 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.06.2025
01:45  Узбекистан по правосудию отстает даже от Африки, - сенатор Абдурахим Эркаев
01:24  Центральная Азия – Китай: партнерство для модернизации. Подготовка к саммиту в Астане, - Андрей Захватов
01:18  ГКНБ Кыргызстана переходит в новую эпоху и в новое здание - в 10 раз большее и ближе к "Ынтымак Ордо"
01:12  Посольство России в Британии: "Мы не собираемся нападать на Альбион. Нам это абсолютно не интересно"...
00:34  Казахстан и Оман обсуждают транспортный коридор через Иран
00:05  Русские войска пробили первый эшелон обороны ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 июня
Понедельник, 02.06.2025
21:00  Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст
20:00  Интервью Такеру Карлсону: Западные пропагандисты изображают Россию совершенно не адекватно
18:23  Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
18:00  Стамбульская ловушка готова: страна может распасться, - Виктория Никифорова
17:00  Трамп навязывает японцам газовый проект на Аляске, - Анатолий Кошкин
16:50  В Узбекистане рассказали, когда признают талибов: - "когда придет время"
12:00  Россия как глобальный проект, - Александр Яковенко
11:31  Война с фейками: Операцию Зеленского следует называть "Паутина лжи"
11:03  Космодрому Байконур, откуда человечество шагнуло в космос, исполняется 70 лет
10:24  Минобороны КНР выступило решительно против высказываний США в адрес Китая на "Диалоге Шангри-Ла"
10:09  На президентских выборах в Польше победил Трамп
03:08  Так входила война. 2 июня 2014 года бандеровцы нанесли авиационный удар по центру Луганска, - Украина.ру
01:42  Президент Таджикистана предложил 7 шагов, направленных на замедление таяния ледников
01:28  Интерес российских соседей к Волге простирается аж до Черного моря, - Леонид Шепилов
01:00  Англосаксы и германский нацизм. Части I и II, - Валентин Катасонов
00:24  Известия: С чем делегации РФ и Украины прибыли на переговоры в Стамбул
00:05  Теракты Киева против мирного населения на фоне успешного наступление русской армии – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 01.06.2025
23:09  Между Шанхаем и Шымкентом официально запущен прямой пассажирский авиамаршрут
21:00  Драка на футбольном турнире LikeCup в Ташкенте - PR-ход, который "вышел из-под контроля"
19:57  Тот самый Олень: Украина рушит мосты в преддверии очередного раунда переговоров в Стамбуле
11:42  Террор для срыва переговоров, - Егор Волков
11:26  Рухнувшие в Брянской и Курской областях мосты были взорваны, - Следком России
11:00  В Алма-ате торжественно встретили первый туристический поезд из Сианя (Китай)
00:46  Группировка из тысячи спутников, соединенных в суперкомпьютер с ИИ, могут изменить стратегический баланс
00:15  Как реализация программы Трампа превращается в китайский лозунг из двух слов "Сделаем Америку!"
00:05  Событие недели в СВО: русские БПЛА нависли над Краматорской агломерацией, - Readovka
Суббота, 31.05.2025
23:30  "Военный осведомитель": Объемы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот
22:27  Особенности украинской катастрофы, - Ростислав Ищенко
17:36  НГ: Неожиданный шаг к нормализации отношений между Токио и Москвой
13:03  Пересменка в штабе глобалистов, или Кто сменит Шваба? - Олег Сергеев
12:33  О визите Премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Центральную Азию
11:31  DTM: О гастролях проукраинского иноагентского цирка "Сова" в Казахстане
10:41  Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
01:55  Британия намерена потратить $1 млрд на "армию хакеров", чтобы бороться с Путиным
00:05  Русские войска атаковали фланг украинских частей у границы России – итоговая сводка Readovka за 30 мая
Пятница, 30.05.2025
22:15  О лицемерии МИД Польши, обвинившего российскую сторону в вандализме, - П.В. Густерин
18:05  Франция и Турция: оружейные игры заклятых друзей по НАТО, - Олег Сергеев
17:45  Уолл-стрит ответил на тарифную политику Трампа мемом TACO (Trump Always Chickens Out)
17:32  Первая на планете: трансграничная канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ
11:27  К 805-летию полководца. "Не в силе Бог, а в правде": как Александр Невский спас Русь, - Известия
11:16  ФСК: Какими смыслами наполнятся союзнические отношения Узбекистана и Азербайджана?
03:20  Бешбармак из слона: какая участь ждала этих животных в Казахстане, - Caravan.kz
02:37  Мастер-класс между раундами переговоров, - Ростислав Ищенко
02:05  Натовский агитпроп и теория украинской победы, - Владислав Макаров
02:00  Москва, Вашингтон, Тегеран – кого считать переменной? - Алиреза Нури
01:28  Европа решила поиграть в войну, - Тимофей Бордачев
00:05  Русские войска приступили к финальной фазе штурма Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Четверг, 29.05.2025
22:01  Президент Токаев дал большое интервью Al Jazeera: о реформах, внешней политике и приоритетах Казахстана
18:36  "Свет между мирами": собрания музея "Новый Иерусалим" и Нукусского музея имени И.В.Савицкого (Узбекистан)
18:00  В США признали бесполезность F-16. Им нашлось только одно применение
17:48  Михаил Мишустин поприветствовал помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву
12:14  Саида Мирзиеева по приглашению российской стороны провела в Москве встречи с администрацией президента России
11:43  29 мая - Международный день миротворцев. Украина внесла Владимира Мединского в "Миротворец"
11:14  SwebbTV: Украина - "провал для Трампа". Он недооценил Россию
10:44  Мы все прекрасно знаем, что такое настоящая дружба между Казахстаном и Россией, - Ольга Любимова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Центральная Азия – Китай: партнерство для модернизации. Подготовка к саммиту в Астане, - Андрей Захватов
01:24 03.06.2025

Центральная Азия – Китай: партнерство для модернизации
Астана примет второй саммит Поднебесной и стран региона

Андрей Захватов
Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.
01.06.2025

В июне в Астане состоится второй саммит "Центральная Азия – Китай". Готовясь к встрече в Астане, СМИ уже начали публиковать информацию о предстоящем крупном мероприятии. Развернутой информации пока нет – по всей вероятности, в связи с тем, что страны не афишируют вопросы, с которыми выйдут на саммит. Тем не менее формирование повестки дня на уровне заместителей министров иностранных дел уже началось, проблем будет поднято много, а многосторонние и двусторонние встречи будут насыщенными, и вот почему.

Первое и главное – на прошедшем в 2023 году первом саммите в китайском Сиане в 2023 году участники обсудили не только 54 основные инициативы и создали 19 платформ сотрудничества, но и изменили формат встреч. Начиная с Астаны, Китай и его центральноазиатские партнеры будут встречаться поочередно в столицах республик каждые два года. Второе и тоже важное – на саммите произошло четкое разделение обсуждаемых вопросов на политические, экономические и социальные (см. "НГ" от 27.04.25). В числе политических – сохранение суверенитета и территориальной целостности стран Центральной Азии, укрепление правопорядка и безопасности региона, а также предотвращение внешних вмешательств, которые могут вызвать "цветные революции". В части экономических вопросов участники саммита рассмотрят состояние и возможности диверсификации торгово-экономических связей, объемы товарооборота, привлечение инвестиций и партнерство в ключевых отраслях экономики. Президенты затронут также социальные вопросы: образование, науку, культуру, туризм, СМИ и спорт.

Ни по одной из политических задач у государств региона нет никаких вопросов. Нет вопросов и у Китая, поскольку ясно, что развитие сотрудничества может идти только в условиях стабильности. Китай играет важную роль в безопасности региона, особенно в борьбе с терроризмом и экстремизмом, указывая при этом в первую очередь на внутренние проблемы. Показательно, что еще в середине 2023 года профессор Института международных исследований Фуданьского университета в Шанхае Чжао Хуашэн в одной из своих статей для Валдайского клуба отметил, что барьер от внешних опасностей должен возводиться в первую очередь внутри стран. Поэтому обмен информацией и совместные антитеррористические учения стран Центральной Азии могут способствовать достижению стабильности и устойчивому развитию.

Регион встревожен экологией территории потерянного Аральского моря, а также деградацией земель и опустыниванием. Среди крупных экономических проблем беспокойство прикаспийских стран вызывает понижение уровня Каспийского моря, что угрожает морской инфраструктуре города Туркменбаши и сказывается на других участниках саммита. Не до конца понятные причины обмеления Каспия серьезно отражаются на формировании межгосударственных путей, в частности Транскаспийского транспортного маршрута – коридора, пролегающего из Китая через Казахстан в страны Южного Кавказа и далее в Турцию и Европу. Такое положение дел вынуждает Казахстан и Туркменистан вводить коррективы в поставки товаров и в спроектированные маршруты.

