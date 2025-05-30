Парламент Монголии не поддержал принятие постановления "О вотуме доверия Премьер-министру"

13:27 03.06.2025

Парламент не поддержал принятие постановления "О вотуме доверия Премьер-министру Монголии"



Улаанбаатар, 3 июня 2025 /МОНЦАМЭ/. Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии обсудил проект постановления "О вотуме доверия Премьер-министру Монголии" на своем пленарном заседании 2 июня 2025 года.



В связи с обсуждаемым вопросом Премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ представил проект постановления и выступил по вопросу повестки дня. В своем выступлении Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ отметил, что за 10 месяцев работы с момента своего формирования Совместное правительство запустило проект строительства гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн, который был предложен более 60 лет назад, реформу энергетического сектора и либерализацию цен, которые обсуждались более 30 лет, монголо-французский совместный проект по добыче урана, который был заморожен на 28 лет, а также проект трансграничной железной дороги Гашуунсухайт-Ганцмод, строительство которого было отложено более чем на 20 лет из-за политических споров.



Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ напомнил об основных показателях текущего состояния экономики страны в целом. "Экспортные доходы Монголии и экономика в целом удвоились, валовой внутренний продукт вырос с 37,4 трлн до 80,0 трлн тугриков, а валовой внутренний продукт на душу населения за последние три года неуклонно увеличивался с 4128 до 6898 долларов США, кредитный рейтинг также повысился на одну ступень. Кроме того, укрепилась позиция Правительства в международных финансовых институтах, а интерес инвесторов к Монголии вырос", - подчеркнул Оюун-Эрдэнэ.



После выступления Премьер-министра Монголии председатель Постоянного комитета Парламента по государственному устройству Ж.Бат-Эрдэнэ представил предложение и заключение по проекту постановления Парламента "О вотуме доверия Премьер-министру Монголии", который был обсужден на заседании Постоянного комитета. Большинство членов, участвовавших в заседании Постоянного комитета, или 73,9 процента, поддержали вотум доверия Премьер-министру и сочли целесообразным обсудить проект постановления на пленарном заседании Великого Государственного Хурала для утверждения.



Председатель фракции Демократической партии в Парламенте, депутат О.Цогтгэрэл также выразил позицию партийной фракции. Он подчеркнул, что большинство членов партийной фракции на своем заседании при явке 92,9 процента приняли решение не участвовать в голосовании в вопросе о выражении Парламентом доверия Премьер-министру Оюун-Эрдэнэ.



Председатель фракции Демократической партии Цогтгэрэл пояснил, что неучастие в голосовании является политическим решением выразить недоверие Премьер-министру Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Глава фракции Демократической партии в Парламенте заявил: "Во-первых, вместо того, чтобы удовлетворить законные требования граждан подтвердить свои расходы и законные источники доходов, Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выносит на рассмотрение Парламента вопрос о вотуме доверия ему, что является беспринципным актом, вводящим народ в заблуждение. Во-вторых, решение Монгольской народной партии исключить Демократическую партию из состава Совместного правительства является грубым нарушением решения и соглашения о сотрудничестве, принятых политическими партиями для формирования Совместного правительства".



После этого депутаты Великого Государственного Хурала задали вопросы и получили ответы по обсуждаемому вопросу и выразили свою позицию относительно доверия премьер-министру.



Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух присутствовал на пленарном заседании и выразил свою позицию. Глава государства отметил, что Президент всегда с уважением относился к деятельности Великого Государственного Хурала и последовательно поддерживал Правительство во всех аспектах. Выразив свое решительное несогласие с любым предложением о введении президентского правления, Президент Хурэлсух напомнил, что Монголия должна управляться законом, а не человеком.



Президент Хурэлсух подтвердил твердую приверженность парламентской демократии, напомнив о своем активном участии в принятии поправок к Конституции в 2019 году, отказе от ряда президентских полномочий, передаче Агентства по борьбе с коррупцией в ведение исполнительной власти, включая передачу полномочий по назначению судей Генеральному судебному совету. Глава государства также заверил, что во время своего президентского срока он будет твердо поддерживать парламентское правление, не будет вносить поправки в Конституцию и не будет баллотироваться на пост президента Монголии. Кроме того, Президент Хурэлсух напомнил о своей инициативе по созданию Фонда национального благосостояния и закреплению ее в Конституции Монголии и подчеркнул свою твердую позицию о том, что люди должны в равной степени пользоваться природными ресурсами, посоветовав Парламенту и Правительству прислушаться к людям, которые вышли на центральную площадь с требованием справедливости.



После выступления Президента Ухнаагийн Хурэлсуха депутаты продолжили высказывать свою позицию. После того, как все депутаты высказали свои мнения, председатель Постоянного комитета Парламента по государственному устройству Ж.Бат-Эрдэнэ предложил провести вотум доверия тайным голосованием. Из присутствовавших на пленарном заседании 77 депутатов, или 65,3 процента, поддержали это предложение. В ходе тайного голосования 82 депутатов 53,6 процента, или 44 человека, одобрили принятие проекта постановления Парламента о вотуме доверия Премьер-министру, в то время как 46,4 процента, или 38 человек, проголосовали против этого предожения.



Председатель Парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан объявил, что согласно Закону о регламенте сессии парламента Монголии, большинство всех парламентариев, а именно не менее 64 депутатов, должны были проголосовать за вотум доверия премьер-министру. "Поскольку проект постановления не был принят, резолюция об отставке премьер-министра считается утвержденной", - заявил Спикер Амарбаясгалан и поручил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ продолжить исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства, сообщила пресс-служба Парламента Монголии.