Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст

21:00 02.06.2025

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует полный текст российского меморандума, переданного украинской стороне в понедельник в Стамбуле:



"Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса



Раздел I



Основные параметры окончательного урегулирования



1) Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и др. военизированных формирований Украины;



2) нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры;



3) прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями п.2 настоящего Раздела;



4) подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины;



5) установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;



6) обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального;



7) законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий;



8) снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной;



9) решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;



10) отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;



11) снятие ограничений в отношении УПЦ;



12) поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами.



Раздел II



Условия прекращения огня



Вариант 1.



Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением.



Вариант 2. "Пакетное предложение":



1) запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ;



2) прекращение мобилизации и начало демобилизации;



3) прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных;



4) исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины;



5) гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан;



6) создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня;



7) взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц;



8) отмена военного положения на Украине;



9) объявление даты проведения выборов Президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения.



10) подписание Соглашения об исполнении положений, содержащихся в Разделе I.



Раздел III



Последовательность шагов и сроки их осуществления



1) начало работы над текстом Договора;



2) объявление 2-3-х дневного перемирия для сбора в "серой зоне" тел погибших;



3) передача УС в одностороннем порядке 6 000 тел военнослужащих ВСУ;



4) подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании (далее - Договор);



5) с момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация "пакетного соглашения" должны быть исполнены в течение этих 30 дней;



6) проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины;



7) подписание Договора;



8) одобрение подписанного Договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;



9) ратификация, вступление в силу и реализация Договора".



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РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня



Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия предложила Украине два варианта условий для прекращения огня; первый включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.



"Условия прекращения огня. Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением", - говорится в российском меморандуме об украинском урегулировании, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".



Второй вариант в документе назван "Пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".



Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".



Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".



Россия также настаивает на "взаимной амнистии "политзаключенных" и освобождении удерживаемых гражданских лиц", "отмене военного положения на Украине" и "объявлении даты проведения выборов президента Украины и верховной рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения".



Кроме того, Киев должен подписать "соглашения о исполнении положений, содержащихся в разделе 1", включающем 12 "основных параметров окончательного урегулирования".



Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.



"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или поступить по этому пути", - сказал он журналистам в понедельник по итогам переговоров в Стамбуле.