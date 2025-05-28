Президент Таджикистана предложил 7 шагов, направленных на замедление таяния ледников

01:42 02.06.2025

Президент Республики Таджикистан предложил 7 шагов, направленных на замедление таяния ледников



ДУШАНБЕ, 01.06.2025 /НИАТ "Ховар"/. Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон на Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников 30 мая в Душанбе призвал мировое сообщество принять незамедлительные и решительные меры по сохранению ледников.



Таджикистан предлагает следующие неотложные действия, направленные на замедление процесса их таяния:



Во-первых. Повышение уровня осведомленности международного сообщества о жизненно важной роли ледников в обеспечении питьевой водой и в решении комплекса задач устойчивого развития.



