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|Президент Таджикистана предложил 7 шагов, направленных на замедление таяния ледников
01:42 02.06.2025
Президент Республики Таджикистан предложил 7 шагов, направленных на замедление таяния ледников
ДУШАНБЕ, 01.06.2025 /НИАТ "Ховар"/. Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон на Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников 30 мая в Душанбе призвал мировое сообщество принять незамедлительные и решительные меры по сохранению ледников.
Таджикистан предлагает следующие неотложные действия, направленные на замедление процесса их таяния:
Во-первых. Повышение уровня осведомленности международного сообщества о жизненно важной роли ледников в обеспечении питьевой водой и в решении комплекса задач устойчивого развития.
Во-вторых. Укрепление международного сотрудничества, в том числе путем активного привлечения ученых, исследователей, гражданского общества и других заинтересованных сторон, для борьбы с ускоренным таянием ледников и его последствиями.
В-третьих. Организация комплексного мониторинга и научных исследований с целью более глубокого понимания процессов изменения ледников и их воздействия на экосистемы, водные ресурсы, социально-экономические вопросы и глобальное изменение климата.
В этой связи предлагается, чтобы страны, обладающие возможностями для точного сбора данных о состоянии ледников, особенно посредством спутниковых технологий, наладили постоянный обмен информацией с государствами, чьи возможности в этой сфере ограничены.
В-четвертых. Реализация коллективных мер по устранению социально-экономических последствий стремительного таяния ледников, включая влияние на доступ к воде, продовольственную безопасность, производство энергии, охрану природного и культурного наследия.
Особое внимание должно быть уделено защите флоры и фауны, лишающихся своих естественных условий обитания в результате этого процесса.
В-пятых. Большинство мер по защите ледников тесно связано и согласуется с мероприятиями, направленными на решение проблем изменения климата.
В-шестых. Эффективное использование и мобилизация финансовых и технических ресурсов для практической реализации инициатив по охране ледников и поддержке Международного фонда по их защите.
В-седьмых. Разработка и реализация стратегий и программ действий на национальном и региональном уровнях в интересах будущих поколений.