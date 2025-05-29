Олег Царев: На Украине чиновники используют русский язык. Переходят на мову только для публики

11:35 03.06.2025

Царев объяснил, почему украинские делегаты не говорили на мове в Стамбуле



Москва, 2 июня - АиФ-Москва.



На Украине большинство чиновников и парламентариев продолжают использовать русский язык в повседневной работе. Об этом в беседе с aif.ru заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, комментируя переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, которые прошли на русском языке.



"Вот на Украине на русском языке говорят все, а на украинском нет. У меня нет сомнений, что значительная часть украинской делегации не владеет свободно украинским языком", - отметил он.



Царев добавил, что украинский язык воспринимается многими представителями власти как формальность.



"Все совещания в офисе Зеленского проходят на русском. Когда идут на публику - переходят на украинский, но это не родной язык. Практически весь украинский парламент и большинство чиновников говорят на русском. Нужно лишь создать напряженную обстановку - и в Раде все заговорят на русском", - считает он.



Первый за три года очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина. Встреча длилась около двух часов. По ее итогам стороны договорились о крупном обмене пленными по формуле "1000 на 1000" и заявили о намерении представить предложения по прекращению огня.



Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся 2 июня в Стамбуле и продолжался более часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В переговорах также приняли участие заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.



Украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров.