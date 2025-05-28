 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 31.05.2025
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Пятница, 30.05.2025
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Космодрому Байконур, откуда человечество шагнуло в космос, исполняется 70 лет
11:03 02.06.2025

М.В.Захарова: 2 июня исполняется 70 лет космодрому Байконур, откуда человечество шагнуло в космическое пространство.

Поздравляем всех, кто тесно связан с созданием этого уникального комплекса, кто внес вклад в его становление и многолетнее успешное функционирование.

Не будет преувеличением сказать, что на Земле нет того, кто не знает, что такое Байконур. Именно с него был запущен первый искусственный спутник Земли и осуществлен первый пилотируемый орбитальный полет, который совершил советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

Байконур – это крупнейший в мире космодром, с которого совершено порядка 5 тысяч запусков ракет.



Хотите побывать на Байконуре и увидеть пуск ракеты? Участвуйте в розыгрыше!

В честь 70-летия первого в мире космодрома мы запускаем розыгрыш путешествия, о котором мечтают все любители космонавтики - поездка на Байконур в период пуска ракеты.

Как принять участие?

▪️ проверить подписку на телеграм-канал Роскосмоса;
▪️ нажать "Хочу на Байконур" под этим постом.

9 июня в 15:00 мск мы выберем победителя с помощью рандомайзера и объявим итоги.

Подпишитесь на Роскосмос, чтобы не пропустить результаты розыгрыша!

*Участвовать могут лица старше 18 лет



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Нужен ли России "Байконур" в XXI веке
Решение о полной передаче космодрома Казахстану может быть принято уже в следующем году

Валерий Агеев
Об авторе: Валерий Владимирович Агеев – историк авиации и космонавтики, журналист.
01.06.2025

2 июня 2025 года исполняется 70 лет со дня основания уникального научно-технологического и производственного комплекса – космодрома "Байконур". Все достижения СССР и России в космической сфере связаны с ним. "Байконур" – первый и крупнейший в мире до сих пор космодром.

С 4 октября 1957 года по 28 февраля 2025 года с космодрома "Байконур" выполнены 1546 орбитальных пусков ракет-носителей, на околоземные орбиты и отлетные траектории выведены 2005 космических аппаратов. В общем, "Байконур" стал ключевым элементом в истории освоения космоса, способствуя развитию ракетно-космической отрасли и становясь символом высших технических достижений России.

С этого космодрома была осуществлена в 1975 году миссия "Союз–Аполлон", в которой советский корабль "Союз-19" на околоземной орбите состыковался с американским кораблем "Аполлон".

Именно на "Байконуре" 15 ноября 1988 года был запущен космический корабль – ракетоплан "Буран". Для вывода аппарата на орбиту была разработана уникальная сверхтяжелая ракета-носитель "Энергия".

С этого космодрома 20 ноября 1998 года был произведен вывод на орбиту первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока "Заря".

Однако после распада СССР космодром оказался на территории независимого Казахстана, между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Россия вынуждена была арендовать его с 1994 года для продолжения своих космических программ. Годовая стоимость аренды космодрома в настоящее время составляет 115 млн долл., в счет этой оплаты поставляются Казахстану технологическое оборудование, техника. Около 1,5 млрд руб. в год Россия тратит на поддержание объектов космодрома, на содержание города Байконура – около 1,16 млрд руб.

На встрече Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева 9–10 января 2004 года в Астане было подписано соглашение о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса "Байконур". Срок аренды был продлен до 2050 года при той же арендной плате – 115 млн долл. в год.

В конце 2004 года было объявлено о планах создания на "Байконуре" ракетно-космического комплекса "Байтерек" (казахское "Байтерек" – "Тополь"). С него планируют совершать коммерческие запуски космических аппаратов с помощью проектируемой ракеты-носителя "Ангара". Эксплуатация ракетно-космического комплекса должна была происходить на принципах равного участия России и Казахстана. Финансирование проекта лежало на казахской стороне, а Россия отвечала за разработку.

28 июля 2023 года в связи с "осложнением геополитической обстановки в мире, которая привела к разрыву цепочек поставок комплектующих и увеличению длительности работ", Казахстан отложил намеченные на 2023 год испытания проекта "Байтерек" по строительству стартовой площадки для новой космической ракеты "Союз-5" на 2025 год. Пуски трех ракет с этой площадки перенесены с 2025 года на 2027-й.

22 мая 2025 года депутат Сената парламента Казахстана Андрей Лукин заявил: "С учетом текущей ситуации в мире, ограниченного, но стабильного потенциала, нам необходимо сфокусировать свое внимание и предложить прагматичный план действий по развитию нишевых направлений, где уже имеем свои наработки и преимущества, отойти от статуса космического арендодателя к статусу потенциального участника космической индустрии".

В частности, Лукин предложил продолжить реализацию национальной спутниковой программы и создание сверхлегкой ракеты-носителя. Ключевым направлением, по его словам, может стать разработка малых спутников (CubeSat, микроспутники) с участием университетов и стартапов. "Важно расширить Центр управления спутниками и продвигать Казахстан как экспортера космических услуг, включая производство, запуск и технологическое сопровождение. Кроме того, требуется поддержка проекта "KazSat-3R", – резюмировал Лукин.

Очевидно, что Казахстан хочет вести свою, независимую от России, космическую политику. Не исключено, что после 2050 года космодром будет реконструирован в международный Центр космических полетов совместно с Европейским и Израильским космическими агентствами.

На протяжении ряда лет космодром "Байконур" сохранял лидирующее место в мире по числу пусков. Так, в 2015 году за год было запущено 18 ракет-носителей (для сравнения: в том же году с космодрома на мысе Канаверал в США – 17 ракет-носителей, с космодрома "Куру" во французской Гвиане – 12). Однако в последние годы количество космических запусков в России было менее 20. В 2024 году мы запустили лишь 17 ракет, что стало историческим минимумом. Для сравнения: в 2024 году США запустили в космос 158 ракет со спутниками различного назначения, а также несколько транспортных кораблей на Международную космическую станцию (МКС).

До появления нового космодрома "Восточный" в Амурской области "Байконур" был единственным космодромом в распоряжении России, позволявшим осуществлять пилотируемые программы и вывод космических аппаратов на геостационарную орбиту. Однако с вводом в строй "Восточного" Россия считает для себя перспективным перенос пилотируемых пусков именно на этот новый космодром.

Таким образом, до 2040-х годов с "Байконура" будут запускаться только автоматические космические аппараты (на ракетах-носителях "Союз-2", "Зенит"). К 2030 году 90% космических запусков Россия будет проводить с собственных космодромов "Плесецк" и "Восточный". Доля "Байконура" упадет с 75 до 10%.

Однако власти России обсуждают и досрочное прекращение использования космодрома "Байконур". Решение о передаче комплекса Казахстану может быть принято в период с 2026 по 2028 год. Инициатива, вероятно, уже поддержана на высоком уровне и доведена до ключевых ведомств.

И это будет правильным решением.

Источник - Роскосмос
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