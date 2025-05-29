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|Казахстан и Оман обсуждают транспортный коридор через Иран
00:34 03.06.2025
Глава Минэкономики Казахстана Серик Жумангарин обсудил с министром финансов Омана Султаном бен Салимом Аль Хабси возможность создания транспортного коридора "Казахстан – Оман", который планируется проложить через Иран.
30 мая с первым официальным визитом в Астану прибыл министр финансов Султаната Оман Султан бен Салим Аль Хабси, его принял заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, сообщили в пресс-службе ведомства.
Темой беседы высокопоставленных чиновников двух стран стало обсуждение возможности создания нового международного транспортного коридора "Казахстан – Оман" по территории Ирана.
Также стороны обсудили перспективы наращивания объемов транзитных перевозок и развития инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг".