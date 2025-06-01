Zamin.uz: Почему недавно построенная Талибаном плотина рухнула за пять дней?

12:30 04.06.2025

Почему недавно построенная Талибаном плотина рухнула за пять дней?



Обрушение крупной плотины в афганской провинции Хост всего через пять дней вызвало серьезную обеспокоенность у местных жителей. Инцидент в очередной раз продемонстрировал состояние сектора водоснабжения и строительства страны.



Строительство этой небольшой плотины, расположенной в районе Гарбаз провинции Хост, было открыто министром водных ресурсов и энергетики Талибана Абдулом Латифом Мансуром всего пять дней назад. Однако оно в очередной раз показало, насколько хрупкими являются такие импровизированные сооружения перед лицом стихии. По данным местных источников, плотина обрушилась из-за сильного течения, и вся конструкция была смыта.



По словам местных жителей и информации, распространяемой в социальных сетях, на строительство этой плотины не было потрачено даже 5 миллионов афгани (около 71 тысячи долларов США). Это еще больше подогрело слухи о низком качестве строительства и отсутствии контроля над проектом. В частности, отсутствие прозрачной системы контроля над строительными проектами, осуществляемыми Талибаном, вызывает сомнения у населения.



Примечательно, что в 2024 году движение Талибан планировало построить около 100 небольших водных плотин такого типа, чтобы предотвратить нехватку воды и засухи в Афганистане. Тогда Абдул Латиф Мансур заявил, что эти сооружения смогут пополнить запасы грунтовых вод и удовлетворить потребности населения в воде. Однако обрушение первой построенной и открытой конструкции стало ударом по надеждам населения.



В частности, безопасность и долговечность таких связанных с водой сооружений имеет большое значение для афганского населения. Поскольку дефицит водных ресурсов стал серьезной проблемой в стране, а обстоятельства, связанные с природой и изменением климата, еще больше усугубляют эту проблему.



Кроме того, провинция Хост ранее уже оказывалась в центре внимания с подобными необычными событиями. В частности, в январе 2024 года при строительстве еще одной новой плотины в той же провинции были обнаружены останки не менее 100 человек. Позже официальные лица заявили, что эти кости принадлежали людям, казненным и похороненным в братских могилах в 1979 году во время правления советского правительства в Афганистане.



Эти обстоятельства также указывают на то, что водные сооружения, строящиеся в Афганистане, связаны не только со стихийными бедствиями, но и с историческими событиями. Сегодняшний инцидент в очередной раз привлек внимание к проблемам с водными ресурсами страны.



В целом после этого инцидента стало ясно, что правительству Талибана в Афганистане необходимо усилить контроль над проектированием и строительством. В противном случае подобные проблемы, скорее всего, повторятся, а доверие общественности к государству еще больше снизится.



Шухрат Раззаков

01.06.2025

Редактор "ZAMIN.UZ"