В Киргизии депутаты решили перевести на государственный язык слово "порнография". Объявят конкурс?

00:43 04.06.2025

Депутат потребовал перевести слово порнография



Депутат Исхак Масалиев ("Бутун Кыргызстан") после законопроекта об обязательном владении кандидатом в депутаты государственным языком стал чувствительным к этой теме и выборам в целом. Сегодня он предложил в рамках развития перевести на государственный язык слово "порнография".



"Спикер Нурланбек Тургунбек уулу ругал депутатов, что надо знать кыргызский язык", - напомнил депутат контекст при обсуждении законопроекта о запрете доступа к порносайтам.



"Для того, чтобы закон заработал, нужно, чтобы люди привыкли к этому", - поведал он тайны законотворчества.



Он предложил "восхитительным джигитам, которые учат уму-разуму депутатов" из Национальной комиссии по госязыку найти слово для замены (Нацкомиссия, скорее всего, будет как-то участвовать в проверке владения кандидатом в депутаты госязыком). "Мы не то, что слово порнография перевели, мы слова телевизор, радио, аудитория перевели", - пояснил Масалиев.



"Какие-то там випиэн (VPN), тулемен, почти во всей своей массе наш народ не умеет пользоваться этим", - развеял технические сомнения депутата заблокировать сайты заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев. Наверное, там полагают, что в Кыргызстане никто не смотрит TikTok через VPN.



В первый раз законопроект о запрете доступа к порносайтам появился еще в 2023 году под авторством депутата Айбека Осмонова. Тогда в справке-обосновании депутат за основу взял растущее количество изнасилований в стране (сейчас 26 авторов больше говорят про нравственную сторону).



"Чаще всего преступники не имеют прямого доступа к своим жертвам и удовлетворяют себя, возбуждая в себе сексуальные фантазии. Для этого обычно служат порнографические изображения и видео. Однако рано или поздно подобные действия приводят к совершению преступлений", - объяснял теперь уже бывший депутат.



Интересно, чем в конце концов заканчивается просмотр порнографии для женщин?