Искандар Абдуллаев: "В Латинской Америке исчезли ледники, Центральная Азия не должна повторить эту ошибку"

12:58 04.06.2025

Искандар Абдуллаев: "В Латинской Америке уже практически полностью исчезли ледники, Центральная Азия не должна повторить эту ошибку"



ДУШАНБЕ, 31.05.2025 /НИАТ "Ховар"/. "Международная конференция высокого уровня по сохранению ледников в Душанбе имеет особое значение. Основные источники воды в Центральной Азии связаны именно с ледниками, Таджикистан в этом контексте играет ключевую роль. Его часто называют "водной башней" региона, ведь именно здесь сосредоточено большинство ледников", - сказал представитель Международного института управления водными ресурсами в Центральной Азии Искандар Абдуллаев.



По его словам, сохранение и, где это возможно, восстановление ледников сегодня является чрезвычайно важной задачей. Это вопрос будущего региона. Без воды устойчивое развитие Центральной Азии практически невозможно.



"Сокращение водных ресурсов и изменение климата являются серьезными вызовами не только для нашего региона, но и для всего мира. Тающие ледники - это глобальная проблема. Например, в Латинской Америке уже практически полностью исчезли ледники. Центральная Азия не должна повторить эту ошибку. Очень важно, что Таджикистан выступил с инициативой международного десятилетия по сохранению и восстановлению ледников. Это шаг в верном направлении. Центральная Азия не сможет справиться с этой проблемой в одиночку. Нужна международная солидарность и сотрудничество. Мы должны учиться на чужом опыте и принять меры уже сейчас, чтобы сохранить чистую пресную воду для будущих поколений", - сказал в конце беседы Искандар Абдуллаев.