Космодрому Байконур, откуда человечество шагнуло в космос, исполняется 70 лет

11:03 02.06.2025

М.В.Захарова: 2 июня исполняется 70 лет космодрому Байконур, откуда человечество шагнуло в космическое пространство.



Поздравляем всех, кто тесно связан с созданием этого уникального комплекса, кто внес вклад в его становление и многолетнее успешное функционирование.



Не будет преувеличением сказать, что на Земле нет того, кто не знает, что такое Байконур. Именно с него был запущен первый искусственный спутник Земли и осуществлен первый пилотируемый орбитальный полет, который совершил советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.



Байконур – это крупнейший в мире космодром, с которого совершено порядка 5 тысяч запусков ракет.



