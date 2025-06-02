Интервью Такеру Карлсону: Западные пропагандисты изображают Россию совершенно не адекватно

20:00 02.06.2025

ИноСМИ Россия

02 июня 2025



Гринвальд рассказал о поездке в Россию

Гленн Гринвальд: Джон Маккейн ошибался в своих оценках России



Западные пропагандисты изображают Россию недостоверно, заявил в интервью Такеру Карлсону американский журналист Гленн Гринвальд. По его словам, штампы, мифы и клише совершенно не адекватны реальности - а сами русские невероятно горды тем, что являются частью великой цивилизации.



Такер Карлсон: Значит, вы были в Москве и раньше, и были там этой зимой или весной?



Гленн Гринвальд: Да, всего несколько месяцев назад, два-три месяца назад.







- Что думаете?



- В общем, мы уже об этом говорили, но я помню, как впервые приехал в Россию и был потрясен колоссальной разницей между тем, что мне рассказывали о России, и тем, что я увидел своими глазами. Знаете, можно поехать куда угодно, например, в Бразилию, в Рио-де-Жанейро, и побывать только в самых богатых районах, и сказать: "О, какая красота!". Но есть и другая сторона - нищета и страдания, которые не видны, потому что они не попадают в поле зрения. Я очень хорошо это осознаю, понимаете? Нельзя приехать в страну, провести там два дня, посмотреть на самые красивые места и сказать: "О, вау!" Но тем не менее. В России не только красиво, там все отлично организовано, везде чисто. А больше всего меня поразило богатство российской истории, культуры и традиций. Я хочу сказать, что это цивилизация, которая существует тысячи лет и дала миру величайших литераторов, музыкантов, танцоров и архитекторов. Она пережила самые тяжелые войны. И вы просто чувствуете всю глубину и величие этого. Конечно, я понимаю, что в стране существуют проблемы, в том числе социальные. Я не отрицаю этого. Но ведь везде так, правда? В основном да. Зато можно понять, почему русские так гордятся своей страной и своей цивилизацией.



- Так это не было похоже на бензоколонку с ядерным оружием, как говорил Маккейн?



- Абсолютно.



- Было ли когда-нибудь что-то более отвратительное, что сделал какой-либо политик, просто... Более глупое. Я хочу сказать, Маккейн был глуп. Я знал его очень хорошо. У него был низкий IQ. Типичный белый англосаксонский протестант. Не хочу этого говорить, но это правда. Да, с хорошими качествами. У него были хорошие качества, но он был идиотом. Но сказать такое вслух... Если ты идиот, держи это при себе. Бензоколонка с ядерным оружием...



- Да. Я именно это и имею в виду. Знаете, в колледже нас учат, что величайшие литераторы - это Толстой и Достоевский, которые являются величайшими романистами всех времен. Что, безусловно, правда. Кроме того, просто история, роль, которую они сыграли во Второй мировой войне, в большевистской революции и, конечно, в войнах XVII и XVIII веков. И, конечно, Москва и Санкт-Петербург - красивые и величественные города. Потрясающие. В том же смысле, что и лучшие города Западной Европы. Их история, их величие.