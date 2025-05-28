 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.06.2025
21:00  Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст
20:00  Интервью Такеру Карлсону: Западные пропагандисты изображают Россию совершенно не адекватно
18:23  Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
18:00  Стамбульская ловушка готова: страна может распасться, - Виктория Никифорова
17:00  Трамп навязывает японцам газовый проект на Аляске, - Анатолий Кошкин
16:50  В Узбекистане рассказали, когда признают талибов: - "когда придет время"
12:00  Россия как глобальный проект, - Александр Яковенко
11:31  Война с фейками: Операцию Зеленского следует называть "Паутина лжи"
11:03  Космодрому Байконур, откуда человечество шагнуло в космос, исполняется 70 лет
10:24  Минобороны КНР выступило решительно против высказываний США в адрес Китая на "Диалоге Шангри-Ла"
10:09  На президентских выборах в Польше победил Трамп
03:08  Так входила война. 2 июня 2014 года бандеровцы нанесли авиационный удар по центру Луганска, - Украина.ру
01:42  Президент Таджикистана предложил 7 шагов, направленных на замедление таяния ледников
01:28  Интерес российских соседей к Волге простирается аж до Черного моря, - Леонид Шепилов
01:00  Англосаксы и германский нацизм. Части I и II, - Валентин Катасонов
00:24  Известия: С чем делегации РФ и Украины прибыли на переговоры в Стамбул
00:05  Теракты Киева против мирного населения на фоне успешного наступление русской армии – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 01.06.2025
23:09  Между Шанхаем и Шымкентом официально запущен прямой пассажирский авиамаршрут
21:00  Драка на футбольном турнире LikeCup в Ташкенте - PR-ход, который "вышел из-под контроля"
19:57  Тот самый Олень: Украина рушит мосты в преддверии очередного раунда переговоров в Стамбуле
11:42  Террор для срыва переговоров, - Егор Волков
11:26  Рухнувшие в Брянской и Курской областях мосты были взорваны, - Следком России
11:00  В Алма-ате торжественно встретили первый туристический поезд из Сианя (Китай)
00:46  Группировка из тысячи спутников, соединенных в суперкомпьютер с ИИ, могут изменить стратегический баланс
00:15  Как реализация программы Трампа превращается в китайский лозунг из двух слов "Сделаем Америку!"
00:05  Событие недели в СВО: русские БПЛА нависли над Краматорской агломерацией, - Readovka
Суббота, 31.05.2025
23:30  "Военный осведомитель": Объемы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот
22:27  Особенности украинской катастрофы, - Ростислав Ищенко
17:36  НГ: Неожиданный шаг к нормализации отношений между Токио и Москвой
13:03  Пересменка в штабе глобалистов, или Кто сменит Шваба? - Олег Сергеев
12:33  О визите Премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Центральную Азию
11:31  DTM: О гастролях проукраинского иноагентского цирка "Сова" в Казахстане
10:41  Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
01:55  Британия намерена потратить $1 млрд на "армию хакеров", чтобы бороться с Путиным
00:05  Русские войска атаковали фланг украинских частей у границы России – итоговая сводка Readovka за 30 мая
Пятница, 30.05.2025
22:15  О лицемерии МИД Польши, обвинившего российскую сторону в вандализме, - П.В. Густерин
18:05  Франция и Турция: оружейные игры заклятых друзей по НАТО, - Олег Сергеев
17:45  Уолл-стрит ответил на тарифную политику Трампа мемом TACO (Trump Always Chickens Out)
17:32  Первая на планете: трансграничная канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ
11:27  К 805-летию полководца. "Не в силе Бог, а в правде": как Александр Невский спас Русь, - Известия
11:16  ФСК: Какими смыслами наполнятся союзнические отношения Узбекистана и Азербайджана?
03:20  Бешбармак из слона: какая участь ждала этих животных в Казахстане, - Caravan.kz
02:37  Мастер-класс между раундами переговоров, - Ростислав Ищенко
02:05  Натовский агитпроп и теория украинской победы, - Владислав Макаров
02:00  Москва, Вашингтон, Тегеран – кого считать переменной? - Алиреза Нури
01:28  Европа решила поиграть в войну, - Тимофей Бордачев
00:05  Русские войска приступили к финальной фазе штурма Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Четверг, 29.05.2025
22:01  Президент Токаев дал большое интервью Al Jazeera: о реформах, внешней политике и приоритетах Казахстана
18:36  "Свет между мирами": собрания музея "Новый Иерусалим" и Нукусского музея имени И.В.Савицкого (Узбекистан)
18:00  В США признали бесполезность F-16. Им нашлось только одно применение
17:48  Михаил Мишустин поприветствовал помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву
12:14  Саида Мирзиеева по приглашению российской стороны провела в Москве встречи с администрацией президента России
11:43  29 мая - Международный день миротворцев. Украина внесла Владимира Мединского в "Миротворец"
11:14  SwebbTV: Украина - "провал для Трампа". Он недооценил Россию
10:44  Мы все прекрасно знаем, что такое настоящая дружба между Казахстаном и Россией, - Ольга Любимова
01:09  Трансафганская железная дорога – проект, способный изменить в регионе многое, - Азиз Абдраимов
01:00  "Разделяй и властвуй", или Бумеранг сепаратизма, - Алексей Белов
00:57  Российско-узбекистанские отношения в свете крупных инфраструктурных проектов, - Станислав Притчин
00:05  ВС РФ начали бои за Юнаковку Сумской области - итоговая сводка Readovka к исходу 28 мая
Среда, 28.05.2025
23:00  В Евросоюзе создали банк войны, - Олег Розанов
22:30  Транзит власти в Таджикистане. Владимир Путин и Валентина Матвиенко приняли в Кремле Рустама Эмомали
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст
21:00 02.06.2025

