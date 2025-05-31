 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.06.2025
14:04  Репрессии: политика или история, - Данияр Ашимбаев
13:36  Монгольские скотоводы столкнулись с острым дефицитом невест
13:32  В Афганистане начали строить ветроэнергетическую установку и солнечную электростанцию
13:24  В Киргизии завезенных иностранных гастарбайтеров называют "этническими кыргызами"
12:58  Искандар Абдуллаев: "В Латинской Америке исчезли ледники, Центральная Азия не должна повторить эту ошибку"
12:56  S&P Ratings: Прогнозы по рейтингам двух узбекистанских банков пересмотрены на "Позитивные"
12:45  Еврокомиссия пообещала выделить 12 млрд евро, "мы продолжим сотрудничество с ЕС", - Абдулазиз Камилов
12:30  Zamin.uz: Почему недавно построенная Талибаном плотина рухнула за пять дней?
02:30  В Узбекистане появится агентство по разведению лесов. Чем оно займется
01:21  Caravan.kz: Казахстан почти выбрал строителя для АЭС: кто из претендентов ближе всех к победе
00:43  В Киргизии депутаты решили перевести на государственный язык слово "порнография". Объявят конкурс?
00:05  Русские войска приступили к ликвидации группировки ВСУ к востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 3 июня
Вторник, 03.06.2025
23:51  НГ: Мировая торговая война становится реальностью
21:01  Полмиллиона сайгаков сбежали из Казахстана в Россию
20:01  Regnum: Как шесть тысяч трупов могут сдвинуть политику Украины
18:56  Кабул назначил Мовлави Гул Хасана послом Афганистана в России
16:07  Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали протокол по использованию водохранилища "Бахри Точик"
15:56  Мединский ответил на главный вопрос переговоров, - Давид Нармания
13:27  Парламент Монголии не поддержал принятие постановления "О вотуме доверия Премьер-министру"
12:25  Как Америка скупает Британию, - Владимир Прохватилов
11:35  Олег Царев: На Украине чиновники используют русский язык. Переходят на мову только для публики
10:00  Памяти Егора Петровича Ковалевского, - П.В.Густерин
01:45  Узбекистан по правосудию отстает даже от Африки, - сенатор Абдурахим Эркаев
01:24  Центральная Азия – Китай: партнерство для модернизации. Подготовка к саммиту в Астане, - Андрей Захватов
01:18  ГКНБ Кыргызстана переходит в новую эпоху и в новое здание - в 10 раз большее и ближе к "Ынтымак Ордо"
01:12  Посольство России в Британии: "Мы не собираемся нападать на Альбион. Нам это абсолютно не интересно"...
00:34  Казахстан и Оман обсуждают транспортный коридор через Иран
00:05  Русские войска пробили первый эшелон обороны ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 июня
Понедельник, 02.06.2025
21:00  Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст
20:00  Интервью Такеру Карлсону: Западные пропагандисты изображают Россию совершенно не адекватно
18:23  Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
18:00  Стамбульская ловушка готова: страна может распасться, - Виктория Никифорова
17:00  Трамп навязывает японцам газовый проект на Аляске, - Анатолий Кошкин
16:50  В Узбекистане рассказали, когда признают талибов: - "когда придет время"
12:00  Россия как глобальный проект, - Александр Яковенко
11:31  Война с фейками: Операцию Зеленского следует называть "Паутина лжи"
11:03  Космодрому Байконур, откуда человечество шагнуло в космос, исполняется 70 лет
10:24  Минобороны КНР выступило решительно против высказываний США в адрес Китая на "Диалоге Шангри-Ла"
10:09  На президентских выборах в Польше победил Трамп
03:08  Так входила война. 2 июня 2014 года бандеровцы нанесли авиационный удар по центру Луганска, - Украина.ру
01:42  Президент Таджикистана предложил 7 шагов, направленных на замедление таяния ледников
01:28  Интерес российских соседей к Волге простирается аж до Черного моря, - Леонид Шепилов
01:00  Англосаксы и германский нацизм. Части I и II, - Валентин Катасонов
00:24  Известия: С чем делегации РФ и Украины прибыли на переговоры в Стамбул
00:05  Теракты Киева против мирного населения на фоне успешного наступление русской армии – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 01.06.2025
23:09  Между Шанхаем и Шымкентом официально запущен прямой пассажирский авиамаршрут
21:00  Драка на футбольном турнире LikeCup в Ташкенте - PR-ход, который "вышел из-под контроля"
19:57  Тот самый Олень: Украина рушит мосты в преддверии очередного раунда переговоров в Стамбуле
11:42  Террор для срыва переговоров, - Егор Волков
11:26  Рухнувшие в Брянской и Курской областях мосты были взорваны, - Следком России
11:00  В Алма-ате торжественно встретили первый туристический поезд из Сианя (Китай)
00:46  Группировка из тысячи спутников, соединенных в суперкомпьютер с ИИ, могут изменить стратегический баланс
00:15  Как реализация программы Трампа превращается в китайский лозунг из двух слов "Сделаем Америку!"
00:05  Событие недели в СВО: русские БПЛА нависли над Краматорской агломерацией, - Readovka
Суббота, 31.05.2025
23:30  "Военный осведомитель": Объемы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот
22:27  Особенности украинской катастрофы, - Ростислав Ищенко
17:36  НГ: Неожиданный шаг к нормализации отношений между Токио и Москвой
13:03  Пересменка в штабе глобалистов, или Кто сменит Шваба? - Олег Сергеев
12:33  О визите Премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Центральную Азию
11:31  DTM: О гастролях проукраинского иноагентского цирка "Сова" в Казахстане
10:41  Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Искандар Абдуллаев: "В Латинской Америке исчезли ледники, Центральная Азия не должна повторить эту ошибку"
12:58 04.06.2025

