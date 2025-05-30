Русские войска приступили к ликвидации группировки ВСУ к востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 3 июня

00:05 04.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 июня в разрезе СВО. Русские войска расчленяют оборону ВСУ в оперативном выступе к востоку от Константиновки. У ВКС РФ появился обновленный УМПК, который увеличил рабочую дальность бомбометания.



Рассекающий удар



Русские войска в восточном секторе Константиновского направления приступили к ликвидации украинских частей в оперативном выступе между Торецком и Часовым Яром. ВС РФ ударом со стороны торецкого микрорайона под названием Дружба атаковали позиции противника и опрокинули его. Итогом стало фактическое овладение селом Дылеевка – ВСУ населенный пункт оставили и отступили в села Белая Гора и Александро-Шультино. Чуть западнее наши силы также теснят неприятеля в районе железнодорожного поселка с аналогичным названием – Дылеевка.



