В Узбекистане рассказали, когда признают талибов: - "когда придет время"

16:50 02.06.2025

"Другого пути нет". Абдулазиз Камилов раскрыл, когда Узбекистан признает талибов



2 июня 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистан признает движение "Талибан" как полноценные власти Афганистана "когда придет время". Об этом заявил замсекретаря Совбеза при президенте, спецпредставитель главы государства по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов. По его словам, официальный Ташкент сделает это вместе с мировым сообществом, передает корреспондент Podrobno.uz.



"Мы обязательно признаем, когда придет время, другого пути нет. Но мы хотим сделать эти шаги по признанию совместно с международным сообществом, в том числе с Организацией Объединенных Наций", - сказал Камилов в интервью Ishonch.uz.



