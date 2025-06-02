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Еврокомиссия пообещала выделить 12 млрд евро, "мы продолжим сотрудничество с ЕС", - Абдулазиз Камилов
12:45 04.06.2025

"Нравится ли это кому-то или нет, мы продолжим сотрудничество с ЕС" - Абдулазиз Камилов

Центральная Азия продолжит сотрудничество с Европейским союзом - независимо от того, нравится это кому-то или нет, заявил спецпредставитель президента Узбекистана Абдулазиз Камилов. Ранее политику ЕС в регионе критиковал глава МИД России.

Заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана, специальный представитель главы государства по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов в интервью сайту Ishonch.uz рассказал о расширяющемся международном сотрудничестве в формате "Центральная Азия +", включая отношения с Европейским союзом.

"Впервые в истории страны Центральной Азии выступают как единый субъект, демонстрируя свою новую роль, которую признает международное сообщество. На этой основе формируются новые форматы взаимодействия. Сегодня число платформ „Центральная Азия +" превысило десять. Это форматы с ведущими государствами и международными организациями", - заявил Камилов.

По его словам, недавно прошедший в Самарканде саммит "Европейский союз + Центральная Азия" стал важным шагом к укреплению стратегического партнерства. Его итогом стало подписание декларации о стратегическом сотрудничестве.

"Политика стран Центральной Азии - это очень прагматичная политика. Сравните: у нас 5 государств, у ЕС - 28. Совокупный ВВП Европейского союза составляет около 19 трлн долларов. Конечно, у нас есть прагматичный интерес. Будут ли там какие-то комментарии или нет, нравится ли это кому-то или нет - мы в любом случае продолжим это сотрудничество", - подчеркнул он.

Абдулазиз Камилов также отметил, что регион подает пример другим частям мира: "Многие эксперты и известные политики говорят, что Центральная Азия может стать примером, моделью для других. Соседние государства способны жить на основе принципов добрососедства и дружбы. Эта идея, похожая на субъектность, - важнейший фактор, укрепляющий основы сотрудничества стран Центральной Азии", - сказал он.

Спецпредставитель президента напомнил, что идея региональной самобытности все активнее звучит и на международной арене. В частности, Шавкат Мирзиеев вновь подчеркнул ее значение во время выступления на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

4 апреля в Самарканде прошел первый саммит "Центральная Азия - ЕС". В нем приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президенты всех пяти стран Центральной Азии. Стороны объявили о переходе к стратегическому партнерству, определили приоритетные направления сотрудничества, а также подписали соглашения о финансовой помощи. В частности, Еврокомиссия пообещала выделить 12 млрд евро по четырем ключевым направлениям, включая 10 млрд евро на развитие Транскаспийского транспортного коридора.

Спустя две недели после саммита, 24 апреля, с официальным визитом в Самарканд прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. На итоговой пресс-конференции он раскритиковал политику ЕС в регионе. "Особенно отличаются члены Евросоюза, руководство Еврокомиссии в Брюсселе, пытающиеся продвигать в регионе свою повестку дня с откровенным антироссийским уклоном. Мы не против того, чтобы наши союзники, стратегические партнеры проводили многовекторную политику. Сами всегда заинтересованы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности на всех геополитических и географических направлениях. Но некоторые из партнеров Центральной Азии, прежде всего западные, пытаются не столько предложить взаимовыгодные проекты, сколько продвигать свои интересы, выделяя средства на программы, нацеленные скорее на проникновение вовнутрь государственных структур центральноазиатских стран, в том числе в такие чувствительные сферы, как пограничное взаимодействие, статистика, таможенные дела", - заявил он.

Глава МИД РФ добавил, что Москва выступает против "политизации процессов сотрудничества, привнесения сюда идеологических элементов, связанных с попытками той или иной группы стран установить доминирование на этом и на других геополитических пространствах".

Специалист в сфере международных отношений Юрий Саруханян в колонке для "Газеты.uz" отмечал, чему Центральная Азия может поучиться у Европейского союза и пора ли странам региона задуматься о запуске нового или перезапуске брошенного в середине 2000-х процесса интеграции.

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Были на грани. Абдулазиз Камилов рассказал, как Центральная Азия чуть не столкнулась с военным конфликтом
2 июня 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В 2016–2017 годах ситуация в Центральной Азии была настолько напряженной, что регион был буквально на грани вооруженного конфликта. Об этом заявил специальный представитель президента Узбекистана по внешнеполитическим вопросам Абдулазиз Камилов в интервью проекту Yuzma-yuz plyus.

"Мы стояли у опасной черты. Если бы ситуация продолжалась таким образом, военный конфликт был бы неизбежен", – подчеркнул дипломат.

По его словам, большинство современных конфликтов в мире происходят именно между соседями. В пример он привел Индию и Пакистан, страны Ближнего Востока.

"Сегодня мы видим, как в мире применяются все виды современного оружия, каждую неделю гибнут тысячи людей. Возникает вопрос: кто чаще всего становится участниками этих столкновений и противостояний? В большинстве случаев – это соседние государства", – отметил он.

Нашему региону избежать такой участи, по его словам, помогла политика Шавката Мирзиеева. Его приход к власти в 2016 году стал поворотным моментом. С первого дня своего правления он определил Центральную Азию как приоритет внешней политики Узбекистана, подчеркнув необходимость урегулирования накопившихся межгосударственных проблем.

Одним из ключевых шагов стало предложение Ташкента проводить регулярные консультации лидеров стран региона. Благодаря этой инициативе за последние шесть-семь лет удалось решить множество острых и чувствительных вопросов, избежав дестабилизации.

"Сегодня мы уже провели шесть саммитов, готовим седьмой в Ташкенте. И с уверенностью можно сказать: мы вступаем в новый этап, в котором Центральная Азия стала полноценным субъектом международной политики", – заявил Камилов.

Он также отметил активное развитие формата "Центральная Азия плюс", в рамках которого страны региона выстраивают диалог с крупнейшими державами и международными организациями. По его словам, это уже не просто дипломатическая риторика – это новая модель региональной идентичности и взаимодействия.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749030300


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