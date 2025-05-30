В Узбекистане появится агентство по разведению лесов. Чем оно займется

02:30 04.06.2025

В Узбекистане появится агентство по разведению лесов - постановление президента



До 2030 года в Узбекистане будет высажено 1,5 миллиона гектаров леса, а на 3,8 тысячах гектаров создадут плантации лекарственных, пищевых и пряных растений.



ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Узбекистане в соответствии с постановлением президента страны Шавката Мирзиеева будет создано новое агентство по лесоразведению и увеличению зеленых зон. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции республики.



Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О мерах по организации деятельности Агентства по лесоразведению и увеличению зеленых зон, борьбе с опустыниванием".



"Согласно постановлению, в качестве основных целевых показателей эффективного использования ресурсов лесного фонда определены: создание до 2030 года лесов, лесовосстановление на 1,5 миллиона гектаров, а также сооружение плантаций лекарственных, пищевых и пряных растений на 3,8 тысячи гектаров земель лесного фонда", - говорится в сообщении.



В планах агентства также заготовить 9,2 тысячи тонн семян деревьев и кустарников, вырастить к 2030 году более 919 миллионов саженцев, а до конца 2026 года высадить зеленые насаждения методом "терраса" в горных и предгорных районах на площади 500 гектаров.



Кроме этого, на базе государственного унитарного предприятия "Урмонтехносервис" будет создано государственное учреждение "Центр цифровизации лесного хозяйства" при Агентстве по лесоразведению и увеличению зеленых зон, борьбе с опустыниванием.



Центр станет единым оператором информационной платформы "Умное лесное хозяйство" (Smart forestry), предусматривающей:

- цифровизацию процессов управления лесными ресурсами, ведение мониторинга их состояния в режиме реального времени;

- обеспечение эффективного управления деятельностью в сфере лесного хозяйства посредством современных технологий, искусственного интеллекта и интегрированных информационных систем.



В Узбекистане леса располагаются преимущественно в предгорной и горной местности. Это позволяет снижать риск оползней и селей. В ноябре 2021 года Шавкат Мирзиеев выдвинул инициативу общенационального проекта "Яшил макон", в рамках которого в течение 2022 – 2026 годов предусмотрено высадить по всей стране 1 миллиард деревьев и кустарников.



По оценке экспертов, высадка деревьев должна помочь создать в Узбекистане новые "зеленые пояса" вокруг городов и населенных пунктов для их защиты от пыли, песка и соли, разносимых ветрами.