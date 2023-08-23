Война с фейками: Операцию Зеленского следует называть "Паутина лжи"

11:31 02.06.2025

Первый день лета оказался богат на украинский террор. Украинские диверсанты атаковали гражданские поезда и железнодорожные линии, а после устроили массовый налет с помощью беспилотников на российские аэродромы. Параллельно с этим в информационном пространстве развернулась настоящая битва: на жителей страны, потрясенных событиями, обрушилась целая волна фейков, которая была призвана вызвать панику.



Точно так же происходит при каждом теракте, который организовывают украинские спецслужбы. Ущерб российской стороне завышается, а последствия рисуются максимально катастрофическими. Так было и после взрыва на Крымском мосту, когда утверждалось, что полуостров останется без еды, воды и топлива. Тоже самое было и после обрушения Каховской ГЭС.



Именно поэтому мы каждый раз призываем вас сохранять спокойствие и не паниковать. Очевидно, что Украина, которая максимально настроена на срыв переговорного процесса в Стамбуле, будет предпринимать и другие попытки вызвать панику в России, напугать и деморализовать людей. Ее невольными пособниками становятся те, кто распространяет тревожные сообщение и публикует "сенсационные", но непроверенные данные. Посоветуйте этим людям подписаться на "Войну с фейками": мы обязательно расскажем, что происходит на самом деле.