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует полный текст российского меморандума, переданного украинской стороне в понедельник в Стамбуле:

"Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса

Раздел I

Основные параметры окончательного урегулирования

1) Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и др. военизированных формирований Украины;

2) нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры;

3) прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями п.2 настоящего Раздела;

4) подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины;

5) установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;

6) обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального;

7) законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий;

8) снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной;

9) решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;

10) отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;

11) снятие ограничений в отношении УПЦ;

12) поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами.

Раздел II

Условия прекращения огня

Вариант 1.

Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением.

Вариант 2. "Пакетное предложение":

1) запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ;

2) прекращение мобилизации и начало демобилизации;

3) прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных;

4) исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины;

5) гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан;

6) создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня;

7) взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц;

8) отмена военного положения на Украине;

9) объявление даты проведения выборов Президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения.

10) подписание Соглашения об исполнении положений, содержащихся в Разделе I.

Раздел III

Последовательность шагов и сроки их осуществления

1) начало работы над текстом Договора;

2) объявление 2-3-х дневного перемирия для сбора в "серой зоне" тел погибших;

3) передача УС в одностороннем порядке 6 000 тел военнослужащих ВСУ;

4) подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании (далее - Договор);

5) с момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация "пакетного соглашения" должны быть исполнены в течение этих 30 дней;

6) проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины;

7) подписание Договора;

8) одобрение подписанного Договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;

9) ратификация, вступление в силу и реализация Договора".

***

РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия предложила Украине два варианта условий для прекращения огня; первый включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

"Условия прекращения огня. Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением", - говорится в российском меморандуме об украинском урегулировании, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Второй вариант в документе назван "Пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".

Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".

Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".

Россия также настаивает на "взаимной амнистии "политзаключенных" и освобождении удерживаемых гражданских лиц", "отмене военного положения на Украине" и "объявлении даты проведения выборов президента Украины и верховной рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения".

Кроме того, Киев должен подписать "соглашения о исполнении положений, содержащихся в разделе 1", включающем 12 "основных параметров окончательного урегулирования".

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или поступить по этому пути", - сказал он журналистам в понедельник по итогам переговоров в Стамбуле.

Источник - ИНТЕРФАКС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748887200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Цифровая мечта и геополитический реализм: Казахстан глазами Токаева
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Совета Европы
- В Алматы прошло Второе заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана
- Олжас Бектенов обсудил с Генсеком Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Репрессии: политика или история
- Олжас Бектенов обсудил с и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддином Азизи вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества
- Транспортный потенциал Казахстана презентован на полях Международного форума Астана
- Глава МИД Казахстана провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы
- Казахстан, Россия и Назарбаев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  