Искандар Абдуллаев: "В Латинской Америке уже практически полностью исчезли ледники, Центральная Азия не должна повторить эту ошибку"

ДУШАНБЕ, 31.05.2025 /НИАТ "Ховар"/. "Международная конференция высокого уровня по сохранению ледников в Душанбе имеет особое значение. Основные источники воды в Центральной Азии связаны именно с ледниками, Таджикистан в этом контексте играет ключевую роль. Его часто называют "водной башней" региона, ведь именно здесь сосредоточено большинство ледников", - сказал представитель Международного института управления водными ресурсами в Центральной Азии Искандар Абдуллаев.

По его словам, сохранение и, где это возможно, восстановление ледников сегодня является чрезвычайно важной задачей. Это вопрос будущего региона. Без воды устойчивое развитие Центральной Азии практически невозможно.

"Сокращение водных ресурсов и изменение климата являются серьезными вызовами не только для нашего региона, но и для всего мира. Тающие ледники - это глобальная проблема. Например, в Латинской Америке уже практически полностью исчезли ледники. Центральная Азия не должна повторить эту ошибку. Очень важно, что Таджикистан выступил с инициативой международного десятилетия по сохранению и восстановлению ледников. Это шаг в верном направлении. Центральная Азия не сможет справиться с этой проблемой в одиночку. Нужна международная солидарность и сотрудничество. Мы должны учиться на чужом опыте и принять меры уже сейчас, чтобы сохранить чистую пресную воду для будущих поколений", - сказал в конце беседы Искандар Абдуллаев.

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749031080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром
- Олжас Бектенов о поддержке отечественных товаропроизводителей: Обрабатывающий сектор опережает горнодобывающую отрасль. Тенденцию нужно наращивать
- Государственный советник принял участие в V Форуме аналитических центров Центральной Азии и Китая
- Кадровые перестановки
- Байконуру - 70 лет: от первого спутника к новым поколениям технологий
- На пути к зеленой экономике: в Сенате прошел правительственный час по вопросам экологии
- Канат Бозумбаев обсудил с Power China Chengdu реализацию инфраструктурных проектов
- В Астане обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и Буркина-Фасо
- На 40% разгрузит Алматинский узел обводная железная дорога
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  