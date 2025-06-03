|Полмиллиона сайгаков сбежали из Казахстана в Россию
21:01 03.06.2025
Российские фермеры обратились к Путину за помощью в борьбе с нашествием антилоп
03.06.2025
Фермеры заявляют, что полмиллиона антилоп пересекли границу из Казахстана. Многие из них утонули, загрязнив реки. Возникла угроза для крупного зернопроизводящего региона.
Фермеры Саратовской области обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи в борьбе с нашествием сайгаков, которые мигрировали из Казахстана и нанесли ущерб их полям.
В обращении, опубликованном на популярных фермерских каналах в Telegram, говорится о том, что в последние годы популяция сайгаков достигла огромных размеров, превысив миллион особей только в России.
Саратовская область, расположенная на берегу Волги, является одним из крупнейших производителей зерна в стране, ежегодно собирая около 4 миллионов тонн урожая, что составляет 3,5% от общего объема зерна в России.
Фермеры сообщили, что в конце мая около 500 000 сайгаков пересекли границу России с Казахстаном. По их словам, тысячи животных утонули в местных реках, что привело к загрязнению источников водоснабжения.
"Мы надеемся на ваше понимание и помощь в разрешении этой ситуации, которая угрожает существованию сельского хозяйства в нашем регионе", - говорится в обращении фермеров.
В России запрещено охотиться на сайгаков, которые были на грани исчезновения в 1990-х годах.
В отдельном письме, направленном президенту, руководители ведущих фермерских хозяйств региона сообщили, что убытки от нашествия сайгаков не покрываются страховкой, поскольку это животное еще не внесено в список сельскохозяйственных вредителей.
Министерство сельского хозяйства Саратовской области заявило, что создало комиссии для оценки ущерба и разрабатывает меры поддержки фермеров.
Рост популяции сайгаков, которых можно узнать по характерному хоботообразному носу, фильтрующему песок из пустынного воздуха, считается успехом в области охраны природы.
Евгений Карабанов из казахстанской лоббистской группы "Зерновой союз" сообщил Reuters, что в настоящее время в этой центральноазиатской стране обитает около 4-4,5 миллионов антилоп, по сравнению с 25 000 в 1990-х годах.
"Их миграционная зона значительно расширилась... Никто не требует у них документы", - сказал Карабанов.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters