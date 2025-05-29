Мединский ответил на главный вопрос переговоров, - Давид Нармания

15:56 03.06.2025

Мединский ответил на главный вопрос переговоров



Давид Нармания



Вопрос "А зачем вообще спустя три года возвращаться в Стамбул и снова вести какие-то переговоры?" российское общество задавало с момента, когда анонсировали их первый раунд.



Эта тема особенно интересовала наиболее активную - оттого и остро воспринимающую различные события - его часть. После печальных воскресных новостей вопрос стал восприниматься еще актуальнее.



И в понедельник Владимир Мединский даже самым отъявленным скептикам убедительно продемонстрировал, для чего именно это нужно. Речь даже не про российский меморандум, в котором Украине предлагаются болезненные, но единственно возможные на данном этапе (и лучше для Киева не будет) условия урегулирования, хотя он и сам по себе причина веская. Речь немного о другом.



