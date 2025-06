Как Америка скупает Британию, - Владимир Прохватилов

12:25 03.06.2025

Как Америка скупает Британию

Высокотехнологический сектор Соединенного Королевства был рожден в Британии, но давно куплен американцами



03.06.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



В британских СМИ идет активное и весьма нервное обсуждение новой книги британского бизнесмена, учредителя аналитического центра Intergenerational Foundation Энгуса Хантона "Vassal State: How America Runs Britain" (Вассальное государство: как Америка управляет Британией").



"Мы привыкли думать, что США и Великобритания – это два старых союзника, с "особыми отношениями". Но на деле не союз, а четкая иерархия. Я решил разобраться и получилось, что Британия давно уже не "старший партнер"", – пишет Хантон в предисловии в своей книге, в которой он разложил по полочкам, насколько глубоко США пустили корни в британскую экономику, науку и госструктуру.



Книга Хантона похожа на дотошный бухгалтерский отчет, основанный на официальных данных: четверть ВВП Британии сегодня – это обороты американских компаний, работающих на ее территории. Каждый второй продукт британской индустрии – американский. 1256 транснациональных корпораций США контролируют все – от чашки кофе до стратегической спутниковой связи.



Почти любой продукт или услуга, которые приобретает средний британец, завязаны на американский капитал: еда – это Kellogg’s и Coca-Cola, такси и доставка – Uber, Deliveroo, шопинг и покупки – Amazon и eBay, отдых и культура – Netflix, Disney и Spotify, кофе и фастфуд – Starbucks и McDonald’s, соцсети – (Meta, Google, X, Microsoft).



По сути, весь британский образ жизни под контролем Америки.



Высокотехнологический сектор Соединенного Королевства был рожден в Британии, но давно куплен американцами.



Компания DeepMind, одна из мировых лидеров в сфере ИИ, родилась в Лондоне, но уже давно часть американского гиганта Google, в свою очередь подконтрольного финансовому монстру BlackRock.



После поглощения DeepMind штаб-квартира и принятие решений переместились в США. То же произошло с британской компанией по кибербезопаности Darktrace, которую в 2024 году купила американская компания Thoma Bravo за £4,3 млрд. Компания Arm, разрабатывающая архитектуру процессоров для всей планеты, сегодня торгуется в Нью-Йорке, а не в Лондоне. По экспертным оценкам, отмечает Хантон, если бы Arm осталась британской и размещалась на Лондонской бирже, это была бы третья по величине компания страны.



Под пристальным вниманием заокеанских инвесторов сфера биотехнологий.



Британская компания Abcam, которая специализируется на антителах и иных жизненно важных разработках в биомедицине, была куплена американским гигантом Danaher за $5,7 млрд.



Хантон негодует по поводу агрессивной скупки американским капталом интеллектуальной собственности Британии: "В 2024 году американские компании выкупили активов Кембриджского университета на сумму $12,7 млрд. Оксфорд тоже в опасности. Там опасаются, что Институт Эллисона (а финансирует его основатель Oracle) станет очередной базой для американского "отжима" интеллектуальной собственности. Все происходит по одному сценарию: сначала покупка, потом перевод за океан, и вуаля".



Ненасытная Америка поглощает британскую оборонку и аэрокосмос.



Британская компания Meggitt, специализирующаяся на компонентах и ​​подсистемах для аэрокосмической, оборонной и некоторых энергетических отраслей, была приобретена американской Parker Hannifin за £6,3 млрд. "Ultra Electronics, работающая в связке с британскими военными, теперь у американской Advent Int., которая прикупила еще Cobham, знаменитую британскую фирму, создавшую броню Chobham".



"Вишенка на торте – Inmarsat, компания спутниковой связи, ключевая для навигации и связи в оборонке. В 2023 году стала собственностью американской Viasat за $7,3 млрд. После сделки Великобритания фактически была понижена с "первого эшелона" космических держав до третьего. Потеря не символическая, а стратегическая", – указывает Хантон.



Британскую гордость особенно уязвляет, что лондонский Сити теперь на поверку не лондонский, а фактически уолл-стритский: "Американские банки давно чувствуют себя в Лондоне как дома. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, J.P. Morgan – не просто оперируют в Сити, а правят им.



Worldpay, ранее часть NatWest, сейчас вообще базируется в Цинциннати и принадлежит FIS из США".



Ключевая военная максима гласит, что ключи к победе в войне лежат в захвате транспортных коммуникаций врага. Американские финансовые стратеги перенесли этот принцип в сферу экономики.



Так, лондонский Хитроу контролируется консорциумом, куда входят фонды Катара, Китая, Саудовской Аравии и частные американские инвесторы. Американские инвестиционные компании владеют долями в железных дорогах, автобусных парках, энергетических сетях, водоснабжении, даже IT-системах британских госучреждений.



