Русские войска пробили первый эшелон обороны ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 июня

00:05 03.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 2 июня в разрезе СВО. Русские войска прорвали первый полноценный оборонительный эшелон ВСУ на Сумском направлении.



Время "прилива"



Русские войска в боях на Сумском направлении де-факто прорвали первый полноценный оборонительный эшелон ВСУ. Он пролегал в полосе сел Алексеевка – Новониколаевка – Варачино – Яблоновка – Юнаковка. Это выразилось в том, что передовые подразделения ВС РФ сумели относительно быстро сломить оборону украинских войск в селе Алексеевка и овладеть им. Кроме того, наши штурмовые группы добились значительного прогресса в штурме Юнаковки – бои идут уже в южной половине населенного пункта. А на западном крыле наступления, в направлении Сум, ВС РФ удалось занять Кондратовку. Это означает, что оборонительный эшелон ВСУ, проходивший по этой полосе сел, утратил свою целостность. Далее наши войска получают возможность фланговыми атаками добить противника в оставшихся под его контролем населенных пунктах на этом рубеже. Речь идет об Андреевке, Варачино и Яблоновке.



