именно во времена премьерства Дизраэли положение рабочих в Англии улучшилось. Это результат упорной работы премьер-министра с крупным капиталом, которому он советовал не жадничать, а делиться со своими собратьями по расе. Между прочим, в марксистской литературе английский рабочий класс конца XIX века стали назвать "рабочей аристократией". Мол, английская буржуазия начала прикармливать свой пролетариат за счет грабежа колоний.



Долгое время в идеологию империализма была посвящена почти исключительно британская элита. Та элита, которую Джон Коулман в своей книге "Комитет 300" ассоциировал прежде всего с главными акционерами и топ-менеджерами Британской Ост-Индской компании (БОИК). Но в последние десятилетия XIX века такую идеологию стали активно продвигать в народ. Современный исследователь истории британского империализма пишет: "…в 1890-х гг. к пропаганде идеи империи были подключены церковь, система образования, пресса. "Бог на стороне расширения Британской империи" – такое утверждение предоставляло высочайшую санкцию на проведение любой удобной для государства колониальной политики. Школы формировали новый тип мировоззрения, в котором должны были доминировать патриотизм, гордость за империю и англо-саксонскую расу. Идея империи стала основой для формирования философии истории. Ведущие и наиболее авторитетные периодические издания Великобритании – "Таймс", "Дэйли Телеграф", "Спектатор" – заняли позиции сторонников консервативной линии в проведении внешней и имперской политики. Кроме того, 1890-е гг. были отмечены возникновением и широким распространением периодических изданий, заведомо ориентированных на рассмотрение имперских событий и проблем. Таким образом, имперская идея сознательно транслировалась в массы, впервые за все последнее столетие и в масштабах, практически не имевших прецедентов в британской истории" (Марина Глеб. Британская имперская идея во второй половине XIX ВЕКА: основные направления и динамика развития // Белорусский журнал международного права и международных отношений 2003 – № 2).



Конечно, говоря о британском империализме, нельзя обойти фигуру Сесила Родса (1853-1902 гг.), который был и идеологом британского империализма, и практиком, воплощавшим эту идеологию в жизнь. Британская королева Виктория предоставила Родсу неограниченные полномочия в Южной Африке, а банкир Ротшильд – пятимиллионный кредит. Родсу принадлежала "Британская Южно-Африканская компания" (БЮАК). Родс сумел захватить обширные территории в Южной и Центральной Африке, которые стали называть "империей Родса", а его самого – "королем Африки". По площади империя Родса превышала в пять раз площадь Англии. БЮАК качала из недр Африки алмазы, золото и другие драгоценные металлы. Местные аборигены были рабами на этих месторождениях. В империи Родса появились прообразы концлагерей – гетто для чернокожих туземцев. Были учреждены карательные отряды. Были и другие новшества "богоизбранного" "короля Африки". В Лондоне знали о жестокостях Родса, но никто не возмущался. Родс был эталоном англосакса. Правда, этот "эталон" в конце жизни спился и скончался в возрасте 48 лет от букета разных болезней. Когда я был в Лондоне (примерно три десятка лет назад), мне показалось, что Лондон продолжал поддерживать репутацию Родса как эталонного англосакса.



Правда, сегодня это становится делать все сложнее. Так, в Оксфорде долгие десятилетия стоял памятник Родсу. В июне 2020 года руководство университета под давлением студентов и общественности проголосовало за удаление этого памятника. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748815200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы внесли поправки в Закон по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей

- Олжас Бектенов обсудил с руководством EKAZENT Management GmbH реализацию инвестпроекта в торгово-туристической сфере

- Ерлан Карин встретился с заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК Компартии Китая

- Гизат Нурдаулетов принял участие в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

- Вода как инвестиция в будущее: Канат Бозумбаев выступил на Астанинском экономическом форуме

- Депутаты мажилиса: когда сказать нечего, но очень хочется…

- Самрук мешает бизнесу

- Казахстан и Международная финансовая корпорация нацелены на расширение сотрудничества

- В Астане состоялась презентация казахского издания книги Си Цзиньпина