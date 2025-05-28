|Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст
21:00 02.06.2025
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует полный текст российского меморандума, переданного украинской стороне в понедельник в Стамбуле:
"Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса
Раздел I
Основные параметры окончательного урегулирования
1) Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и др. военизированных формирований Украины;
2) нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры;
3) прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями п.2 настоящего Раздела;
4) подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины;
5) установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;
6) обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального;
7) законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий;
8) снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной;
9) решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;
10) отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;
11) снятие ограничений в отношении УПЦ;
12) поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами.
Раздел II
Условия прекращения огня
Вариант 1.
Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением.
Вариант 2. "Пакетное предложение":
1) запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ;
2) прекращение мобилизации и начало демобилизации;
3) прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных;
4) исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины;
5) гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан;
6) создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня;
7) взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц;
8) отмена военного положения на Украине;
9) объявление даты проведения выборов Президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения.
10) подписание Соглашения об исполнении положений, содержащихся в Разделе I.
Раздел III
Последовательность шагов и сроки их осуществления
1) начало работы над текстом Договора;
2) объявление 2-3-х дневного перемирия для сбора в "серой зоне" тел погибших;
3) передача УС в одностороннем порядке 6 000 тел военнослужащих ВСУ;
4) подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании (далее - Договор);
5) с момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация "пакетного соглашения" должны быть исполнены в течение этих 30 дней;
6) проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины;
7) подписание Договора;
8) одобрение подписанного Договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;
9) ратификация, вступление в силу и реализация Договора".
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РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия предложила Украине два варианта условий для прекращения огня; первый включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
"Условия прекращения огня. Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением", - говорится в российском меморандуме об украинском урегулировании, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".
Второй вариант в документе назван "Пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".
Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".
Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".
Россия также настаивает на "взаимной амнистии "политзаключенных" и освобождении удерживаемых гражданских лиц", "отмене военного положения на Украине" и "объявлении даты проведения выборов президента Украины и верховной рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения".
Кроме того, Киев должен подписать "соглашения о исполнении положений, содержащихся в разделе 1", включающем 12 "основных параметров окончательного урегулирования".
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.
"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или поступить по этому пути", - сказал он журналистам в понедельник по итогам переговоров в Стамбуле.