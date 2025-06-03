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Пятница, 30.05.2025
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НГ: Мировая торговая война становится реальностью
23:51 03.06.2025

Мировая торговая война становится реальностью
После небольшого перерыва США возобновляют повышение тарифов на зарубежную продукцию

Геннадий Петров
03.06.2025

Распоряжением президента США Дональда Трампа с 4 июня в два раза повышаются введенные ими же в марте тарифы на алюминий и сталь. Особенно сильно это ударит по Евросоюзу, где уже говорят об ответных мерах. К той же дате администрация Белого дома требует от десятков стран, против которых вводились торговые пошлины, предоставить свои предложения по квотам и ставкам на импорт американской продукции. Если ситуацию не удастся урегулировать, впору будет говорить о полноценной мировой торговой войне, спровоцированной действиями США.

Трампа трудно отнести к числу политиков, чьи слова не расходятся с делами. И все же в одном аспекте он чрезвычайно последователен. Еще с 1980-х годов, когда девелопер Трамп стал высказываться о мировой политике и экономике, он отстаивал идею, что США страдают от дефицита в торговле с другими странами и выправить его можно только тарифами. На первом своем президентском сроке ему в этом отношении не удалось развернуться. Зато Трамп отыгрался на втором.

В этом году он повысил 2 апреля тарифы для 185 стран и территорий, торжественно назвав это событие "днем освобождения Америки от нахлебников". В их числе не было разве что России: в Белом доме заявили, что это может помешать миротворческим усилиям американского президента, пытающегося помирить Киев и Москву. Потом, когда последовали падение фондовых рынков и взрыв возмущения, в первую очередь в самих США, Трамп отыграл назад. После разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая напомнила ему о том, что европейцы готовы к ответным мерам, американский президент согласился отложить введение 50% пошлин на товары из ЕС до 8 июля. К этому дню, как предполагали в Белом доме, должны завершиться сложные переговоры с десятками стран. Однако Трамп неожиданно решил форсировать ситуацию.

В распоряжении Reuters оказался проект письма, подготовленного Управлением торгового представителя США (United States Trade Representative). В нем торговым партнерам США предписывается уже к 4 июня предоставить свои лучшие предложения, касающиеся таможенных ставок, а также квот на импорт американской продукции, как промышленной, так и сельскохозяйственной. Кроме того, в документе предлагается ликвидировать любые нетарифные ограничения на американский импорт. Согласно письму, США планируют оценить ответы в течение нескольких дней, а потом предложить свои условия, которые могут включать в себя взаимную ставку.

Список стран, которым было направлено данное письмо, неизвестен. Однако, вероятно, это в первую очередь государства Европы и особенно ЕС. Если не считать Китая, именно к ним Трамп адресует большинство своих претензий экономического характера. Здесь же, в Европе, президенту США удалось одержать на сегодняшний день единственную, да и то относительную, победу в тарифной войне. Трамп еще 8 мая заявил о том, что с Великобританией удалось договориться об условиях соглашения. Для британских товаров сохраняется базовая тарифная ставка в 10%. Исключение сделано для автопроизводителей. Продукция британского автопрома, подпадающая под действие 10% тарифа, ограничена 100 тыс. машин в год. При превышении будет применяться тариф в 25%. В свою очередь, Великобритания снимает барьеры на своем рынке для американского экспорта многих товаров: овощей и фруктов, кормов для животных, табака, говядины и т.д. С другими странами, и особенно с Евросоюзом, в целом такой договоренности нет.

Между тем международные организации уже сейчас бьют тревогу. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн заявил во вторник, 3 июня, что глобальный экономический рост замедляется сильнее, чем предполагалось ранее, – с 3,3% в 2024 году до 2,9% в этом. В марте, до трамповского "дня освобождения", ОЭСР называла цифру 3,1% роста в 2025 году. Причиной Корманн назвал действия администрации Трампа, ее неразумную политику в области тарифов. При этом он предупредил, что в реальности рост может быть даже меньше.

"Дополнительное повышение торговых барьеров или длительная политическая неопределенность еще больше ухудшат перспективы роста и, вероятно, приведут к росту инфляции в странах, вводящих тарифы", – предупредил он.

Следует отметить, что после того, как Трамп приостановил введение своих тарифных мер, были прогнозы, что на этом президент США и остановится. По опросам, большинство американцев не поддерживают тарифную политику американского президента. Так, по данным исследования социологической службы The Harris Poll, проведенного в мае по заказу агентства Bloomberg, 56% американцев негативно оценили тарифную политику Трампа, признав, что она не лучшим образом отразилась на их семейных бюджетах. 52% считают, что выгоды, которые обещает президент из-за выравнивания дефицита в торговле, не перевешивают проблемы в экономике из-за торговой войны. 69% ожидают роста цен из-за действий Трампа.

Учитывая, что рейтинг президента и так снижается, он идет на рискованный эксперимент. Ведь он играет, считай, против своего электората. Среди стойких сторонников повышения тарифов – убежденные трамписты. По этой части избирателей Республиканской партии ЕС и собирается ударить своими ответными мерами, введение которых пока приостановлено. Еще в апреле по предложению Еврокомиссии был утвержден первый пакет, предусматривающий введение 25-процентных пошлин на американский импорт в объеме 21 млрд евро. Ими предлагается обложить сталь, железо, алюминий, мясо, табак, соевые бобы, апельсиновый сок, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi Strauss. То есть товары, производимые в штатах, где поддержка Трампа особенно сильна.

Однако американский президент этого будто бы не замечает. На прошлой неделе Трамп объявил о том, что 25-процентные тарифы на сталь и алюминий (включая импорт из ЕС), введенные в середине марта, с 4 июня повышаются до 50%. Правда, не ясно, вступит ли эта мера в силу. Есть решение федерального суда США по международной торговле, который признал, что президент превысил свои полномочия, введя пошлины на импорт товаров из других стран. Администрация Трампа немедленно опротестовала его. Апелляция будет рассмотрена 9 июня. Однако необходимо напомнить, что Трамп уже игнорировал судебные решения по тем вопросам, которые ему кажутся принципиальными. Повышение тарифов – как раз такой вопрос.

Источник - НГ
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