Узбекистан по правосудию отстает даже от Африки, - сенатор Абдурахим Эркаев

01:45 03.06.2025

"Результата нет. Есть движение назад". Сенатор - о ситуации с правосудием в Узбекистане



Несмотря на принятие новой Конституции и реформы в правосудии, Узбекистан потерял пять позиций в Индексе верховенства права. Сенатор Абдурахим Эркаев указал на сохраняющееся "телефонное право", коррупцию и низкую квалификацию судей. Высший судейский совет и Верховный суд прокомментировали ситуацию.



Узбекистан ухудшил свои позиции в глобальном Индексе верховенства права, несмотря на проведенные в последние годы реформы в судебно-правовой системе. Об этом заявил сенатор Абдурахим Эркаев на пленарном заседании Сената 30 мая.



По его словам, несмотря на принятие в 2023 году новой редакции Конституции и создание прочной правовой базы, в том числе в сфере правосудия, результаты реформ пока не дали ожидаемого эффекта.



"В Конституции даже появился отдельный раздел об адвокатуре, чего нет во многих других странах. Это было сделано ради справедливого правосудия, потому что без адвоката справедливого суда не бывает. Но, несмотря на это, показатели не улучшились. Более того, в некоторых сферах мы видим обратную тенденцию", - сказал он.



Согласно глобальному индексу верховенства права проекта World Justice Project, Узбекистан в 2024 году опустился на пять позиций, заняв 83-е место среди 142 стран. Особенно заметно падение в субфакторе "доступность и доступ к гражданскому правосудию", где страна за год переместилась с 96-го на 106-е место.



"А по субиндексу, оценивающему степень доступа к гражданскому правосудию, мы за год упали на 10 позиций - с 96-го места на 106-е. Мы отстаем даже от некоторых стран Африки. Это говорит о том, что население сталкивается с трудностями в доступе к справедливому суду, снижается доверие к судебной системе, не ощущаются принципы справедливости и беспристрастности при рассмотрении обращений. Во многих случаях исполнение судебных решений задерживается или вообще не осуществляется", - отметил сенатор.



Эркаев отметил, что при расчете индикаторов также проводятся соцопросы среди граждан, что "означает снижение доверия населения в некоторых направлениях судебно-правовой системы".



"Где же результат нашей работы по реформированию судебно-правовой системы в последние годы? Его нет. Результат неудовлетворительный, есть движение назад. Там, где работают, есть и положительные результаты… А в местах, где фиксируются негативные показатели, работа пущена на самотек", - заявил он.



Член Сената также назвал три причины ухудшения позиций в международных рейтингах.



"Во-первых, к сожалению, все еще продолжается „телефонное право". Просьбы и другое есть. Во-вторых, существование коррупционных фактов, хотя и в скрытом виде. В-третьих, у некоторых судей уровень квалификаций низкий. По этим причинам у нас ухудшения в Индексе верховенства права и суда", - считает Эркаев.



Он попросил Верховный суд и Высший судейский совет прокомментировать проблемы в сфере.



Заместитель председателя Высшего судейского совета Алишер Жалилов назвал уместными озвученные мнения и возражения. По его словам, для обучения и повышения компетенций и теоретических знаний судей, особенно при рассмотрении дел, связанных с интеллектуальным правом, приглашаются международные эксперты.



"К сожалению, проблемы и факты, связанные с коррупцией, со стороны судов сохраняются. Мы этого не можем отрицать. В этом направлении Высший судейский совет разработал отдельную программу. В частности, создан фильм с участием бывших судей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Этот фильм был показан судьям и их семьям на местах и проведена профилактическая беседа", - заявил он.



Жалилов указал, что судьи рассматривают 2 миллиона дел в год, но из них только 2% (40 тысяч) вызывают жалобы населения.



Судья судебной коллегии Верховного суда по административным делам Дилмурод Каримов связал падение Узбекистана в индексе с "изменением методологии подсчета показателей".



"В прошлые годы мы работали с рейтингом Doing Business Всемирного банка. А в индексе (World Justice Project) методика оказалась немного другой. Мы считаем изменение методологии одним из факторов, который повлиял на снижение в рейтинге. Теперь мы организуем работу, адаптировав ее к методологии этого индекса", - сказал судья.



По его словам, место в рейтинге также зависит от уровня специализации судей. "В зарубежных странах судьи специализированы по каждому направлению. У нас эта работа проходит медленнее. Это не так просто сделать, потому что и население, и судьи, и адвокаты, и прокуроры должны быть готовы к этому", - заявил Жалилов, отметив также другие успехи и проделанную работу в сфере.



В феврале президент поручил ускорить цифровизацию судебной системы. Он предложил создать 5 новых интерактивных сервисов на базе искусственного интеллекта, а также усилить анализ судебных дел и реформировать экономические суды. Верховный суд будет вносить законодательные инициативы ежемесячно.