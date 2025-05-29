Посольство России в Британии: "Мы не собираемся нападать на Альбион. Нам это абсолютно не интересно"...

01:12 03.06.2025

Комментарий Посольства в связи с безосновательными обвинениями британского руководства в адрес России



Публикацию стратегического оборонного обзора британские власти сопровождают ударной дозой антироссийских заявлений. Премьер-министр Кир Стармер невпопад попытался списать продолжающиеся при лейбористах экономические провалы на "растущую агрессию" Москвы. Оказывается, мирный проход наших кораблей через Ла-Манш ухудшает положение британских трудящихся. А министр обороны Джон Хили умудрился даже где-то разглядеть какие-то совершаемые Россией "ежедневные атаки" на Великобританию.



