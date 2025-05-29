 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 02.06.2025
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Воскресенье, 01.06.2025
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Суббота, 31.05.2025
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Пятница, 30.05.2025
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Четверг, 29.05.2025
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ГКНБ Кыргызстана переходит в новую эпоху и в новое здание - в 10 раз большее и ближе к "Ынтымак Ордо"
01:18 03.06.2025

ГКНБ переехал поближе к "Ынтымак Ордо" [здание Администрации президента]

31 мая 2025 года Государственный комитет национальной безопасности переехал в новое здание. "В вопросах национальной безопасности мы построим новые отношения, достигнем новых успехов, новых размышлений. Мы переходим в новую эпоху, ориентированную исключительно на служение кыргызскому государству", - пояснил глава ГКНБ Камчибек Ташиев символизм переезда из старого здания КГБ.



Старое здание ГКНБ переживало непростой период во времена смены власти. По словам Ташиева, в 2010 году была попытка захвата здания. В ночь на 6 октября 2020 года митингующие зашли во двор здания. Но само здание никогда не захватывали.

По его словам, тем не менее, кабинет председателя в старом здании был сверхограниченным местом для посторонних, сохраняя ауру загадочности и тайны. В комнате отдыха, которая примыкает к кабинету, никто кроме него не заходил. Кабинет стал местом успешной борьбы с ОПГ и коррупцией.

Символизма в переезде много. Новое здание по площади в 10 раз превышает старое здание. Одновременно, новое здание снаружи больше похоже на офисное. Открыть новое здание и благословить кабинет главы комитета приехал президент Садыр Жапаров.

За последние несколько лет в районных центрах были построены несколько десятков новых зданий для управлений, всего 73 административных здания. Новое здание ГКНБ на проспекте Айтматова стало вторым большим переездом после "Ынтымак Ордо". На Южной магистрали строится еще одно здание…

Источник - АКИpress
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