Трамп навязывает японцам газовый проект на Аляске, - Анатолий Кошкин

17:00 02.06.2025 Трамп навязывает сомнительный для японцев газовый проект на Аляске

Нынешний американский президент весьма похож на персонажа рассказа О. Генри с фразой "Боливар не вынесет двоих"



02.06.2025 | Анатолий КОШКИН



Можно сказать, что основной внешнеполитической задачей правительства Японии на сегодняшний день являются дипломатические и иные маневры на американском направлении с целью если не снять, то уменьшить угрозу обложения экспортно ориентированного японского бизнеса без преувеличения "драконовскими" пошлинами-тарифами Трампа в 24 процента.



При этом опытный воротила, каковым является нынешний хозяин Белого дома, дает понять, что для ослабления тарифного обложения товаров из Страны восходящего солнца, японцы должны вкладывать в американскую экономику многие миллиарды долларов, строить свои крупные заводы на территории США, а также участвовать в выгодных янки крупных экономических проектах. Что-де должно сократить дефицит в торгово-экономических связях с Японией и выровнять его в пользу США.



Одним из таких начинаний является проект Alaska LNG по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске. Суть проекта: транспортировка газа по трубопроводу протяженностью 1300 километров от крайнего севера Аляски до южного побережья, а затем на танкерах в Японию, Южную Корею и Тайвань. Трубопровод пересечет штат от Северного склона за Полярным кругом до залива Кука, где газ будет охлаждаться до жидкого состояния для экспорта в Азию.



В США убеждают, что для Японии такой проект будет выгодным, поскольку поставки газа с Аляски ближе, чем с Ближнего Востока, и проще, чем из "подсанкционного" российского нефтегазового сектора.



В начале июня 2025 года планировалось провести саммит Совета по энергетической безопасности при президенте США по этому проекту, чтобы к этому времени Япония и Южная Корея могли объявить о своих обязательствах. При этом японский бизнес беспокоят высокие затраты. Японские компании считают, что суровый климат Аляски не подходит для реализации подобных крупномасштабных проектов. Но Трамп будет настаивать, считая проект СПГ на Аляске "национальным приоритетом". Намекая на то, что участие дальневосточных союзников в этом проекте может ослабить для них тарифное бремя, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что проект по аляскинскому сжиженному природному газу может сыграть решающую роль в торговых переговорах с Южной Кореей, Японией и Тайванем.



"Мы думаем о большом СПГ-проекте на Аляске, в финансировании которого заинтересованы Южная Корея, Япония и Тайвань, и они готовы взять часть соответствующей продукции", - говорил Бессент, отметив, что проектируемое соглашение позволит достичь целей Трампа по сокращению дефицита бюджета США.



А генеральный директор и основатель Glenfarne Group, ведущий разработчик проекта Брендан Дюваль уже заявил, что государственная нефтегазовая компания Тайваня CPC Corp. в марте подписала письмо о намерении закупить шесть миллионов метрических тонн газа с Аляски.



"Вы можете представить геополитические преимущества, будь то по тарифным или военным причинам – Тайвань действительно очень комплексен для того, чтобы подписать это соглашение", – сказал Дюваль в интервью CNBC. КТК (государственная нефтегазовая компания Тайваня) также предложила напрямую инвестировать в СПГ на Аляске и поставлять оборудование, сказал Дюваль. Имея в виду Японию, Южную Корею и Тайвань, он утверждал: " У них есть возможность получить самый эффективный СПГ от союзного партнера, избегая узких мест. Это – единственный СПГ, который США могут доставить по прямому маршруту, и они это очень хорошо понимают".



Согласно имеющимся в США расчетам, компания Glenfarne Group планирует производить 20 млн метрических тонн СПГ в год, что равно примерно 23% от 87 млн тонн, которые США экспортировали в прошлом году.



Считается, что Аляска играет центральную роль в стратегии Трампа по увеличению добычи и экспорта нефти и газа США, что является частью плана Белого дома по "энергетическому доминированию". Президент издал соответствующий указ в свой первый день в офисе, стремясь использовать "экстраординарный ресурсный потенциал" Аляски.



Проект состоит из трех основных частей: трубопровода, завода по переработке газа и завода по сжижению газа для экспорта в Никиски, Аляска. Стоимость этих объектов оценивается примерно в 12, 10 и 20 миллиардов долларов соответственно.



Ожидается, что инвестиционное решение по первому этапу проекта будет принято через 6 - 12 месяцев. "На этом этапе речь идет о трубопроводе от Северного склона до Анкориджа, который будет обеспечивать подачу газа для внутреннего потребления в Аляске", - говорил Дюваль.



