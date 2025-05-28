Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле

18:23 02.06.2025

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Он подчеркнул, что делегация России осталась довольна итогами встречи. Ключевые заявления - в материале РИА Новости.



О меморандуме

- Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию.

- Он состоит из двух частей, это подробный и проработанный документ.

- Первая часть касается вопроса достижения настоящего долгосрочного мира.

- Вторая часть российского меморандума - о шагах для полноценного прекращения огня, она предусматривает вариативность и несколько путей достижения цели.

- Украина взяла документ для изучения, после чего передаст России свой ответ.



