Минобороны КНР выступило решительно против высказываний США в адрес Китая на "Диалоге Шангри-Ла"

10:24 02.06.2025

Минобороны КНР выступает решительно против высказываний США в адрес Китая на 22-м "Диалоге Шангри-Ла" -- официальный представитель



Пекин, 1 июня /Синьхуа/ -- Официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган в воскресенье выразил серьезное недовольство и решительное несогласие с негативными высказываниями в адрес Китая, сделанными министром обороны США Питом Хегсетом в ходе 22-й конференции "Диалог Шангри-Ла".



Как отметил Чжан Сяоган, высказывания министра обороны США наполнены глубоко укоренившейся гегемонистской логикой, практикой буллинга и менталитетом холодной войны, представляют собой серьезное посягательство на суверенитет, права и интересы КНР и искажают политику и позицию китайской стороны.



По словам Чжан Сяогана, данные заявления также игнорируют совместные усилия стран региона по защите процветания и стабильности и идут вразрез с общим стремлением всех стран к миру и развитию. "Мы выражаем серьезное недовольство и решительный протест в этой связи", -- заявил официальный представитель.



Чжан Сяоган констатировал, что США наращивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, грубо вмешиваясь во внутренние дела других стран и разжигая напряженность.



"Факты неоднократно доказывали, что Соединенные Штаты, идущие против веяний времени и действующие своевольно, в конечном итоге только навредят сами себе", -- предостерег официальный представитель.



Он напомнил, что тайваньский вопрос -- это исключительно внутреннее дело Китая. Соединенные Штаты не имеют права делать безответственные заявления по этому вопросу, а тем более пытаться использовать его в качестве инструмента сдерживания КНР, указал Чжан Сяоган.



Он добавил, что Народно-освободительная армия Китая будет твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность и решительно пресекать все сепаратистские планы по обретению "независимости Тайваня" и любое внешнее вмешательство.



Чжан Сяоган констатировал, что Соединенные Штаты, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в Южно-Китайском море, объединяясь с другими странами и накаляя обстановку, являются "самой большой угрозой" для мира и стабильности в регионе.



Указав, что Китай неизменно стоит на страже мира и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Чжан Сяоган заверил, что вооруженные силы КНР будут совместно с региональными странами противостоять гегемонизму, наносящему вред региону, сопротивляться вовлечению региона в геополитические конфликты, а также противостоять любой стране или силе, приносящей в регион войну и хаос.



***



Пекин возмущен сравнением Тайваня с Украиной

Глава Пентагона заявил о готовности США и союзников противостоять Китаю



Владимир Скосырев

01.06.2025

https://www.ng.ru/



"Диалог Шангри-Ла" по безопасности в Азии, завершившийся в Сингапуре 1 июня, не стал площадкой, где спикеры выражают противоположные мнения. Из-за отсутствия министра обороны Китая Западу, то есть президенту Франции Эмманюэлю Макрону и главе Пентагона Питу Хегсету, удалось представить КНР и РФ державами, стремящимися к доминированию и потому опасными для стабильности в мире. Значит, союзникам США нужно увеличить расходы на оборону. Китай отверг сравнение между Тайванем и Украиной, которое сделал Макрон, ведь остров – неотъемлемая часть Китая.



The New York Times пишет, что Хегсет (как и его предшественник из команды Джозефа Байдена), выступая в Сингапуре, сделал упор на том, что США и их партнерам необходимо укреплять взаимодействие.



Это плохо сочеталось с репликами президента Дональда Трампа о том, что союзники слабы и нерешительны, а также с его высокими тарифами, взбудоражившими мир.



Хегсет же заявил, что как в Европе, где союзники берут на себя большую долю ответственности за свою безопасность, так и в Индо-Тихоокеанском регионе США будут крепить взаимодействие с партнерами, которым следует увеличить свой вклад в общее дело. Благодаря этому они сообща с Америкой будут производить больше оружия, чаще проводить совместные военные учения. И это позволит предотвратить попытки Китая захватить спорные территории, включая Тайвань.



"Угроза со стороны Китая реальная, мы надеемся, что до худшего не дойдет, но, может, и дойдет. В любом случае никто не должен сомневаться в обязательствах США перед союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе", – подытожил глава Пентагона.



Получается, что на фоне резкого недовольства Трампа союзниками Индо-Тихоокеанский регион представляет собой исключение. Здесь нынешний хозяин Белого дома ратует за продолжение политики своего предшественника. Что же касается конкретных действий в военной области, то Хегсет повторил тезисы бывшего главы Пентагона Ллойда Остина. Глава Пентагона указал в связи с этим на размещение батарей противокорабельных ракет на тех островах Филиппин, которые расположены близ Тайваня, и на совместное производство Америкой и их союзниками артиллерийских снарядов и беспилотников.



Эксперты на Западе говорят, что поражены тем, как быстро Китай наращивает свою военную мощь. "Соединенным Штатам нужно больше взлетных полос, больше портов, больше доступа к тем местам, куда идут китайцы. Ждать больше нельзя. Америке также нужно быть готовой к тому, что ее базы подвергнутся ракетному удару", – отметил Майкл Грин, бывший чиновник Совета национальной безопасности США, а ныне глава Центра исследований в Университете Сиднея. Грин знает, о чем говорит. США в этом году дислоцировали на филиппинском острове Лусон пусковые установки Typhon, которые могут бить ракетами по целям в Китае и России.



Какова же реакция КНР? Как передало агентство Reuters, Китай выразил решительный протест против заявления Макрона и клеветнических реплик Хегсета. В частности, французский политик задался вопросом о том, что произойдет с Тайванем, если позволить России брать под контроль любую часть Украины без ограничений. В посольстве КНР в Сингапуре ответили, что такие территориальные вопросы нельзя сравнивать и высказывание главы Франции неприемлемо. "Ситуация с Тайванем – это внутреннее дело Китая", – подчеркнули в посольстве.



А Министерство иностранных дел КНР указало, что выступление Хегсета вызывает сожаление, оно направлено на то, чтобы посеять раскол и разногласия. "В то же время глава Пентагона преднамеренно игнорирует призывы к миру, с которыми выступают страны в Азии и на Тихом океане. США превращают регион в пороховую бочку", – говорится в заявлении. В подтверждение этого тезиса внешнеполитическое ведомство КНР указало на то, что США разместили наступательное оружие в Южно-Китайском море (ЮКМ).



В этом море, через которое проходят торговые пути между Азией и Европой, сталкиваются интересы многих государств. Китай претендует на владение почти всеми водами ЮКМ. В результате возникли споры между Китаем и Малайзией, между Китаем и Вьетнамом, между Китаем и Индонезией. Но в самой острой форме конфликт идет между Китаем и Филиппинами. Суда береговой охраны обеих стран таранили друг друга и наносили повреждения. Правда, до применения огнестрельного оружия в последние недели дело не доходило.



Все же самой горячей точкой потенциального конфликта между США и Китаем остается Тайвань. В Китае существует закон, который санкционирует возможность применения силы во имя воссоединения Тайваня с материком. Поводом к этому может послужить провозглашение Тайванем независимости. Правительство Тайваня, где администрация избирается на свободных выборах, заявляет, что не собирается провозглашать суверенитет, но будет защищать демократические устои.



Хегсет в своем выступлении сказал, что любая попытка Китая вторгнуться на остров "будет иметь катастрофические последствия для всего мира". Министр прямо не сказал, что США будут защищать Тайвань. Но его слова подтверждают, что в стороне США не останутся ни в коем случае.