На президентских выборах в Польше победил Трамп

10:09 02.06.2025

Противник вступления Украины в НАТО победил на президентских выборах в Польше



После подсчета 100% голосов на выборах в Польше побеждает Кароль Навроцкий, он набрал 50.89% голосов.



Он критикует бандеровскую идеологию Украины и поднимает исторические вопросы, в частности тему Волынской резни, является ярым русофобом.



Также он запомнился резкими высказываниями в адрес Украины и Зеленского и выступал против членства Киева в НАТО.



