Центральная Азия – Китай: партнерство для модернизации. Подготовка к саммиту в Астане, - Андрей Захватов

01:24 03.06.2025

Центральная Азия – Китай: партнерство для модернизации

Астана примет второй саммит Поднебесной и стран региона



Андрей Захватов

Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.

01.06.2025



В июне в Астане состоится второй саммит "Центральная Азия – Китай". Готовясь к встрече в Астане, СМИ уже начали публиковать информацию о предстоящем крупном мероприятии. Развернутой информации пока нет – по всей вероятности, в связи с тем, что страны не афишируют вопросы, с которыми выйдут на саммит. Тем не менее формирование повестки дня на уровне заместителей министров иностранных дел уже началось, проблем будет поднято много, а многосторонние и двусторонние встречи будут насыщенными, и вот почему.



Первое и главное – на прошедшем в 2023 году первом саммите в китайском Сиане в 2023 году участники обсудили не только 54 основные инициативы и создали 19 платформ сотрудничества, но и изменили формат встреч. Начиная с Астаны, Китай и его центральноазиатские партнеры будут встречаться поочередно в столицах республик каждые два года. Второе и тоже важное – на саммите произошло четкое разделение обсуждаемых вопросов на политические, экономические и социальные (см. "НГ" от 27.04.25). В числе политических – сохранение суверенитета и территориальной целостности стран Центральной Азии, укрепление правопорядка и безопасности региона, а также предотвращение внешних вмешательств, которые могут вызвать "цветные революции". В части экономических вопросов участники саммита рассмотрят состояние и возможности диверсификации торгово-экономических связей, объемы товарооборота, привлечение инвестиций и партнерство в ключевых отраслях экономики. Президенты затронут также социальные вопросы: образование, науку, культуру, туризм, СМИ и спорт.



Ни по одной из политических задач у государств региона нет никаких вопросов. Нет вопросов и у Китая, поскольку ясно, что развитие сотрудничества может идти только в условиях стабильности. Китай играет важную роль в безопасности региона, особенно в борьбе с терроризмом и экстремизмом, указывая при этом в первую очередь на внутренние проблемы. Показательно, что еще в середине 2023 года профессор Института международных исследований Фуданьского университета в Шанхае Чжао Хуашэн в одной из своих статей для Валдайского клуба отметил, что барьер от внешних опасностей должен возводиться в первую очередь внутри стран. Поэтому обмен информацией и совместные антитеррористические учения стран Центральной Азии могут способствовать достижению стабильности и устойчивому развитию.



Регион встревожен экологией территории потерянного Аральского моря, а также деградацией земель и опустыниванием. Среди крупных экономических проблем беспокойство прикаспийских стран вызывает понижение уровня Каспийского моря, что угрожает морской инфраструктуре города Туркменбаши и сказывается на других участниках саммита. Не до конца понятные причины обмеления Каспия серьезно отражаются на формировании межгосударственных путей, в частности Транскаспийского транспортного маршрута – коридора, пролегающего из Китая через Казахстан в страны Южного Кавказа и далее в Турцию и Европу. Такое положение дел вынуждает Казахстан и Туркменистан вводить коррективы в поставки товаров и в спроектированные маршруты.



Четыре страны Центральной Азии более 10 лет назад приступили к строительству 4-го трубопровода D, трасса которого проложена от туркменского месторождения "Галкыныш" в Узбекистан и далее через Таджикистан и Кыргызстан в Западный Китай. Если для транзитных стран газопровод это живые деньги, то для Туркменистана это не только рост поступлений в бюджет, но и диверсификация поставок. Однако здесь есть некоторый нюанс – с развитием электроэнергетики из возобновляемых источников через 15–20 лет может оказаться, что потребление объема природного газа в мире будет снижаться, и потребителям в Китае не придется платить за сжигаемые на тепловых электростанциях углеводороды.



Все без исключения страны Центральной Азии испытывают те или иные проблемы в сфере генерации электроэнергии, в которой Китай может передать партнерам свои развитые технологии и оборудование в области солнечной и ветроэнергетики. С этой целью Китай может рассмотреть предложения стран Центральной Азии по льготному финансированию генерации электроэнергии из возобновляемых источников.



Все страны региона заинтересованы в получении кредитов в горнодобывающую промышленность. В этой отрасли иностранные инвесторы начали понимать, что кроме газа в республиках Центральной Азии можно успешно добывать золото, серебро, сурьму, уран, редкие металлы и редкоземельные элементы. В качестве примера можно привести северные склоны Кураминского хребта в Узбекистане, где недалеко от Ташкента создается крупный центр по добыче и переработке полезных ископаемых, необходимых Китаю, и для этого нужны кредиты. Как ожидается, именно на кредитах китайские компании Beijing Jianlong Heavy Industry и Zijin Mining Group создадут в Казахстане совместные предприятия по выпуску стали и добыче редкоземельных металлов.



По казахстанской статистике, до половины самых популярных автомобилей в Казахстане в первом квартале 2025 года составили продажи китайских авто. Растет импорт китайской автомобильной и строительной техники и в других странах Центральной Азии. С учетом этого Китай сможет на базе узловой сборки и отверточных технологий разместить в регионе заводы по выпуску автомобилей Chery, Haval, Changan.



Во всех странах Центральной Азии острой проблемой остается строительство складских помещений, логистических центров и терминалов. Участники саммита обсудят строительство и реконструкцию автодорог, а также создание транспортных хабов вблизи железнодорожных путей. В частности, одной из таких трасс в Таджикистане является автодорога Душанбе–Кульма, связывающая республику с Китаем. В конце 2024 года стартовало строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан протяженностью 532 км через киргизские города Торугарт, Макмал и Джалал-Абад до узбекского Андижана. До 2030 года на трассе будет построено 20 железнодорожных станций, 48 мостов и 27 тоннелей длиной 103 км.



Следуя общемировой тенденции по переносу производств в страны с дешевой рабочей силой, Китай, как ожидается, переместит в Казахстан несколько десятков предприятий (см. "НГ" от 11.05.25), о которых заявлено еще 8 лет назад. Естественно, размещение новых китайских производств местным населением может быть воспринято неоднозначно, однако на ряде уже построенных заводов созданы новые рабочие места и работают в основном граждане Казахстана. И, если сотрудничество Казахстана с Россией сегодня ограничивается лишь предоставлением в аренду космодрома Байконур, до 2035 года будет развиваться китайско-казахстанское сотрудничество в строительстве и эксплуатации научной станции на Луне, а также в проведении ряда научных исследований в космосе.



Безусловно, занимаясь постсоветской Центральной Азией, Китай не только вложит в регион существенные ресурсы и подпишет Астанинскую декларацию, но и существенно закрепится в этом регионе, повысив роль ШОС. Заняв ведущее место в ключевых сферах товарооборота со странами Центральной Азии, Китай будет наращивать усилия во всех сферах, обеспечивающих реализацию инициативы "Один пояс, один путь". Выступая в 2023 году на первом саммите в Сиане, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен модернизировать страны региона и может предоставить им около 4 млрд долл. финансовой поддержки. Таким образом, предложений по объему кредитования и по самым разным совместным проектам будет много. Но совершенно ясно, что открытие странам кредитных линий Китаем и выделение грантов будет происходить дозированно – по потребностям. И этот процесс будет тщательно контролироваться.