Строительство завода СПГ, как ожидается, начнется в конце 2026 года. Цель - завершение строительства всего проекта Alaska LNG за четыре с половиной года с началом полной коммерческой эксплуатации в 2031 году.



Американская реклама проекта понятна, как и готовность зависимых от США и их союзников Тайваня без раздумий соглашаться с патроном. А вот привыкшие все тщательно просчитывать японские крупные бизнесмены понимают, что Трамп почти силой навязывает им участие в проекте и, хотя и весьма осторожно, но выражают сомнение в его рентабельности для Японии.



Об этом сообщает проправительственная газета Японии "Иомиури симбун", ссылаясь на неназванного руководителя крупной японской компании, который считает, что заложенные в проект сроки начала добычи в 2031 году чересчур оптимистичны. Издание пишет: "Президент США Дональд Трамп рассчитывает на участие Японии и других азиатских стран в СПГ-проекте на Аляске, что позволит сократить торговый дефицит и снизит издержки американской стороны, однако в Токио сомневаются в рентабельности проекта".



Объявленная стоимость проекта оценивается в 6 трлн иен (около 44 млрд долларов). Однако, по мнению японской стороны, из-за инфляции стоимость проекта может превысить 10 трлн иен (70 млрд долларов).



С другой стороны, газета признает, что ныне осуществляемые поставки в Японию СПГ сопряжены с геополитическими рисками. В качестве примера газета приводит российский проект "Арктик СПГ-2" с участием японской стороны, в отношении которого были введены санкции США, в результате чего "перспектив поставок в Японию нет". Напомним, что западным союзникам Японии не нравится и продолжение надежных и весьма выгодных с точки зрения логистики поставок СПГ с российского Сахалина. По существующим данным эти поставки обеспечивают свыше 9 процентов потребляемого в Японии СПГ.



Хотя японский бизнес заинтересован в диверсификации источников поставок газа, опасения относительно того, что закупки дорогих энергоносителей в итоге повысят финансовую нагрузку на население, сохраняются, заключает издание. Заметим, что для японского правительства это большая проблема, так как ныне имеющие большинство в парламенте оппозиционные партии настойчиво требуют от кабинета министров Сигэру Исибы снижения стоимости потребляемых в быту энергоносителей, в частности, автомобильного топлива.



Сомнения в коммерческой жизнеспособности проекта высказывают и в США. Администрация Трампа явно оказывает давление на Японию, Южную Корею и Тайвань, чтобы они инвестировали в Alaska LNG, уверен Боб Макнэлли, президент Rapidan Energy и бывший советник по энергетике президента Джорджа Буша-младшего. Япония хочет угодить Трампу и заодно диверсифицировать свои поставки СПГ, но может колебаться с решением об инвестициях в Alaska LNG из-за стоимости проекта, сложности и риска.



Еще одним препятствием является то, что демократы могут вернуться к власти в 2028 году и попытаться остановить продвижение проекта, ссылаясь на воздействие на окружающую среду, сказал Макнэлли. Бывший президент Джо Байден, в конце концов, приостановил разрешения на новый экспорт СПГ в страны, включая Японию, которые не имеют соглашений о свободной торговле с США. Но Трамп отменил приостановку Байдена в рамках потока исполнительных указов, связанных с энергетикой, в свой первый день в офисе в январе.



В дополнение к политическому риску, Alaska LNG "не имеет четкой коммерческой логики", сказал Алекс Мантон, руководитель глобальных исследований газа и СПГ в Rapidan: "Если бы она была, проект получил бы гораздо больше поддержки, чем до сих пор, а этот проект буквально десятилетиями находится на стадии планирования". Существуют более привлекательные, существующие варианты СПГ для азиатских клиентов на побережье Мексиканского залива, сказал он. Проект дорогой даже по стандартам индустрии СПГ, которая строит одну из самых дорогих инфраструктур в энергетическом секторе, говорит Мантон. Ценник в 40 миллиардов долларов, вероятно, нуждается в пересмотре в сторону увеличения, учитывая, что ему два года, сказал аналитик. "Нужно учитывать, что затраты будут намного выше публично указанных цифр", - сказал Мантон, по мнению которого для реализации проекта Alaska LNG, вероятно, потребуется "государственная политика или государственное обязательство по финансированию".



Однако прожженный делец Трамп весьма опытен в выкручивании рук партнерам. И не важно, что они стратегические союзники США, бездумно готовые рисковать своими странами и народами, вовлекаясь все глубже в агрессивную военную стратегию вашингтонского сюзерена. Трамп благотворительностью заниматься не будет, он заставит своих коллег по "западному миллиарду" принимать его даже невыгодные им условия и платить втридорога за все то, что можно было бы гораздо дешевле и надежнее приобретать у соседей, например, в России… Источник - Фонд стратегической культуры

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