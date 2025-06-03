Полмиллиона сайгаков сбежали из Казахстана в Россию

21:01 03.06.2025

Российские фермеры обратились к Путину за помощью в борьбе с нашествием антилоп



03.06.2025



Фермеры заявляют, что полмиллиона антилоп пересекли границу из Казахстана. Многие из них утонули, загрязнив реки. Возникла угроза для крупного зернопроизводящего региона.



Фермеры Саратовской области обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи в борьбе с нашествием сайгаков, которые мигрировали из Казахстана и нанесли ущерб их полям.



В обращении, опубликованном на популярных фермерских каналах в Telegram, говорится о том, что в последние годы популяция сайгаков достигла огромных размеров, превысив миллион особей только в России.



