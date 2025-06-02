Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали протокол по использованию водохранилища "Бахри Точик"

16:07 03.06.2025

02 июня 2025



Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и главы водных ведомств Таджикистана и Узбекистана подписали протокол по использованию водохранилища "Бахри Точик" с июня по август 2025 года. Ожидается, что объем подачи воды в Казахстан в пик вегетации составит 491 млн кубометров.



Документ включает график эксплуатации водных ресурсов объекта и направлен на обеспечение эффективного и сбалансированного распределения воды между тремя странами.



Встреча министров и подписание протокола прошли в Душанбе, на полях Международной конференции по защите ледников.



