 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали протокол по использованию водохранилища "Бахри Точик"
16:07 03.06.2025

02 июня 2025

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и главы водных ведомств Таджикистана и Узбекистана подписали протокол по использованию водохранилища "Бахри Точик" с июня по август 2025 года. Ожидается, что объем подачи воды в Казахстан в пик вегетации составит 491 млн кубометров.

Документ включает график эксплуатации водных ресурсов объекта и направлен на обеспечение эффективного и сбалансированного распределения воды между тремя странами.

Встреча министров и подписание протокола прошли в Душанбе, на полях Международной конференции по защите ледников.



"Отдельным приоритетом для нас является укрепление сотрудничества между нашими странами. Казахстан привержен реализации совместных проектов по управлению водными ресурсами, а также продвижению принципов международного водного права. Вода – это не только природный ресурс, но и инструмент устойчивого развития и региональной стабильности. Только благодаря взаимодействию мы сможем эффективно противостоять климатическим вызовам", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Источник - Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
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