Regnum: Как шесть тысяч трупов могут сдвинуть политику Украины

20:01 03.06.2025

"Умерли с перепою". Как шесть тысяч трупов могут сдвинуть политику Украины



Денис Давыдов

3 июня 2025



Решение российской стороны в качестве жеста доброй воли отдать шесть тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ стало неожиданной шайбой в украинские ворота.



Зеленский даже не сдержался и вслух высказал то, что лучше держать при себе. "Как мне стало известно, опознанных из этих 6000 - 15%, это очень важно все проверить, всех наших надо забрать обязательно. Впрочем, у нас уже был один раз момент, когда они передавали тела и там передавали, в том числе тела своих российских убитых солдат", - заявил он, заранее закладывая маневр ухода от ответственности.



Потому, что "гуманитарная акция" тянет за собой масштабные политические проблемы. Тем более, что нардепка от порошенковской "Евросолидарности" София Федына подсуетилась, сразу сообщив, что передаются из России преимущественно погибшие в Курской области.



