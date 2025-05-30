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    Афганистан   | 
Кабул назначил Мовлави Гул Хасана послом Афганистана в России
18:56 03.06.2025

Министр иностранных дел Афганистана встретился с послом России в Кабуле

КАБУЛ, 1 июня. /ИАБ/. Министр иностранных дел страны Маулави Амир Хан Муттаки встретился сегодня в Кабуле с послом Российской Федерации Дмитрием Жирновым; они обсудили новый этап отношений Афганистана и России, достигнутые на встрече в Казани соглашения и двусторонние рабочие комитеты.

По информации, предоставленной ИАБ пресс-службой Министерства иностранных дел, на этой встрече Дмитрий Жирнов передал министру иностранных дел страны официальную ноту о принятии назначенного посла Афганистана в России и выразил надежду, что с повышением дипломатического уровня отношения между двумя странами будут развиваться во многих областях.

Министр иностранных дел страны также назвал новую главу отношений с Российской Федерацией важной и выразил надежду, что на этом этапе две страны смогут и дальше расширять двустороннее сотрудничество в различных областях.

Афганистан назначил своего посла в России

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Афганские власти назначили Гуля Хасана послом в России, он скоро приедет в РФ, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве.

"Нашим послом будет мовлави Гуль Хасан, он скоро приезжает", - сказал собеседник агентства.

В дипмиссии также подтвердили, что Россия выдала агреман на назначение его послом в РФ.

В апреле спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов встретился с министрами иностранных дел и внутренних дел Афганистана, сообщил им, что уровень афганского представительства в Москве повышен до посла. Афганистан после прихода талибов к власти в 2021 году был представлен в России на уровне временного поверенного, которым является Джамал Насир Гарвал.

Позже Кабулов в интервью РИА Новости заявил, что, когда в Москву приедет афганский посол, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.

Афганский МИД 1 июня сообщил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встретился с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передав ему ноту о принятии афганского посла в России, а также выразив надежду, что повышение уровня представительства страны позволит продвинуть отношения вперед.

Источник - РИА Новости
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