Четыре страны Центральной Азии более 10 лет назад приступили к строительству 4-го трубопровода D, трасса которого проложена от туркменского месторождения "Галкыныш" в Узбекистан и далее через Таджикистан и Кыргызстан в Западный Китай. Если для транзитных стран газопровод это живые деньги, то для Туркменистана это не только рост поступлений в бюджет, но и диверсификация поставок. Однако здесь есть некоторый нюанс – с развитием электроэнергетики из возобновляемых источников через 15–20 лет может оказаться, что потребление объема природного газа в мире будет снижаться, и потребителям в Китае не придется платить за сжигаемые на тепловых электростанциях углеводороды.

Все без исключения страны Центральной Азии испытывают те или иные проблемы в сфере генерации электроэнергии, в которой Китай может передать партнерам свои развитые технологии и оборудование в области солнечной и ветроэнергетики. С этой целью Китай может рассмотреть предложения стран Центральной Азии по льготному финансированию генерации электроэнергии из возобновляемых источников.

Все страны региона заинтересованы в получении кредитов в горнодобывающую промышленность. В этой отрасли иностранные инвесторы начали понимать, что кроме газа в республиках Центральной Азии можно успешно добывать золото, серебро, сурьму, уран, редкие металлы и редкоземельные элементы. В качестве примера можно привести северные склоны Кураминского хребта в Узбекистане, где недалеко от Ташкента создается крупный центр по добыче и переработке полезных ископаемых, необходимых Китаю, и для этого нужны кредиты. Как ожидается, именно на кредитах китайские компании Beijing Jianlong Heavy Industry и Zijin Mining Group создадут в Казахстане совместные предприятия по выпуску стали и добыче редкоземельных металлов.

По казахстанской статистике, до половины самых популярных автомобилей в Казахстане в первом квартале 2025 года составили продажи китайских авто. Растет импорт китайской автомобильной и строительной техники и в других странах Центральной Азии. С учетом этого Китай сможет на базе узловой сборки и отверточных технологий разместить в регионе заводы по выпуску автомобилей Chery, Haval, Changan.

Во всех странах Центральной Азии острой проблемой остается строительство складских помещений, логистических центров и терминалов. Участники саммита обсудят строительство и реконструкцию автодорог, а также создание транспортных хабов вблизи железнодорожных путей. В частности, одной из таких трасс в Таджикистане является автодорога Душанбе–Кульма, связывающая республику с Китаем. В конце 2024 года стартовало строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан протяженностью 532 км через киргизские города Торугарт, Макмал и Джалал-Абад до узбекского Андижана. До 2030 года на трассе будет построено 20 железнодорожных станций, 48 мостов и 27 тоннелей длиной 103 км.

Следуя общемировой тенденции по переносу производств в страны с дешевой рабочей силой, Китай, как ожидается, переместит в Казахстан несколько десятков предприятий (см. "НГ" от 11.05.25), о которых заявлено еще 8 лет назад. Естественно, размещение новых китайских производств местным населением может быть воспринято неоднозначно, однако на ряде уже построенных заводов созданы новые рабочие места и работают в основном граждане Казахстана. И, если сотрудничество Казахстана с Россией сегодня ограничивается лишь предоставлением в аренду космодрома Байконур, до 2035 года будет развиваться китайско-казахстанское сотрудничество в строительстве и эксплуатации научной станции на Луне, а также в проведении ряда научных исследований в космосе.

Безусловно, занимаясь постсоветской Центральной Азией, Китай не только вложит в регион существенные ресурсы и подпишет Астанинскую декларацию, но и существенно закрепится в этом регионе, повысив роль ШОС. Заняв ведущее место в ключевых сферах товарооборота со странами Центральной Азии, Китай будет наращивать усилия во всех сферах, обеспечивающих реализацию инициативы "Один пояс, один путь". Выступая в 2023 году на первом саммите в Сиане, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен модернизировать страны региона и может предоставить им около 4 млрд долл. финансовой поддержки. Таким образом, предложений по объему кредитования и по самым разным совместным проектам будет много. Но совершенно ясно, что открытие странам кредитных линий Китаем и выделение грантов будет происходить дозированно – по потребностям. И этот процесс будет тщательно контролироваться.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748903040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Цифровая мечта и геополитический реализм: Казахстан глазами Токаева
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Совета Европы
- В Алматы прошло Второе заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана
- Олжас Бектенов обсудил с Генсеком Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Репрессии: политика или история
- Олжас Бектенов обсудил с и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддином Азизи вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества
- Транспортный потенциал Казахстана презентован на полях Международного форума Астана
- Глава МИД Казахстана провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы
- Казахстан, Россия и Назарбаев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  