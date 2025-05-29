Казахстан и Оман обсуждают транспортный коридор через Иран

00:34 03.06.2025

Глава Минэкономики Казахстана Серик Жумангарин обсудил с министром финансов Омана Султаном бен Салимом Аль Хабси возможность создания транспортного коридора "Казахстан – Оман", который планируется проложить через Иран.



30 мая с первым официальным визитом в Астану прибыл министр финансов Султаната Оман Султан бен Салим Аль Хабси, его принял заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, сообщили в пресс-службе ведомства.



Темой беседы высокопоставленных чиновников двух стран стало обсуждение возможности создания нового международного транспортного коридора "Казахстан – Оман" по территории Ирана.



Также стороны обсудили перспективы наращивания объемов транзитных перевозок и развития инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг".



