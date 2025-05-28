 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 31.05.2025
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Пятница, 30.05.2025
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На президентских выборах в Польше победил Трамп
10:09 02.06.2025

Противник вступления Украины в НАТО победил на президентских выборах в Польше

После подсчета 100% голосов на выборах в Польше побеждает Кароль Навроцкий, он набрал 50.89% голосов.

Он критикует бандеровскую идеологию Украины и поднимает исторические вопросы, в частности тему Волынской резни, является ярым русофобом.

Также он запомнился резкими высказываниями в адрес Украины и Зеленского и выступал против членства Киева в НАТО.

Источник - Фонд стратегической культуры
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