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|Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
18:23 02.06.2025
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Он подчеркнул, что делегация России осталась довольна итогами встречи. Ключевые заявления - в материале РИА Новости.
О меморандуме
- Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию.
- Он состоит из двух частей, это подробный и проработанный документ.
- Первая часть касается вопроса достижения настоящего долгосрочного мира.
- Вторая часть российского меморандума - о шагах для полноценного прекращения огня, она предусматривает вариативность и несколько путей достижения цели.
- Украина взяла документ для изучения, после чего передаст России свой ответ.
Обмен пленными и телами погибших
- Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными.
- Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек, но может и превысить его.
- Больные и тяжелораненые, а также бойцы в возрасте до 25 лет будут обменяны по принципу "всех на всех".
- Москва и Киев создадут постоянные медицинские комиссии, чтобы без политических решений регулярно обмениваться тяжелоранеными пленными.
- Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат.
- Украинские военные обещали проработать это предложение в ближайшее время.
- Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передает Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Вопрос с детьми
- Киев устроил из темы "похищения" детей "шоу для сердобольных европейцев".
- Украина передала список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.
- Нет ни одного ребенка, похищенного Москвой, есть только спасенные российскими солдатами.
- Москва возвращает Киеву детей, если находятся их родители или законные представители.
- Россия работает над вопросом воссоединения семей, разъединившихся из-за конфликта на Украине.
- Москва за последнее время вернула Киеву 101 ребенка, украинская сторона передала 22 ребенка.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины продолжался чуть больше часа.
Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный - 1000 на 1000 - обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.