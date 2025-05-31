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S&P Ratings: Прогнозы по рейтингам двух узбекистанских банков пересмотрены на "Позитивные"
12:56 04.06.2025

Прогнозы по рейтингам двух узбекистанских банков пересмотрены на "Позитивные" в связи с аналогичным действием по суверенному рейтингу

ЛОНДОН (S&P Global Ratings), 30 мая 2025 г. - Сегодня S&P Global Ratings пересмотрело свой прогноз со "Стабильного" на "Позитивный" по рейтингам двух узбекистанских банков:

АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" (НБУ);
АО "КДБ Банк Узбекистан".

Данные рейтинговые действия последовали за пересмотром нашего прогноза по суверенным кредитным рейтингам Республики Узбекистан 23 мая 2025 г. (см. статью "Прогноз по суверенному кредитному рейтингу Республики Узбекистан пересмотрен на "Позитивный" на фоне устойчивого роста и проведения реформ; рейтинги "BB-/B" подтверждены", опубликованную на RatingsDirect). Мы считаем, что благоприятная экономическая ситуация, реализация правительственных реформ и модернизация будут способствовать постепенному улучшению операционной эффективности и повышению качества корпоративного управления в банковском секторе. Это поддержит рост бизнеса и прибыльность сектора.

Проводимые экономические реформы, государственные инвестиции и приток денежных переводов будут поддерживать благоприятные перспективы экономического роста. По нашим прогнозам, в 2025–2028 гг. рост реального ВВП в среднем составит 5,6%. В последние несколько лет мы наблюдали реализацию мер по либерализации экономики и повышению ее устойчивости, а также повышению качества государственного управления и макроэкономической политики.

Продолжение реализации реформ в сфере энергетики остается одним из главных приоритетов правительства. Чтобы решить проблемы, связанные с энергетической безопасностью, высокими расходами бюджета на субсидии и ростом импорта газа, правительство начало повышать тарифы на электроэнергию и газ в октябре 2023 г. К 2027 г. правительство планирует, что тарифы на энергоносители будут покрывать издержки, а сокращение субсидий и благоприятные цены на золото должны поспособствовать постепенному сокращению дефицита бюджета до 3,0% ВВП в среднем в 2025–2028 гг. по сравнению с 4,9% в 2023 г. и 3,3% в 2024 г.

Планы по развитию экономики Узбекистана предполагают крупные инвестиции, финансируемые за счет привлечения долга. В связи с этим мы ожидаем продолжения роста чистого государственного и внешнего долга, хотя, возможно, и более низкими темпами. Дефицит счета текущих операций (СТО) сократился до 5,0% ВВП в 2024 г., однако мы прогнозируем его небольшое увеличение до 5,7% ВВП в среднем в 2025–2028 гг. ввиду предполагаемого снижения цен на золото и повышения темпов роста импорта для поддержки государственных инвестиционных проектов. Чистый государственный долг будет оставаться умеренным, и мы прогнозируем, что к концу 2028 г. он достигнет 34% ВВП.

В то же время уровень экономического благосостояния (измеряемый показателем ВВП на душу населения) остается одним из самых низких в регионе, а гибкость денежно-кредитной политики относительно ограничена. Несмотря на недавние реформы, мы считаем, что принимаемые решения в части экономической политики труднопредсказуемы, учитывая высокую централизацию процесса принятия решений, развивающийся характер механизмов подотчетности институтов и ограниченную систему сдержек и противовесов. Это, в свою очередь, объясняет высокий уровень рисков для банков, работающих в Узбекистане.

Мы ожидаем, что в ближайшие 12 месяцев банковский сектор продолжит демонстрировать устойчивые показатели. Мы полагаем, что меры, принятые регулятором для ограничения агрессивного роста розничного кредитования, приведут к некоторому снижению общих темпов роста кредитования - до около 18–20% в номинальном выражении в 2025 г. (в среднем 30% в год в 2020-2023 гг.). В то же время рост кредитования розничного сектора и предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) по-прежнему будет важным фактором, поддерживающим прибыльность банков.

Мы ожидаем, что доля проблемных кредитов в банковском секторе будет оставаться повышенной, но относительно стабильной. Зрелость кредитов, выданных в период агрессивного роста кредитования, повышается, что обусловливает сохранение высокого уровня проблемных кредитов в банковской системе. Волатильные показатели по кредитам крупным корпоративным заемщикам, включая организации, связанные с государством, директивное кредитование и только улучшающееся качество процедур андеррайтинга также влияют на качество активов банковского сектора и его динамику. По нашим оценкам, в 2025 г. объем проблемных кредитов составит около 6,5–7,0% общего объема кредитов, а расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам останутся близкими к уровню 2024 г. и составят около 1,8-2,0%.

Правительство намерено продолжить приватизацию государственных активов, включая государственные банки. После продажи АКИБ "Ипотека-банк" в 2023 г. правительство Узбекистана планирует приватизировать два крупных государственных банка, Акционерное общество "Асакабанк" и АКБ "Узпромстройбанк". Впоследствии могут быть приватизированы еще несколько банков меньшего размера. Однако мы считаем приватизацию государственных банков непростой задачей, требующей времени. Для того чтобы государственные банки стали привлекательными для инвесторов, они должны быть преобразованы, необходимо изменить их стратегию, сделав ее более динамичной и ориентированной на рынок, а также повысить их рентабельность и эффективность операционной деятельности. В связи с этим мы считаем, что структура банковского сектора будет оставаться достаточно стабильной в ближайшие один-два года, при этом государственные банки продолжат доминировать в секторе, а банки, занявшие прочные позиции на рынке, вероятно, смогут их сохранить.

Мы по-прежнему относим банковский сектор Узбекистана к группе 8 по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA). Классификация BICRA использует шкалу от 1 до 10, при этом в группу 10 входят страны с наиболее слабыми показателями. Базовый уровень рейтинга банков, ведущих операционную деятельность в Узбекистане, - "b+". Это не оказывает влияния на оценку характеристик собственной кредитоспособности (SACP) рейтингуемых нами банков. Мы не присваиваем финансовым организациям Узбекистана рейтинги на уровне выше суверенных рейтингов по обязательствам в иностранной валюте, учитывая прямое и косвенное влияние потенциальной стрессовой ситуации на уровне суверенного правительства на деятельность узбекистанских банков.

АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан"

Ведущий кредитный аналитик: Наталья Яловская

Прогноз

"Позитивный" прогноз по рейтингу НБУ отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам. Он также отражает наши ожидания, что НБУ сохранит свои лидирующие позиции в банковском секторе Узбекистана, а прочные связи с правительством продолжат поддерживать его диверсифицированный бизнес-профиль, достаточные запасы капитала, а также стабильность и диверсификацию его базы финансирования в ближайшие 12 месяцев.

Позитивный сценарий: Мы можем повысить рейтинги НБУ в случае аналогичного действия по суверенным рейтингам.

Негативный сценарий: Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам банка на "Стабильный" в случае пересмотра прогноза по суверенным рейтингам Узбекистана на "Стабильный".

Источник - S&P Global Ratings
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749030960


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