"Да, вы не ослышались: Британия арендует собственные госуслуги у иностранных (часто американских) компаний. Некоторые из этих компаний сами принадлежат государствам – просто другим", – чуть не плачет Хантон.



Проблема не только во влиянии Америки на британскую экономику, а в первую очередь в перераспределении прибыли. Как подчеркивает Хантон, прибыль уходит за океан, налоги обходятся через офшоры. По данным Национального статистического управления Британии, 38% оборота всех нефинансовых компаний в Британии приходится на иностранные структуры. За последние 10 лет стоимость американских активов в Великобритании выросла с £242 млрд до £708 млрд.: "Если прибавить непрозрачные схемы через Ирландию, Нидерланды, Швейцарию и офшорные британские территории, сумма будет выше. В разы".



"Все это означает: ключевые решения по британской экономике принимаются за пределами Британии. Сотрудники в Лондоне, разработки в Кембридже, университеты в Оксфорде – а деньги, контроль, IP– в Калифорнии и Нью-Йорке. Ирония в том, что даже Маргарет Тэтчер с ее апологией рынка не могла представить, что спустя 30 лет четверть ВВП Британии будет обеспечиваться Amazon, Uber, Coca-Cola и Goldman Sachs", – ставит завершающий аккорд в своем реквиеме по британской экономике и политической независимости Энгус Хантон.



Британские СМИ сделали вид, что Хантон открыл им Америку, и дружно пролили слезы по утраченному экономическому суверенитету Британии.



"Нигде Америка не утверждала свое экономическое господство сильнее, чем в Великобритании, где сейчас около двух миллионов человек работают в американских компаниях. Десятки миллиардов долларов в год переводятся через Атлантику в виде дивидендов, выплачиваемых с доходов от британской работы, проводимой от имени американских владельцев… В 2020 году (последний год за всю историю) доход, зарегистрированный американскими компаниями в Великобритании, составил более 707 миллиардов долларов, что более чем в десять раз превышает сумму, полученную на всем континенте Африка. В 2019 году крупные американские корпорации получили (совокупную) прибыль в размере 2500 фунтов стерлингов от каждого домохозяйства в Великобритании", – сетует New Statesman.



The Guardian возмущается тем, что, как пишет Хантон, WorldPay, платежная система, используемая десятками тысяч британских компаний для обработки транзакций по картам, была продана американским частным инвестиционным компаниям Advent International и Bain Capital за 2 млрд фунтов стерлингов.



"Это был приказ Европейской комиссии, который Великобритания могла проигнорировать, но решила подчиниться. Advent and Bain вывели компанию на Лондонскую фондовую биржу с солидной прибылью в 2015 году, но вскоре она снова стала частной. Другая фирма, принадлежащая Advent, компания по обработке платежей Vantiv, заплатила за нее 10,4 млрд долларов в 2018 году, затем базирующаяся во Флориде Fidelity National Information Services (FIS) заплатила 35 млрд долларов наличными и акциями за WorldPay в 2019 году", – отмечает издание, констатируя тот упрямый факт, что британские политики подчинились воле брюссельских бюрократов, пляшущих под американскую дудку.



Профессор Оксфорда Дэнни Дорлинг в рецензии на книгу Хантона уныло заметил, что его шокирует то, "как недавние британские премьер-министры и канцлеры распродали свою страну".



"Прочтите это, и вы больше никогда не будете пить кофе в обычном кафе, включать компьютер – делать практически что угодно – не останавливаясь с тревогой и не думая об удушающей степени американского корпоративного господства в нашей жизни. Скрупулезно и спокойно Ангус Хантон снимает корпоративные слои "британского" капитализма, чтобы показать, как мы допустили своего рода обратную колонизацию, ежедневно высасывающую миллиарды фунтов в Чикаго, Сиэтл, Сан-Франциско и Нью-Йорк", – указывает внучка знаменитого британского философа истории Арнольда Тойнби публицистка Полли Тойнби.



Британские газетчики и ученые, нешуточно взволновавшиеся после прочтения разоблачительной книги Хантона, задаются вопросом, что нужно делать, чтобы вернуть экономический и политический суверенитет некогда Великой Британии.



Но никому из них не приходит в голову, что ответ очень прост: нужно просто поставить крест на навязываемой из–за того же самого Атлантического океана милитаризации страны ради борьбы с мифической российской угрозой и потратить еще остающиеся в казне деньги на возрождение бывшей мастерской мира.



Похоже, они очнутся, когда Энгус Хантон напишет еще одну книгу, на этот раз под названием "Failed State: How America Ruined Britain".



Но тогда уже будет поздно пить Blenheim Water.