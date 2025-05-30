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|Русские войска приступили к ликвидации группировки ВСУ к востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 3 июня
00:05 04.06.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 3 июня в разрезе СВО. Русские войска расчленяют оборону ВСУ в оперативном выступе к востоку от Константиновки. У ВКС РФ появился обновленный УМПК, который увеличил рабочую дальность бомбометания.
Рассекающий удар
Русские войска в восточном секторе Константиновского направления приступили к ликвидации украинских частей в оперативном выступе между Торецком и Часовым Яром. ВС РФ ударом со стороны торецкого микрорайона под названием Дружба атаковали позиции противника и опрокинули его. Итогом стало фактическое овладение селом Дылеевка – ВСУ населенный пункт оставили и отступили в села Белая Гора и Александро-Шультино. Чуть западнее наши силы также теснят неприятеля в районе железнодорожного поселка с аналогичным названием – Дылеевка.
По всей видимости, перед подразделениями ВС РФ поставлена задача рассечь украинские оборонительные порядки к востоку от Константиновки и выйти на соединение с 98-й гвардейской ВДД в районе села Предтечино. В результате части ВСУ, развернутые на позициях по западному берегу канала Северский Донец – Донбасс между Часовым Яром и Торецком, будут окружены.
Силы противника в зоне потенциального окружения оцениваются условно в 2 мотопехотные бригады смешанного состава, то есть батальонные формирования, выделенные из состава более крупных частей. Однако маловероятно, что такая группировка будет рисковать попаданием в "котел". Начало наступления 98-й гвардейской ВДД на Ступочки и последовавшее далее продвижение из района Торецка обесценили полевые укрепления на протяжении 8 км, которые неприятель в скором времени может начать бросать и отступать в Константиновку. Важно отметить, что эти позиции, которые ВСУ начали возводить еще в 2023 году во время сражения за Бахмут, преследовали цель не дать нашим силам вклиниться в оборонительный периметр между Торецком и Часовым Яром, бои за которые тогда еще не начались. Теперь ситуация кардинально отличается, и некогда одна из самых крепких полос обороны ВСУ ныне утратила какое-либо значение.
И противнику от канала Северский Донец – Донбасс надо отступать очень быстро. Ведь ВС РФ уже начали штурм села Предтечино и готовятся завязать бои за поселок Белая Гора. Подобная оперативная картина показывает, что ВСУ в очередной раз в шаге от "бутылочного горла". Коридор на Константиновку с каждым днем становится все уже. Единственный шанс сбежать у противника остается ровно до тех пор, пока он удерживает Предтечино и поселок Белая Гора.
Рост дальности
Глава прокуратуры города Харьков Борисенко констатировал, что ВКС РФ начали испытывать ФАБ с новым УМПК, что позволило увеличить дальность бомбометания в среднем на 15 км.
"В прошлом году среднее расстояние от места пуска до места поражения составляло 60–80 км… Мы понимаем, что они их тестируют. Возможно, расстояние даже будет увеличиваться", – сказал он.
Противник понял это из-за того, что теперь наши ВКС стали наносить удары по целям в Харькове и его южных пригородах, куда раньше они не доставали.
Да, фронт от города всего в 20 км, но для того чтобы сбросить бомбу, самолету-носителю нужно набрать определенную высоту и скорость. А в условиях хоть и "рахитичной", но наличествующей украинской ПВО сброс должен производиться за пределами досягаемости ЗРК. И чтобы не рисковать бортами, ВКС пошли по пути развития УМПК, не заставляя летчиков заходить глубже в потенциально опасную зону.
Отдельно стоит остановиться на том, что еще со второй половины прошлого года наши специалисты работают и над УМПК-Р. Он отличается от классического модуля тем, что оснащен ракетным двигателем, аналогичным тому, который стоит на неуправляемых авиационных ракетах. УМПК-Р в состоянии увеличить дальность бомбометания на 1/3 от текущих показателей и сохранить относительную дешевизну боеприпаса.
Вчера, 2 июня, главным событием дня стали переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле по вопросам мирного урегулирования конфликта.