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Русские войска пробили первый эшелон обороны ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 июня
00:05 03.06.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 2 июня в разрезе СВО. Русские войска прорвали первый полноценный оборонительный эшелон ВСУ на Сумском направлении.

Время "прилива"

Русские войска в боях на Сумском направлении де-факто прорвали первый полноценный оборонительный эшелон ВСУ. Он пролегал в полосе сел Алексеевка – Новониколаевка – Варачино – Яблоновка – Юнаковка. Это выразилось в том, что передовые подразделения ВС РФ сумели относительно быстро сломить оборону украинских войск в селе Алексеевка и овладеть им. Кроме того, наши штурмовые группы добились значительного прогресса в штурме Юнаковки – бои идут уже в южной половине населенного пункта. А на западном крыле наступления, в направлении Сум, ВС РФ удалось занять Кондратовку. Это означает, что оборонительный эшелон ВСУ, проходивший по этой полосе сел, утратил свою целостность. Далее наши войска получают возможность фланговыми атаками добить противника в оставшихся под его контролем населенных пунктах на этом рубеже. Речь идет об Андреевке, Варачино и Яблоновке.



Однако далее перед русскими частями начинается второй и ключевой оборонительный эшелон, проходящий по селам Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина. Это последняя преграда перед уже непосредственно Сумским оборонительным районом ВСУ – самим городом Сумы и его окрестностями. Преодоление второго эшелона будет трудной задачей. Это обусловлено тем, что дистанция между первым и вторым эшелонами составляет около 5 км на всем протяжении зоны наступления ВС РФ. Эта территория представляет собой поля и редкие посадки. Однако в помощь нашим штурмовикам – изобилие сухих балок, передвигаясь по которым, пехота может сблизиться с очередной оборонительной полосой противника.

Тем не менее остается высоковероятным, что наши части попытаются избежать необходимости пробивать второй оборонительный эшелон ВСУ в лоб. И у русских войск есть такая возможность. Более того, их две.

Первая, как уже описывала редакция Readovka, подразумевает, что ВС РФ добьют оборону ВСУ в Юнаковке и затем, просачиваясь через лесные массивы, выйдут во фланг оборонительной линии противника.

Второй вариант подразумевает атаку со стороны границы России – из района села Горналь в направлении населенного пункта Могрица. Контроль над ним даст нашим войскам "трамплин" для дальнейшего прямого удара во фланг второму оборонительному эшелону ВСУ на пути к Сумам. Важной особенностью варианта атаки через Могрицу является то, что южнее села и далее на юго-запад протекает река Псел. Она прикрывает южный фланг наших войск в случае реализации этого варианта. Более того, никаких автомобильных мостов через Псел, кроме как у самого села Могрица, нет. Это практически гарантирует изоляцию полосы наступления ВС РФ от фланговых контрмер ВСУ.

Дети не должны быть инструментом для пиар-акций

Сегодня в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как многие в экспертном сообществе предполагали, кардинального прорыва не произошло. Единственное, к чему пришли обе стороны, – продолжить процесс обмена пленными и павшими воинами. В остальном позиция Украины продолжает "витать в облаках" и не соответствует реалиям.

Наиболее бурная и острая тема дискуссии развилась вокруг "украинских детей". Фактически Киев признал, что долгие годы использовал в качестве пропаганды на пару с западными союзниками историю о "миллионе" несовершеннолетних, вывезенных с Украины в Россию. На деле число детей было завышено в сотни тысяч раз. Речь идет о 339 детях, которые оказались под защитой русского солдата. Поиск их родителей не прекращался, и Россия работала над этим. Теперь остается установить родственников, чтобы дети смогли вернуться к семье.

Все остальные темы не имели никакого практического смысла в обсуждении на данном этапе, поскольку в Киеве нет понимания реальной картины на фронте.

Русский меморандум мира

Российские госСМИ опубликовали проект нашего меморандума по урегулированию украинского конфликта. Россия не отступает от своей позиции, заявленной еще на первых переговорах в Стамбуле, и настаивает: урегулирование возможно только при устранении первопричин конфликта.

В проекте меморандума, подготовленном Москвой, упор сделан на юридическое признание новых территорий в составе РФ, нейтральный статус Украины, запрет на иностранные базы и военные союзы, а также отказ от идеологии, связанной с неонацизмом и русофобией.

В документе прописан четкий план прекращения огня. Есть два варианта: либо поэтапный отвод войск с согласованием границ, либо "пакетное предложение", включающее запрет на переброску войск, прекращение мобилизации, демонтаж разведсистем НАТО и передислокацию иностранных сил. Условием России также выступает отмена военного положения, проведение выборов и начало широкого диалога внутри самой Украины.

Фиксируются и гуманитарные вопросы: передача тел погибших, обмен пленными, восстановление экономических связей и решение судьбы разделенных семей. В финале - подписание договора, утверждение через Совбез ООН и поэтапная реализация. Москва подчеркивает: мир возможен, но только на основе демилитаризации Украины, ее деидеологизации и уважения к новой реальности.

Вчера, 1 июня, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
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