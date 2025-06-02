 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 02.06.2025
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Суббота, 31.05.2025
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Пятница, 30.05.2025
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Стамбульская ловушка готова: страна может распасться, - Виктория Никифорова
18:00 02.06.2025

Стамбульская ловушка готова: страна может распасться

Виктория Никифорова
02.06.2025

Сегодня должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Какой багаж привезут с собой все участники конфликта?

В чемоданах киевского режима, при таможенном досмотре, находим:

- абсолютный исторический антирекорд по демографии. Более миллиона только боевых потерь и десятки миллионов беженцев. В сущности, украинская нация, не успев родиться, подписалась на суицид;
- разбитую в хлам экономику - страну от дефолта удерживает только спонсорская помощь Запада, а та висит на волоске;
- территориальные потери - около 20 процентов от всей площади страны;
- чудовищную репутацию в глазах мирового сообщества. То, что "Украина - коррупционная черная дыра", признали уже даже на Западе;
- деморализацию ВСУ, разбегающихся и отступающих на запад. Единственное, что Киев может противопоставить успехам ВС РФ, это теракты по нашим мирным гражданам. В свою очередь, теракты еще больше уничтожают репутацию этого территориального новообразования;
- снижение культурной планки, которое сказывается уже на самом верху - на стиле ведения переговоров.

В чемоданах российской стороны обнаруживаем вещи прямо противоположные:
- невиданное сплочение россиян, объединенных простой и вечной идеей защиты своей страны;
- поразительные успехи на экономическом фронте - за годы СВО наша страна стала четвертой экономикой мира, а россияне без труда накопили на депозитах почти 60 триллионов рублей - цифра просто непредставимая для нас раньше;
- не останавливающееся ни на день продвижение российских военных. Погуглите: Новополь, Алексеевка, Водолаги - это только те населенные пункты, которые мы освободили вчера;
- твердое понимание того, что новых Минских соглашений нам больше не всучат;
- репутацию надежного партнера и доброго друга для подавляющего большинства народов мира;
- высочайший уровень стратегического планирования и общего образования - это проявилось, в частности, в той элегантности, с которой Владимир Мединский давал уроки истории украинским контрагентам. Можно понять ужас киевской хунты - руководитель российской делегации не просто жесткий переговорщик, на его фоне киевские выглядят невежественными и бездарными провинциалами в плохо пошитых костюмах, просто обреченными все слить и даже не понять, а что случилось.

Европа пытается протиснуться за стол мирных переговоров, размахивая немецкими дальнобойными ракетами "Таурус". Рассудительные турки просят не пускать европейцев на переговоры ни в каком виде - пусть посидят в прихожей, остынут. Самый первый Стамбул они уже сорвали, сейчас им этого разрешать нельзя.

Наиболее легкий багаж - у американцев, им просто хочется побыстрее и подальше уйти от конфликта, устроенного предыдущей администрацией.

Как бы ни прошли переговоры, сам факт их проведения для киевской хунты - словно острый нож. Там всю последнюю неделю разгоняли зраду о некоей "ловушке", которую им подстраивает Москва.

Умоляли заменить Владимира Мединского - натурально, ума не хватает с ним дискутировать. Получив в ответ презрительное молчание, занесли Мединского и его семью на "Миротворец" и принялись сыпать угрозами в стиле дворовой гопоты.

Требовали от Москвы прислать свой меморандум - разумеется, для того, чтобы сразу же, в нарушение всех правил дипломатии, его опубликовать. В ответ тот же молчаливый отказ. Ну что ж, утерлись.

Накануне переговоров отметились терактами с подрывом поездов в Курской и Брянской областях и налетами дронов с фур. В общем, делали все, чтобы переговоры сорвать. Но если киевских так от этой идеи корежит, значит, Москва все делает правильно - и клиентов надо дожимать.

Задачи российской стороны совершенно открыто, безо всяких ловушек сформулировал представитель России в ООН Василий Небензя. Прекращение огня будет возможно только при полной остановке западной военной помощи и мобилизации на Украине. Второго "Минска" не будет - хватит, нахлебались. Мирные переговоры - отнюдь не помеха боевым действиям ВС РФ, которые ускоренным темпом превращают восток Украины в буферную зону. Кстати, точные границы ее не определены и могут продлеваться на запад по мере успехов наших военных.

"Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты", - уныло констатировало агентство "Ассошиэйтед Пресс".

А немецкие патроны киевской хунты в красках расписали будущее своих подопечных: "Правительство (Украины. - Прим. ред.) может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве (с Россией. - Прим. ред.). [...] Украина превратится во множество фронтов, воюющих друг с другом. [...] Страна может распасться на части".

Настоящая ловушка, однако, в другом. Переговоры могут стать опасными лишь для отдельных, особенно ненавистных украинскому народу членов киевской хунты. А вот если тамошние деятели переговоры сорвут, тогда неприятная перспектива с развалом страны настигнет их гораздо раньше.

Но разве Москва загнала их в эту ловушку? Мы же на каждом этапе предупреждали, что дальше будет хуже. Поистине, кого боги хотят наказать, того лишают разума.

Источник - РИА Новости
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