ГКНБ Кыргызстана переходит в новую эпоху и в новое здание - в 10 раз большее и ближе к "Ынтымак Ордо"

01:18 03.06.2025

ГКНБ переехал поближе к "Ынтымак Ордо" [здание Администрации президента]



31 мая 2025 года Государственный комитет национальной безопасности переехал в новое здание. "В вопросах национальной безопасности мы построим новые отношения, достигнем новых успехов, новых размышлений. Мы переходим в новую эпоху, ориентированную исключительно на служение кыргызскому государству", - пояснил глава ГКНБ Камчибек Ташиев символизм переезда из старого здания КГБ.



